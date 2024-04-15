https://uz.sputniknews.ru/20240415/rossiya-investitsii-uzbekistan-43432221.html

Эксперт: Россия — крупнейший инвестор в экономику Узбекистана

Эксперт: Россия — крупнейший инвестор в экономику Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Подавляющая часть российских инвестиций направлена в производственный сектор экономики республики.

2024-04-15T16:59+0500

2024-04-15T16:59+0500

2024-04-15T16:59+0500

россия

узбекистан

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Россия и Китай являются крупнейшими партнерами Узбекистана, крупнейшими инвесторами в узбекскую экономику. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".По его мнению, $13 млрд за последние 20 с лишним лет российских инвестиций в Узбекистан были очень интересными с точки зрения того, куда они вкладывались, какие отрасли в республике они помогали развивать.Куда направлена подавляющая часть этих инвестиций, какие страны являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами Узбекистана? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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