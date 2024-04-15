https://uz.sputniknews.ru/20240415/tseremoniya-prisvoeniya-tashkentu-novogo-statusa-43439142.html

Как прошла церемония присвоения Ташкенту нового статуса — видео

Как прошла церемония присвоения Ташкенту нового статуса — видео

Sputnik Узбекистан

Город стал молодежной столицей Содружества Независимых Государств. Решение об этом приняли в прошлом году в Сочи на заседании Совета глав правительств СНГ

2024-04-15T18:35+0500

2024-04-15T18:35+0500

2024-04-15T18:35+0500

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ташкент — молодежная столица снг 2024

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Во Дворце творчества молодежи в Ташкенте стартовал международный проект "Молодежная столица СНГ", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В торжественной церемонии участвовали главы делегаций Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Решение о том, что именно Ташкент станет первой молодежной столицей СНГ было принято 8 июня 2023 года в Сочи на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств по вопросам реализации международного проекта "Молодежная столица СНГ".В честь знакового события у Дворца творчества молодежи открыли специальный монумент.К участникам тожественного мероприятия также обратился Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В своем послании он подчеркнул, что многонациональный Ташкент первым из городов Содружества получает высокий статус Молодежной столицы СНГ. И этот выбор совершенно заслужен: почти половину городского населения составляют граждане в возрасте до 30 лет.Заместитель руководителя секретариата Совета по делам молодежи государств-участников СНГ Татьяна Ковалева вручила хокимияту столицы сертификат о присвоении Ташкенту нового статуса. В 2025 году новой молодежной столицей Содружества станет азербайджанский город Габала, а в 2026-м этот статус перейдет к городу Капан в Армении.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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церемония присвоение ташкент новый статус молодежная столица содружество независимых государств