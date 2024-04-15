https://uz.sputniknews.ru/20240415/tashkent-status-molodejnaya-stolitsa-sng-43431866.html
Ташкент первый из городов Содружества получил статус Молодежной столицы СНГ
Ташкент первый из городов Содружества получил статус Молодежной столицы СНГ
Sputnik Узбекистан
Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
2024-04-15T14:56+0500
2024-04-15T14:56+0500
2024-04-15T14:56+0500
ташкент
статус
снг
сергей лебедев
церемония
ташкент — молодежная столица снг 2024
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Ташкент первый из городов Содружества получил статус Молодежной столицы СНГ, отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в приветствии, направленном организаторам и участникам торжественной церемонии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его мнению, этот выбор совершенно заслужен: почти половину населения столицы Узбекистана составляют граждане до 30 лет.Он напомнил, что Ташкент неоднократно становился местом проведения масштабных международных молодежных мероприятий, а также подарил множество радостных встреч и открытий туристам.Вместе с тем, Сергей Лебедев выразил глубокое уважение действиям руководства республики и ее столицы, нацеленным на повышение роли молодых граждан в общественной жизни, освоение ими новых навыков и передовых знаний в интересах ускоренного развития своей страны.Также в послании отмечается, что с каждым годом на пространстве Содружества совершенствуется межгосударственное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, появляются новые проекты и программы.Одним из таких проектов, направленных на объединение усилий стран Содружества в сфере работы с молодежью, обмен опытом в вопросах развития потенциала молодых людей и совершенствование международного молодежного сотрудничества, является проект "Молодежная столица СНГ".Сергей Лебедев также добавил, что важной составной частью программы предстоящих дней в Ташкенте станут молодежный Форум и заседание Совета по делам молодежи.Он выразил уверенность, что эти мероприятия внесут заметный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, будут способствовать совершенствованию механизмов работы с молодежью и активизации взаимодействия между общественными объединениями стран Содружества.
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содружество молодежная столица снг генсек снг сергей лебедев
содружество молодежная столица снг генсек снг сергей лебедев
Ташкент первый из городов Содружества получил статус Молодежной столицы СНГ
Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Ташкент первый из городов Содружества получил статус Молодежной столицы СНГ, отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в приветствии, направленном организаторам и участникам торжественной церемонии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По его мнению, этот выбор совершенно заслужен: почти половину населения столицы Узбекистана составляют граждане до 30 лет.
"Город обладает всеми возможностями для качественного образования, отдыха, занятий спортом, проявления творческой активности, труда и полезной занятости молодых людей. Ташкент имеет значимый и общеприменимый опыт работы с молодежью, интересные общественные инициативы, насыщенную культурную жизнь", – подчеркнул Генсек СНГ.
Он напомнил, что Ташкент неоднократно становился местом проведения масштабных международных молодежных мероприятий, а также подарил множество радостных встреч и открытий туристам.
Вместе с тем, Сергей Лебедев выразил глубокое уважение действиям руководства республики и ее столицы, нацеленным на повышение роли молодых граждан в общественной жизни, освоение ими новых навыков и передовых знаний в интересах ускоренного развития своей страны.
Также в послании отмечается, что с каждым годом на пространстве Содружества совершенствуется межгосударственное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, появляются новые проекты и программы.
Одним из таких проектов, направленных на объединение усилий стран Содружества в сфере работы с молодежью, обмен опытом в вопросах развития потенциала молодых людей и совершенствование международного молодежного сотрудничества, является проект "Молодежная столица СНГ".
Сергей Лебедев также добавил, что важной составной частью программы предстоящих дней в Ташкенте станут молодежный Форум и заседание Совета по делам молодежи.
Он выразил уверенность, что эти мероприятия внесут заметный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, будут способствовать совершенствованию механизмов работы с молодежью и активизации взаимодействия между общественными объединениями стран Содружества.