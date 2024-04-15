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https://uz.sputniknews.ru/20240415/glavy-mid-strany-sa-zaliv-vstrecha-tashkent-43437908.html
Главы МИД стран ЦА и Персидского залива приняли совместное заявление
Главы МИД стран ЦА и Персидского залива приняли совместное заявление
Sputnik Узбекистан
На встрече в Ташкенте обсуждали вопросы укрепления сотрудничества между странами в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды
2024-04-15T18:00+0500
2024-04-15T18:00+0500
политика
узбекистан
мид узбекистана
ца
страны персидского залива
встреча министров иностранных дел стратегического диалога «центральная азия – совет сотрудничества арабских государств залива»
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. По итогам второй встречи министров иностранных дел стратегического диалога "Совет сотрудничества стран Центральной Азии и арабских государств Персидского залива", прошедшей в Ташкенте, приняли Совместное заявление, сообщает МИД РУз.Ее участники — делегации из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из арабских стран Персидского залива: Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который состоялся в июле 2023 года в Джидде. Также они рассмотрели вопросы развития сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, в частности Афганистану, ситуации на Ближнем Востоке, палестино-израильскому конфликту и ряду других тем.По итогам встречи приняли Совместное заявление.Результаты министерской встречи, по мнению ее участников, заложат основу для подготовки и организации второго саммита стратегического диалога "Центральная Азия – Арабские государства Персидского залива", который планируют провести в Самарканде в 2025 году.Очередная встреча министров иностранных дел арабских государств Центральной Азии и Персидского залива пройдет в 2026 году в Кувейте.
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встреча ташкент главы мид страны ца персидский залив
встреча ташкент главы мид страны ца персидский залив

Главы МИД стран ЦА и Персидского залива приняли совместное заявление

18:00 15.04.2024
© Shutnik/Зафар ХалиловВстреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
Встреча министров иностранных дел Стратегического диалога Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2024
© Shutnik/Зафар Халилов
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На встрече в Ташкенте обсудили вопросы укрепления сотрудничества между странами в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. По итогам второй встречи министров иностранных дел стратегического диалога "Совет сотрудничества стран Центральной Азии и арабских государств Персидского залива", прошедшей в Ташкенте, приняли Совместное заявление, сообщает МИД РУз.
© Shutnik/Зафар ХалиловВстреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
Встреча министров иностранных дел Стратегического диалога Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2024
Встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
© Shutnik/Зафар Халилов
Ее участники — делегации из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из арабских стран Персидского залива: Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который состоялся в июле 2023 года в Джидде. Также они рассмотрели вопросы развития сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.
© Shutnik/Зафар ХалиловВстреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
Встреча министров иностранных дел Стратегического диалога Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2024
Встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
© Shutnik/Зафар Халилов
Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, в частности Афганистану, ситуации на Ближнем Востоке, палестино-израильскому конфликту и ряду других тем.
"Стороны подтвердили, что они непоколебимы и едины в укреплении стабильного и перспективного сотрудничества, основанного на общих ценностях и взаимных интересах", — говорится в сообщении.
По итогам встречи приняли Совместное заявление.
Результаты министерской встречи, по мнению ее участников, заложат основу для подготовки и организации второго саммита стратегического диалога "Центральная Азия – Арабские государства Персидского залива", который планируют провести в Самарканде в 2025 году.
Очередная встреча министров иностранных дел арабских государств Центральной Азии и Персидского залива пройдет в 2026 году в Кувейте.
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