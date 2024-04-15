https://uz.sputniknews.ru/20240415/eaeu-sportinventar-trebovaniya-43426837.html

Обязательные требования к спортинвентарю в ЕАЭС снизят число травм

Обязательные требования к спортинвентарю в ЕАЭС снизят число травм

Sputnik Узбекистан

В перечень включили большое количество видов спортивного, физкультурно-оздоровительного оборудования и инвентаря

2024-04-15T11:53+0500

2024-04-15T11:53+0500

2024-04-15T11:53+0500

еаэс

спорт

оборудование

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии дополнил Единый перечень регулируемой в рамках Евразийского экономического союза продукции определенными видами спортивного оборудования и инвентаря, сообщает пресс-служба ЕЭК.В него включили ворота для футбола, мини-футбола, гандбола, хоккея, мишени для стендовой стрельбы и спортинга, а также гимнастические оборудование и инвентарь – комбинированные ассиметричные и параллельные брусья, перекладины, гимнастические устройства для опорных прыжков, бревна, батуты, кольца, шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания, кони, козлы, канаты, гимнастические столы, скамьи и маты, акробатические дорожки.По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Валентина Татарицкого, травмы – не редкость при физически активных действиях, включая спортивные соревнования.Дополнение Единого перечня определенными видами спортивного оборудования и инвентаря является правовой основой для установления к ним обязательных требований. Теперь такие требования можно будет установить или в технических регламентах Союза, или в соответствующих национальных правовых актах.

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