https://uz.sputniknews.ru/20240417/kak-proverit-podlinnost-lekarstv-43472139.html
Как проверить подлинность лекарств – видео
Как проверить подлинность лекарств – видео
Sputnik Узбекистан
Цифровая маркировка лекарственных препаратов играет важную роль в обеспечении их безопасности и качества
2024-04-17T17:10+0500
2024-04-17T17:10+0500
2024-04-17T17:10+0500
узбекистан
лекарства
маркировка
видео
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В сентябре 2022 года в Узбекистане внедрили цифровую маркировку лекарств. Она позволяет бороться с подделкой и контрабандой препаратов.В базе данных системы цифровой маркировки регистрируют все препараты, поступающие в оборот в республике. А проверить подлинность лекарства можно самостоятельно прямо в аптеке.О том, как отсканировать маркировку на лекарстве и куда обращаться, если медикамент оказался фальсификатом — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: цифровая маркировка — это процесс нанесения специализированного кода Data Matrix на упаковки лекарств, который позволяет отслеживать их перемещение по всей цепочке поставок, вплоть до продажи в аптеках, что обеспечивает гарантии подлинности продукции для потребителей.
узбекистан
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проверка подлинность лекарства цифровая маркировка лекарственные препараты обеспечение безопасность качество
проверка подлинность лекарства цифровая маркировка лекарственные препараты обеспечение безопасность качество
Как проверить подлинность лекарств – видео
Эксклюзив
Цифровая маркировка лекарственных препаратов играет важную роль в обеспечении их безопасности и качества.
В сентябре 2022 года в Узбекистане внедрили цифровую маркировку лекарств. Она позволяет бороться с подделкой и контрабандой препаратов.
В базе данных системы цифровой маркировки регистрируют все препараты, поступающие в оборот в республике. А проверить подлинность лекарства можно самостоятельно прямо в аптеке.
"Кодом маркировки является двухмерный матричный код. Такой код можно проверить с помощью приложения Asl Belgisi. Когда в один клик сканируете препарат вы сразу можете отследить движение товара от производителя до потребителя. Если же мобильное приложение не распознает код маркировки, то не стоит приобретать данный препарат, а лучше всего сообщить о нарушении. Это можно сделать прямо в мобильном приложении”, — объясняет PR-менеджер системы цифровой маркировки Asl Belgisi Сабина Батыршина.
О том, как отсканировать маркировку на лекарстве и куда обращаться, если медикамент оказался фальсификатом — в видео Sputnik Узбекистан.
Для справки: цифровая маркировка — это процесс нанесения специализированного кода Data Matrix на упаковки лекарств, который позволяет отслеживать их перемещение по всей цепочке поставок, вплоть до продажи в аптеках, что обеспечивает гарантии подлинности продукции для потребителей.