https://uz.sputniknews.ru/20240416/v-kakix-napravleniyax-rossiya-investiruet-v-uzbekistan-43447149.html

В каких направлениях Россия инвестирует в Узбекистан — эксперт

В каких направлениях Россия инвестирует в Узбекистан — эксперт

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в республике наблюдается строительный бум, что и определяет инвестиционные тренды

2024-04-16T13:15+0500

2024-04-16T13:15+0500

2024-04-16T14:23+0500

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пресс-центр

россия

узбекистан

экономика

инвестиции

строительство

бахтиер эргашев

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Об инвестиционных трендах России в Узбекистане в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".По его словам, производство стройматериалов, особенно на основе новых технологий — одно из наиболее активных направлений инвестирования российских компаний в Узбекистан. Эксперт перечислил наиболее востребованные материалы, а также рассказал о странах-соседях, где в настоящее время наблюдается градостроительная активность. Эргашев отметил, что бизнес должен реагировать на существующий спрос своим предложением. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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