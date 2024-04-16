https://uz.sputniknews.ru/20240416/pamfilova-vrucheniye-putin-udostovereniye-prezident-43456358.html
Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий
Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий
Sputnik Узбекистан
Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Глава ЦИК РФ назвала итоги выборов беспрецедентными.
2024-04-16T18:01+0500
2024-04-16T18:01+0500
2024-04-16T18:01+0500
политика
общество
россия
владимир путин
элла памфилова
цик рф
президент рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/10/43456184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_789c607fe297d1c620be0f6d585f49ee.jpg
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила удостоверение президента России Владимиру Путину, победившему на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.Встреча прошла в Кремле. Документ на новый срок полномочий находился в лакированной коробке. На само удостоверение золотым тиснением нанесено изображение двуглавого орла и надпись — "Президент Российской Федерации". В документе указаны имя и должность.Владимир Путин поблагодарил главу и сотрудников ЦИК.В свою очередь, Памфилова назвала беспрецедентными итоги выборов.Глава ЦИК также напомнила, что в ходе этой кампании фиксировалось "неприличное вмешательство в процесс" со стороны недоброжелателей.Она рассказала, что с угрозами, запугиванием, попытками шантажа столкнулись и члены комиссии.Напомним, что президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/10/43456184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_464aaab19fba739680ee5fb9433f65a3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
памфилова вручение путин удостоверение президента рф
памфилова вручение путин удостоверение президента рф
Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий
Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Глава ЦИК РФ назвала итоги выборов беспрецедентными.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила удостоверение президента России Владимиру Путину, победившему на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
Встреча прошла в Кремле. Документ на новый срок полномочий находился в лакированной коробке. На само удостоверение золотым тиснением нанесено изображение двуглавого орла и надпись — "Президент Российской Федерации". В документе указаны имя и должность.
Владимир Путин поблагодарил главу и сотрудников ЦИК.
"Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня", — подчеркнул избранный президент РФ.
В свою очередь, Памфилова назвала беспрецедентными итоги выборов.
"Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию", — отметила она.
Глава ЦИК также напомнила, что в ходе этой кампании фиксировалось "неприличное вмешательство в процесс" со стороны недоброжелателей.
"Руками своих украинских подельников, сидящих в Киеве, они практически организовали террор. Мы все это видели. Это не только в отношении наших приграничных (территорий — прим. ред.), эти взрывы, убийства людей и все вместе", — сообщила Памфилова.
Она рассказала, что с угрозами, запугиванием, попытками шантажа столкнулись и члены комиссии.
Напомним, что президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов.