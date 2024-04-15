https://uz.sputniknews.ru/20240415/v-kakix-investitsiyax-nujdayutsya-strany-tsentralnoy-azii-43427886.html
В каких инвестициях нуждаются страны Центральной Азии — эксперт
В каких инвестициях нуждаются страны Центральной Азии — эксперт
Sputnik Узбекистан
После 1991 года страны Центральной Азии, реализуют новую модель на новом этапе модернизации
2024-04-15T12:54+0500
2024-04-15T12:54+0500
2024-04-15T14:03+0500
видео
центральная азия
страны
инвестиции
экономика
модернизация
эксклюзив
пресс-центр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0f/43438986_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fd9ae3622d75a7e2fab347953e64ac47.jpg
В 1991 году резко оборвался процесс советской модернизации. Таким образом, модернизация стран Центральной Азии осталась незавершенной. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".По его словам, с этого времени, с тем или иным успехом и отличной друг от друга динамикой страны Центральной Азии реализуют новую модель на новом этапе модернизации. И это — инвестиции, которые, прежде всего, должны обеспечить процессы экономической модернизации, диверсификации экономики.Какие инвестиции нужны странам центральноазиатского региона на современном этапе, что предполагает новая, отличная от советской модель индустриализации, и кто является крупнейшим инвестором РУз?Эти и другие подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
центральная азия
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0f/43438986_210:0:1111:676_1920x0_80_0_0_e29a29a291e62a8fcc3113b0cc60d63a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
эксперт инвестиции страны ца
эксперт инвестиции страны ца
В каких инвестициях нуждаются страны Центральной Азии — эксперт
12:54 15.04.2024 (обновлено: 14:03 15.04.2024)
Эксклюзив
После 1991 года страны Центральной Азии реализуют новую модель на новом этапе модернизации.
В 1991 году резко оборвался процесс советской модернизации. Таким образом, модернизация стран Центральной Азии осталась незавершенной. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".
По его словам, с этого времени, с тем или иным успехом и отличной друг от друга динамикой страны Центральной Азии реализуют новую модель на новом этапе модернизации. И это — инвестиции, которые, прежде всего, должны обеспечить процессы экономической модернизации, диверсификации экономики.
Какие инвестиции нужны странам центральноазиатского региона на современном этапе, что предполагает новая, отличная от советской модель индустриализации, и кто является крупнейшим инвестором РУз?
Эти и другие подробности — в видео Sputnik Узбекистан.