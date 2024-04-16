https://uz.sputniknews.ru/20240416/uzbeksko-vengerskie-konsultatsii-v-konsulsko-pravovoy-sfere-43446318.html

В Будапеште впервые прошли узбекско-венгерские консультации в консульско-правовой сфере

В Будапеште впервые прошли узбекско-венгерские консультации в консульско-правовой сфере

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с облегчением взаимных поездок граждан, дальнейшим расширением договорно-правовой базы по консульским вопросам, защитой прав и интересов соотечественников и юридических лиц на территории двух стран.

2024-04-16T12:14+0500

2024-04-16T12:14+0500

2024-04-16T12:14+0500

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мид

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Будапеште состоялся первый раунд узбекско-венгерских консультаций в консульско-правовой сфере, сообщает ИА "Дунё".Делегацию Узбекистана возглавил заместитель начальника Консульско-правового департамента МИД Рустам Назаров, венгерскую — директор Консульского департамента Министерства иностранных дел и внешней торговли Балазс Фаркаш. Узбекская сторона рассказала о принятых республикой мерах по совершенствованию консульско-правовой сферы: внедрении современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность МИД по оказанию консульских услуг гражданам РУз за рубежом и иностранным гражданам в Узбекистане, постепенном переводе консульских услуг в электронный формат, либерализации визового режима, а также начале предоставления загранучреждениями Узбекистана водительских прав, электронной цифровой подписи (ЭЦП) и персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ).Стороны отметили, что данные консульские консультации между двумя внешнеполитическими ведомствами проводятся впервые и будут способствовать укреплению между ними сотрудничества и налаживанию тесных связей.По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению и наращиванию взаимодействия. Также договорились провести второй раунд консульских консультаций на уровне руководителей консульских служб в 2025 году в Узбекистане.

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