https://uz.sputniknews.ru/20240415/tashkent-status-molodejnaya-stolitsa-sng-43431866.html

Ташкент первый из городов Содружества получил статус Молодежной столицы СНГ

Ташкент первый из городов Содружества получил статус Молодежной столицы СНГ

Sputnik Узбекистан

Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

2024-04-15T14:56+0500

2024-04-15T14:56+0500

2024-04-15T14:56+0500

ташкент

статус

снг

сергей лебедев

церемония

ташкент — молодежная столица снг 2024

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Ташкент первый из городов Содружества получил статус Молодежной столицы СНГ, отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в приветствии, направленном организаторам и участникам торжественной церемонии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его мнению, этот выбор совершенно заслужен: почти половину населения столицы Узбекистана составляют граждане до 30 лет.Он напомнил, что Ташкент неоднократно становился местом проведения масштабных международных молодежных мероприятий, а также подарил множество радостных встреч и открытий туристам.Вместе с тем, Сергей Лебедев выразил глубокое уважение действиям руководства республики и ее столицы, нацеленным на повышение роли молодых граждан в общественной жизни, освоение ими новых навыков и передовых знаний в интересах ускоренного развития своей страны.Также в послании отмечается, что с каждым годом на пространстве Содружества совершенствуется межгосударственное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, появляются новые проекты и программы.Одним из таких проектов, направленных на объединение усилий стран Содружества в сфере работы с молодежью, обмен опытом в вопросах развития потенциала молодых людей и совершенствование международного молодежного сотрудничества, является проект "Молодежная столица СНГ".Сергей Лебедев также добавил, что важной составной частью программы предстоящих дней в Ташкенте станут молодежный Форум и заседание Совета по делам молодежи.Он выразил уверенность, что эти мероприятия внесут заметный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, будут способствовать совершенствованию механизмов работы с молодежью и активизации взаимодействия между общественными объединениями стран Содружества.

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