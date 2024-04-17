https://uz.sputniknews.ru/20240417/eaeu-vypusk-polimerov-doklad-edb-43468139.html

На сколько может увеличиться выпуск полимерной продукции в странах ЕАЭС к 2035 году

На сколько может увеличиться выпуск полимерной продукции в странах ЕАЭС к 2035 году

Sputnik Узбекистан

Эксперты Евразийского банка развития указывают на предпосылки для превращения региона в мировой центр полимерного производства и называют пять приоритетных мер для раскрытия нефтегазохимического потенциала ЕАЭС

2024-04-17T14:59+0500

2024-04-17T14:59+0500

2024-04-17T14:59+0500

еаэс

экономика

нефтегазовая отрасль

еабр

доклад

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Выпуск базовых полимеров и синтетических каучуков в странах Евразийского экономического союза может вырасти вдвое к 2035 году, до более чем 20 млн тонн в год, имеются предпосылки для трансформации региона в мировой центр полимерного производства, считают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).Они отмечают, что нефтегазохимическая промышленность в Евразийском регионе развивается высокими темпами.Эксперты прогнозируют, что производство базовых полимеров и синтетических каучуков в ЕАЭС ежегодно будет возрастать на 5,8%. Согласно данным, в 2022 году производство нефтегазохимической продукции составило порядка 10 млн тонн. При целевом сценарии, предусматривающем более активный запуск производственных мощностей за счет государственных и частных инвестиций, выпуск должен к 2035 году превысить 20 млн тонн, то есть практически удвоиться.Отмечается мощный сырьевой потенциал региона: совокупные доказанные запасы нефти составляют 115 млрд баррелей (более 7% мировых запасов), газа — 62,8 трлн м3 (порядка 30% мировых запасов).Вместе с тем, хорошими предпосылками являются исторический опыт развития нефтегазохимии, включая производство и создание научно-технологического базиса отрасли, а также активная государственная политика, ориентированная на развитие нефтегазохимических проектов. В частности, в процессе реализации сейчас свыше 20 крупных нефтегазохимических проектов на общую сумму более $200 млрд.Кроме того, в докладе указано, что Евразийский регион находится в географической близости к перспективным азиатским рынкам. Экспорт полимерной продукции из ЕАЭС к 2035 году может вырасти в 3,2 раза, до 10,4 млн тонн.Для раскрытия нефтегазохимического потенциала ЕАЭС эксперты предлагают 5 приоритетных мер:

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увеличение выпуск полимерная продукция страны еаэс эксперты еабр