https://uz.sputniknews.ru/20240415/uzbekistan-start-aktsiya-georgiyevskaya-lentochka-43433548.html
В Узбекистане стартовала Международная акция "Георгиевская ленточка"
В Узбекистане стартовала Международная акция "Георгиевская ленточка"
Sputnik Узбекистан
Слоган акции – "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг
2024-04-15T15:57+0500
2024-04-15T15:57+0500
2024-04-15T15:57+0500
узбекистан
россотрудничество в узбекистане
акция
георгиевская ленточка
день памяти и почестей
день победы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/529/31/5293191_0:214:2885:1836_1920x0_80_0_0_c3c210037d8a8a5217a6e54bbd3ccb7a.jpg
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовала Международная акция "Георгиевская ленточка", сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в республике.В пресс-службе напомнили, что акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года, и её слоган – "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.Также там указано, что при запросе от организации (количество лент более 20 шт.), необходимо предварительно направить письмо в представительство Россотрудничества на электронную почту: uzbekistan@rs.gov.ru.Телефон для контактов: +998 71 256 04 52.Для справки: история Георгиевской ленты восходит к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному императрицей Екатериной II. Цвета ленты — черный и оранжевый (желтый) — символизируют "дым и пламень", олицетворяя военную доблесть и славу.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/529/31/5293191_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_7b5ac50d096c6df3c89192578b121ad7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан старт международная акция "георгиевская ленточка"
узбекистан старт международная акция "георгиевская ленточка"
В Узбекистане стартовала Международная акция "Георгиевская ленточка"
Слоган акции – "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
В Узбекистане стартовала Международная акция "Георгиевская ленточка", сообщает
пресс-служба Представительства Россотрудничества в республике.
"В преддверии Дня Памяти и Почестей, Дня Победы, мы рады сообщить, что в Узбекистане стартует Международная акция "Георгиевская ленточка", — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года, и её слоган – "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.
"С 15 апреля по 9 мая с 8.00 до 19.00 в Русском доме в Ташкенте по адресу: ул. Юнуса Раджаби, д.63, каждый из вас сможет получить ленту для личного использования", — говорится в сообщении.
Также там указано, что при запросе от организации (количество лент более 20 шт.), необходимо предварительно направить письмо в представительство Россотрудничества на электронную почту: uzbekistan@rs.gov.ru.
Телефон для контактов: +998 71 256 04 52.
Для справки: история Георгиевской ленты восходит к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному императрицей Екатериной II. Цвета ленты — черный и оранжевый (желтый) — символизируют "дым и пламень", олицетворяя военную доблесть и славу.