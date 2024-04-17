https://uz.sputniknews.ru/20240417/kak-proverit-podlinnost-lekarstv-43472139.html

Как проверить подлинность лекарств – видео

Как проверить подлинность лекарств – видео

Sputnik Узбекистан

Цифровая маркировка лекарственных препаратов играет важную роль в обеспечении их безопасности и качества

2024-04-17T17:10+0500

2024-04-17T17:10+0500

2024-04-17T17:10+0500

узбекистан

лекарства

маркировка

видео

эксклюзив

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В сентябре 2022 года в Узбекистане внедрили цифровую маркировку лекарств. Она позволяет бороться с подделкой и контрабандой препаратов.В базе данных системы цифровой маркировки регистрируют все препараты, поступающие в оборот в республике. А проверить подлинность лекарства можно самостоятельно прямо в аптеке.О том, как отсканировать маркировку на лекарстве и куда обращаться, если медикамент оказался фальсификатом — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: цифровая маркировка — это процесс нанесения специализированного кода Data Matrix на упаковки лекарств, который позволяет отслеживать их перемещение по всей цепочке поставок, вплоть до продажи в аптеках, что обеспечивает гарантии подлинности продукции для потребителей.

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