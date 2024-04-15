Обязательные требования к спортинвентарю в ЕАЭС снизят число травм
© Sputnik / Валерий МельниковЛегкоатлетический манеж Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва "Север". На объекте проводятся финальные работы: внутренняя отделка и устройство инженерных сетей.
© Sputnik / Валерий Мельников
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В перечень включили большое количество видов спортивного, физкультурно-оздоровительного оборудования и инвентаря.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии дополнил Единый перечень регулируемой в рамках Евразийского экономического союза продукции определенными видами спортивного оборудования и инвентаря, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В него включили ворота для футбола, мини-футбола, гандбола, хоккея, мишени для стендовой стрельбы и спортинга, а также гимнастические оборудование и инвентарь – комбинированные ассиметричные и параллельные брусья, перекладины, гимнастические устройства для опорных прыжков, бревна, батуты, кольца, шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания, кони, козлы, канаты, гимнастические столы, скамьи и маты, акробатические дорожки.
По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Валентина Татарицкого, травмы – не редкость при физически активных действиях, включая спортивные соревнования.
"Как показывает практика, действующие, но не обязательные для применения механизмы обеспечения безопасности спортивного оборудования, например, добровольная сертификация, не устраняют проблему. Решение, принятое Советом Комиссии, безусловно, поможет улучшить ситуацию", — отметил он.
Дополнение Единого перечня определенными видами спортивного оборудования и инвентаря является правовой основой для установления к ним обязательных требований. Теперь такие требования можно будет установить или в технических регламентах Союза, или в соответствующих национальных правовых актах.