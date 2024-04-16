https://uz.sputniknews.ru/20240416/sanktsii-ssha-vliyaniye-razvitiye-investsotrudnichestvo-43450015.html
Санкции США мешают развитию инвестсотрудничества — Бахтиёр Эргашев
Санкции США мешают развитию инвестсотрудничества — Бахтиёр Эргашев
Sputnik Узбекистан
Эксперт указал, что инициаторы антироссийских нелегитимных санкций требуют их соблюдения от стран, не имеющих отношения ни к США, ни к ЕС
2024-04-16T17:21+0500
2024-04-16T17:21+0500
2024-04-16T17:21+0500
эксклюзив
видео
бахтиёр эргашев
пресс-центр
инвестиции
сотрудничество
санкции
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Санкции США мешают развитию инвестсотрудничества. Такое мнение высказал директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент — Астана посвященного инвестиционному сотрудничеству России и стран Центральной Азии на современном этапе, который прошел в пресс-центре Sputnik Узбекистан. По словам эксперта, развитию инвестиционного сотрудничества сильно мешают те нелегитимные санкции, которые наложили США и ЕС на Россию, поскольку инициаторы данных санкций требуют их соблюдения от стран, не имеющих отношения ни к США, ни к ЕС. Эргашев привел примеры потерь, которые в результате этого терпит бизнес в Узбекистане, а также дал рекомендации бизнесменам, как действовать в таких ситуациях.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
бахтиёр эргашев санкции сша развитие инвестсотрудничества
бахтиёр эргашев санкции сша развитие инвестсотрудничества
Санкции США мешают развитию инвестсотрудничества — Бахтиёр Эргашев
Эксклюзив
Эксперт указал, что инициаторы антироссийских нелегитимных санкций требуют их соблюдения от стран, не имеющих отношения ни к США, ни к ЕС.
Санкции США мешают развитию инвестсотрудничества. Такое мнение высказал директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент — Астана посвященного инвестиционному сотрудничеству России и стран Центральной Азии на современном этапе, который прошел в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По словам эксперта, развитию инвестиционного сотрудничества сильно мешают те нелегитимные санкции, которые наложили США и ЕС на Россию, поскольку инициаторы данных санкций требуют их соблюдения от стран, не имеющих отношения ни к США, ни к ЕС.
Эргашев привел примеры потерь, которые в результате этого терпит бизнес в Узбекистане, а также дал рекомендации бизнесменам, как действовать в таких ситуациях.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.