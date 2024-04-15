https://uz.sputniknews.ru/20240415/skolko-ryby-vylovili-v-uzbekistane-v-2023-godu-43440599.html

Сколько рыбы выловили в Узбекистане в 2023 году

Сколько рыбы выловили в Узбекистане в 2023 году

Sputnik Узбекистан

Самый большой объем улова — в Хорезмской области. Он составил 15,6% от общего количества выловленной рыбы по республике.

2024-04-15T19:05+0500

2024-04-15T19:05+0500

2024-04-15T19:05+0500

инфографика

узбекистан

рыба

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В 2023 году в Узбекистане было выловлено 198,9 тыс. тонн рыбы, сообщает Агентство статистики. По сравнению с 2022 годом объем рыбоводства в республике увеличился в 7,3 раза.Больше всего рыбы выловили в Хорезмской области — 30,9 тыс. тонн. Доля региона в общем объеме улова составила 15,6%.В тройке лидеров также Ташкентская (27,1 тыс. тонн) и Андижанская (21,7 тыс. тонн) области.Самые низкие показатели улова зафиксировали в Кашкадарьинской области (5 тыс. тонн).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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