https://uz.sputniknews.ru/20240416/rossiya-uchastiye-vystavka-zdravooxraneniye-tashkent-43457827.html

Что представляет Россия на выставке здравоохранения в Ташкенте

Что представляет Россия на выставке здравоохранения в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В международной выставке "Здравоохранение – TIHE 2024" участвуют более 30 российских компаний, которые демонстрируют большой ассортимент продукции — от пробиотиков нового поколения и одноразовой медодежды до оборудования и электрокардиостимуляторов

2024-04-16T19:10+0500

2024-04-16T19:10+0500

2024-04-16T19:10+0500

узбекистан

ташкент

узэкспоцентр

выставка

здравоохранение

россия

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В столичном Узэкспоцентре с 16 по 18 апреля проходит 28-я Ташкентская международная выставка "Здравоохранение – TIHE 2024". Организовали мероприятие международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году среди участников выставки 310 компаний из 21 страны, в числе которых Бангладеш, Беларусь, Германия, Египет, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Турция. Как рассказали организаторы масштабной экспозиции, доля иностранных компаний составляет 82%, дебютантов — 54% от общего числа участников.Россия традиционно входит в топ участников международной выставки. В этом году свою продукцию здесь экспонируют 34 российские компании. Их опережает лишь Китай со 154 производителями.Национальный павильон Российской Федерации под брендом Made in Russia при участии Российского экспортного центра представлен 25 компаниями.Одна из самых больших делегаций приехала из Волгоградской области. Областной Комитет здравоохранения представил проект по развитию медицинского туризма.Одним из развивающихся направлений в регионе является постковидная реабилитация.Специалист также добавила, что волгоградские клиники не уступают по оснащенности и специалистам крупнейшим федеральным центрам, при этом ценовая политика для узбекистанцев может быть гораздо интереснее.Если одни компании уже представлены на рынке Узбекистана, то другие – только планируют его осваивать. Так, например, один из российских производителей представляет умный пробиотик нового поколения.Еще одной разработкой поделились участники из Татарстана. Эндохирургическое оборудование, которое создали российские специалисты, имеет новейшую камеру с разрешением 4К."Это наша собственная разработка, которая может стать аналогом дорогостоящих импортных установок, в настоящее время серьезно востребована на рынке Узбекистана, — рассказала заместитель директора компании "Eleps" Надежда Кувшинова. — Кроме того, мы представляем весь инструментарий, необходимый для осуществления полноценных внутриполостных операций. В Узбекистане многие лечебные учреждения применяют наше оборудование".Между тем в республике растет число российских инвестиций. Один из проектов, который запустят в ближайшее время — производство одноразовой медицинской одежды и белья, а также специализированных операционных комплектов.В новой линейке продукции также бинты и изделия из нетканой марли — салфетки, тампоны, в том числе тампоны с рентгеноконтрастной нитью, которая позволяет выявить остатки хирургического материала при проведении операции, если это не заметил хирург, уточнила помощник директора Zdravmedtech Оксана Клевасова.На первом этапе планируют выпуск продукции на $10 тыс.Достижения и инновации в сфере здравоохранения также показали более 50 узбекистанских компаний. Они представили стоматологическое, диагностическое и рентгенологическое оборудование, мебель и установки для больниц и клиник, оборудование для физиотерапии, лекарственные препараты, оснащение фармпроизводств, разработки в области офтальмологии и реабилитации.В рамках выставки также пройдут научно-практические семинары, презентация наркозно-дыхательного аппарата МАИА-01 и проекта "Лечение в Волгограде", где выступят специалисты в области детского здоровья, акушерства и гинекологии, косметологии, онкологии, травматологии и ортопедии.

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