https://uz.sputniknews.ru/20240416/eaeu-rasshireniye-perechen-tovary-legprom-markirovka-43448193.html
ЕАЭС расширяет перечень подлежащих маркировке товаров легпрома
ЕАЭС расширяет перечень подлежащих маркировке товаров легпрома
Sputnik Узбекистан
Маркировку новых групп товаров будут производить по унифицированным правилам. Государства-члены Евразийского экономического союза имеют право ввести запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года
2024-04-16T14:17+0500
2024-04-16T14:17+0500
2024-04-16T14:29+0500
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маркировка
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации, сообщает пресс-служба ЕЭК.Какие товары будут маркироватьМаркировку распространят на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды.Как будет осуществляться маркировкаМаркировка новых групп товаров будет производиться по унифицированным правилам. Когда новое правило вступит в силуГосударства-члены ЕАЭС имеют право ввести запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.При этом будут учитывать положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета Комиссии от 5 марта 2019 года № 19. Таким образом, не придется производить перемаркировку товаров при их обращении на территории Союза, добавили в пресс-службе ЕЭК.
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еаэс расширение перечень маркировка товары легкая промышленность
еаэс расширение перечень маркировка товары легкая промышленность
ЕАЭС расширяет перечень подлежащих маркировке товаров легпрома
14:17 16.04.2024 (обновлено: 14:29 16.04.2024)
Маркировку новых групп товаров будут производить по унифицированным правилам. Государства-члены Евразийского экономического союза имеют право ввести запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Поэтапное включение новых товаров в число подлежащих маркировке – это логичный шаг в развитие общей системы, позволяющий потребителю убедиться в их подлинности и повышающий конкурентоспособность честных участников рынка за счет сокращения доли незаконного оборота", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Какие товары будут маркировать
Маркировку распространят на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды.
Как будет осуществляться маркировка
Маркировка новых групп товаров будет производиться по унифицированным правилам.
Когда новое правило вступит в силу
Государства-члены ЕАЭС имеют право ввести запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.
При этом будут учитывать положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета Комиссии от 5 марта 2019 года № 19.
Таким образом, не придется производить перемаркировку товаров при их обращении на территории Союза, добавили в пресс-службе ЕЭК.