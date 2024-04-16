https://uz.sputniknews.ru/20240416/eaeu-rasshireniye-perechen-tovary-legprom-markirovka-43448193.html

ЕАЭС расширяет перечень подлежащих маркировке товаров легпрома

ЕАЭС расширяет перечень подлежащих маркировке товаров легпрома

Sputnik Узбекистан

Маркировку новых групп товаров будут производить по унифицированным правилам. Государства-члены Евразийского экономического союза имеют право ввести запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года

2024-04-16T14:17+0500

2024-04-16T14:17+0500

2024-04-16T14:29+0500

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации, сообщает пресс-служба ЕЭК.Какие товары будут маркироватьМаркировку распространят на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды.Как будет осуществляться маркировкаМаркировка новых групп товаров будет производиться по унифицированным правилам. Когда новое правило вступит в силуГосударства-члены ЕАЭС имеют право ввести запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.При этом будут учитывать положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета Комиссии от 5 марта 2019 года № 19. Таким образом, не придется производить перемаркировку товаров при их обращении на территории Союза, добавили в пресс-службе ЕЭК.

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