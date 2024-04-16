https://uz.sputniknews.ru/20240416/pamfilova-vrucheniye-putin-udostovereniye-prezident-43456358.html

Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий

Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий

Sputnik Узбекистан

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Глава ЦИК РФ назвала итоги выборов беспрецедентными.

2024-04-16T18:01+0500

2024-04-16T18:01+0500

2024-04-16T18:01+0500

политика

общество

россия

владимир путин

элла памфилова

цик рф

президент рф

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила удостоверение президента России Владимиру Путину, победившему на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.Встреча прошла в Кремле. Документ на новый срок полномочий находился в лакированной коробке. На само удостоверение золотым тиснением нанесено изображение двуглавого орла и надпись — "Президент Российской Федерации". В документе указаны имя и должность.Владимир Путин поблагодарил главу и сотрудников ЦИК.В свою очередь, Памфилова назвала беспрецедентными итоги выборов.Глава ЦИК также напомнила, что в ходе этой кампании фиксировалось "неприличное вмешательство в процесс" со стороны недоброжелателей.Она рассказала, что с угрозами, запугиванием, попытками шантажа столкнулись и члены комиссии.Напомним, что президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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