https://uz.sputniknews.ru/20240416/sanktsii-ssha-vliyaniye-razvitiye-investsotrudnichestvo-43450015.html

Санкции США мешают развитию инвестсотрудничества — Бахтиёр Эргашев

Санкции США мешают развитию инвестсотрудничества — Бахтиёр Эргашев

Sputnik Узбекистан

Эксперт указал, что инициаторы антироссийских нелегитимных санкций требуют их соблюдения от стран, не имеющих отношения ни к США, ни к ЕС

2024-04-16T17:21+0500

2024-04-16T17:21+0500

2024-04-16T17:21+0500

эксклюзив

видео

бахтиёр эргашев

пресс-центр

инвестиции

сотрудничество

санкции

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Санкции США мешают развитию инвестсотрудничества. Такое мнение высказал директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент — Астана посвященного инвестиционному сотрудничеству России и стран Центральной Азии на современном этапе, который прошел в пресс-центре Sputnik Узбекистан. По словам эксперта, развитию инвестиционного сотрудничества сильно мешают те нелегитимные санкции, которые наложили США и ЕС на Россию, поскольку инициаторы данных санкций требуют их соблюдения от стран, не имеющих отношения ни к США, ни к ЕС. Эргашев привел примеры потерь, которые в результате этого терпит бизнес в Узбекистане, а также дал рекомендации бизнесменам, как действовать в таких ситуациях.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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