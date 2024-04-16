https://uz.sputniknews.ru/20240416/rossiya-deti-siroty-vozvrascheniye-uzbekistan-43454644.html
Из России в Узбекистан вернули детей, оставшихся без родителей
Из России в Узбекистан вернули детей, оставшихся без родителей
Sputnik Узбекистан
По прибытии на родину несовершеннолетних передадут на попечение родственникам и в специальные детские учреждения страны
2024-04-16T16:20+0500
2024-04-16T16:20+0500
2024-04-16T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Из России в Узбекистан вернули 17 детей, оставшихся без родительской опеки, сообщает ИА "Дунё".Возвращению 17 несовершеннолетних на родину содействовало посольство республики в РФ совместно с Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана, а также представителями министерств внутренних дел и здравоохранения.По прибытии на родину детей передадут на попечение родственникам и в специальные детские учреждения страны.С 2022 года в Узбекистан из России возвращены более 50 детей, оставшихся без попечения родителей.
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россия дети возвращение узбекистан
россия дети возвращение узбекистан
Из России в Узбекистан вернули детей, оставшихся без родителей
По прибытии на родину несовершеннолетних узбекистанцев передадут на попечение родственникам и в специальные детские учреждения страны.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Из России в Узбекистан вернули 17 детей, оставшихся без родительской опеки, сообщает
ИА "Дунё".
Возвращению 17 несовершеннолетних на родину содействовало посольство республики в РФ совместно с Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана, а также представителями министерств внутренних дел и здравоохранения.
"Кроме того, детям Посольством на бесплатной основе были оформлены сертификаты для возвращения на родину", — говорится в сообщении.
По прибытии на родину детей передадут на попечение родственникам и в специальные детские учреждения страны.
С 2022 года в Узбекистан из России возвращены более 50 детей, оставшихся без попечения родителей.