На сколько может увеличиться выпуск полимерной продукции в странах ЕАЭС к 2035 году
© Sputnik / Павел Лисицын/
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Эксперты Евразийского банка развития указывают на предпосылки для превращения региона в мировой центр полимерного производства и называют пять приоритетных мер для раскрытия нефтегазохимического потенциала ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Выпуск базовых полимеров и синтетических каучуков в странах Евразийского экономического союза может вырасти вдвое к 2035 году, до более чем 20 млн тонн в год, имеются предпосылки для трансформации региона в мировой центр полимерного производства, считают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).
Они отмечают, что нефтегазохимическая промышленность в Евразийском регионе развивается высокими темпами.
"Евразийский регион может улучшить свои позиции в международном разделении труда. На данный момент регион занимает всего 2,1% мировой нефтегазохимии и позиционируется преимущественно как поставщик сырьевой продукции (преимущественно нефти и газа). Однако в регионе имеются все предпосылки для его трансформации в мировой центр полимерного производства", — говорится в докладе ЕАБР "Нефтегазохимическая промышленность Евразии: перспективы углубления переработки".
Эксперты прогнозируют, что производство базовых полимеров и синтетических каучуков в ЕАЭС ежегодно будет возрастать на 5,8%. Согласно данным, в 2022 году производство нефтегазохимической продукции составило порядка 10 млн тонн. При целевом сценарии, предусматривающем более активный запуск производственных мощностей за счет государственных и частных инвестиций, выпуск должен к 2035 году превысить 20 млн тонн, то есть практически удвоиться.
Отмечается мощный сырьевой потенциал региона: совокупные доказанные запасы нефти составляют 115 млрд баррелей (более 7% мировых запасов), газа — 62,8 трлн м3 (порядка 30% мировых запасов).
Вместе с тем, хорошими предпосылками являются исторический опыт развития нефтегазохимии, включая производство и создание научно-технологического базиса отрасли, а также активная государственная политика, ориентированная на развитие нефтегазохимических проектов. В частности, в процессе реализации сейчас свыше 20 крупных нефтегазохимических проектов на общую сумму более $200 млрд.
Кроме того, в докладе указано, что Евразийский регион находится в географической близости к перспективным азиатским рынкам. Экспорт полимерной продукции из ЕАЭС к 2035 году может вырасти в 3,2 раза, до 10,4 млн тонн.
Для раскрытия нефтегазохимического потенциала ЕАЭС эксперты предлагают 5 приоритетных мер:
создание и ускоренное развитие нефтегазохимических кластеров в естественных центрах притяжения Евразийского региона вблизи крупных источников углеводородного сырья (нефть, газ);
стимулирование в Евразийском регионе развития инновационной и малотоннажной нефтегазохимии, как драйвера всей нефтегазохимической промышленности.
принятие во внимание глобального тренда на формирование производств замкнутого цикла;
обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта — в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона;
использование международного статуса многосторонних банков развития для привлечения инвестиций в отрасль.