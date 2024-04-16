https://uz.sputniknews.ru/20240416/v-kakix-napravleniyax-rossiya-investiruet-v-uzbekistan-43447149.html
В каких направлениях Россия инвестирует в Узбекистан — эксперт
В каких направлениях Россия инвестирует в Узбекистан — эксперт
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в республике наблюдается строительный бум, что и определяет инвестиционные тренды
2024-04-16T13:15+0500
2024-04-16T13:15+0500
2024-04-16T14:23+0500
видео
эксклюзив
пресс-центр
россия
узбекистан
экономика
инвестиции
строительство
бахтиер эргашев
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Об инвестиционных трендах России в Узбекистане в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".По его словам, производство стройматериалов, особенно на основе новых технологий — одно из наиболее активных направлений инвестирования российских компаний в Узбекистан. Эксперт перечислил наиболее востребованные материалы, а также рассказал о странах-соседях, где в настоящее время наблюдается градостроительная активность. Эргашев отметил, что бизнес должен реагировать на существующий спрос своим предложением. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия инвестиции узбекистан направления строительный бум инвестиционные тренды
россия инвестиции узбекистан направления строительный бум инвестиционные тренды
В каких направлениях Россия инвестирует в Узбекистан — эксперт
13:15 16.04.2024 (обновлено: 14:23 16.04.2024)
Эксклюзив
В настоящее время в республике наблюдается строительный бум, что и определяет инвестиционные тренды.
Об инвестиционных трендах России в Узбекистане в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".
По его словам, производство стройматериалов, особенно на основе новых технологий — одно из наиболее активных направлений инвестирования российских компаний в Узбекистан. Эксперт перечислил наиболее востребованные материалы, а также рассказал о странах-соседях, где в настоящее время наблюдается градостроительная активность.
Эргашев отметил, что бизнес должен реагировать на существующий спрос своим предложением.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.