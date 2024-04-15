https://uz.sputniknews.ru/20240415/v-kakix-investitsiyax-nujdayutsya-strany-tsentralnoy-azii-43427886.html

В каких инвестициях нуждаются страны Центральной Азии — эксперт

В каких инвестициях нуждаются страны Центральной Азии — эксперт

Sputnik Узбекистан

После 1991 года страны Центральной Азии, реализуют новую модель на новом этапе модернизации

2024-04-15T12:54+0500

2024-04-15T12:54+0500

2024-04-15T14:03+0500

видео

центральная азия

страны

инвестиции

экономика

модернизация

эксклюзив

пресс-центр

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В 1991 году резко оборвался процесс советской модернизации. Таким образом, модернизация стран Центральной Азии осталась незавершенной. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".По его словам, с этого времени, с тем или иным успехом и отличной друг от друга динамикой страны Центральной Азии реализуют новую модель на новом этапе модернизации. И это — инвестиции, которые, прежде всего, должны обеспечить процессы экономической модернизации, диверсификации экономики.Какие инвестиции нужны странам центральноазиатского региона на современном этапе, что предполагает новая, отличная от советской модель индустриализации, и кто является крупнейшим инвестором РУз?Эти и другие подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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