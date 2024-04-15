https://uz.sputniknews.ru/20240415/uzbekistan-start-aktsiya-georgiyevskaya-lentochka-43433548.html

В Узбекистане стартовала Международная акция "Георгиевская ленточка"

В Узбекистане стартовала Международная акция "Георгиевская ленточка"

Sputnik Узбекистан

Слоган акции – "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг

2024-04-15T15:57+0500

2024-04-15T15:57+0500

2024-04-15T15:57+0500

узбекистан

россотрудничество в узбекистане

акция

георгиевская ленточка

день памяти и почестей

день победы

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовала Международная акция "Георгиевская ленточка", сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в республике.В пресс-службе напомнили, что акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года, и её слоган – "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.Также там указано, что при запросе от организации (количество лент более 20 шт.), необходимо предварительно направить письмо в представительство Россотрудничества на электронную почту: uzbekistan@rs.gov.ru.Телефон для контактов: +998 71 256 04 52.Для справки: история Георгиевской ленты восходит к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному императрицей Екатериной II. Цвета ленты — черный и оранжевый (желтый) — символизируют "дым и пламень", олицетворяя военную доблесть и славу.

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узбекистан старт международная акция "георгиевская ленточка"