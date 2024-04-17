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https://uz.sputniknews.ru/20240417/mirziyoyev-prezentatsiya-proyekty-stroitelstvo-43465389.html
Какие новые объекты построят в Ташкенте, Ургенче и Каракалпакстане — подробности
Какие новые объекты построят в Ташкенте, Ургенче и Каракалпакстане — подробности
Sputnik Узбекистан
Главе Узбекистана представили презентацию проектов в области транспорта и строительства
2024-04-17T11:46+0500
2024-04-17T15:11+0500
узбекистан
ташкент
ургенч
каракалпакстан
проект
строительство
презентация
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Ташкенте, Ургенче и Берунийском райне Каракалпакстана планируется строительство ряда объектов. Соответствующую презентацию представили Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, Ташкент становится центром деловой активности и туризма, поэтому особое внимание уделяют развитию транспортной инфраструктуры столицы.В частности, в настоящее время продолжается реконструкция терминала вылета в международном аэропорту Ташкента. Работы выполнят в три этапа, в результате расширятся возможности для регистрации, таможенного контроля и обеспечения безопасности. Пропускная способность вырастет с нынешних 1,2 тыс. человек до 2,4 тыс. пассажиров в час.В августе 2022 года в Ургенче заложили первый камень в основание городка Аль-Хорезми. Здесь построят многоэтажные дома, школы и детские сады, центры спорта и культуры, парки, технопарк и другие комплексы. В центре городка появится университет имени Аль-Хорезми.Президент подчеркнул важность создания в университете современных лабораторий для исследований молодежи, коммерциализации стартап-проектов, открытия направлений по цифровым технологиям и киберспорту.Для увековечивания жизненного пути великого ученого и мыслителя Абу Райхана Беруни и его вклада в мировую науку по инициативе главы Узбекистана в центре Берунийского района Каракалпакстана создадут музей.В ходе презентации рассмотрели несколько вариантов реализации проектов. Мирзиёев дал указания ответственным лицам по доработке проектов, дальнейшему улучшению качества строительства и сервиса.
узбекистан
ташкент
ургенч
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новые объекты ташкент ургенч каракалпакстан презентация проекты
новые объекты ташкент ургенч каракалпакстан презентация проекты

Какие новые объекты построят в Ташкенте, Ургенче и Каракалпакстане — подробности

11:46 17.04.2024 (обновлено: 15:11 17.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены проекты строительства
Представлены проекты строительства - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главе Узбекистана представили презентацию проектов в области транспорта и строительства.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Ташкенте, Ургенче и Берунийском райне Каракалпакстана планируется строительство ряда объектов. Соответствующую презентацию представили Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, Ташкент становится центром деловой активности и туризма, поэтому особое внимание уделяют развитию транспортной инфраструктуры столицы.
В частности, в настоящее время продолжается реконструкция терминала вылета в международном аэропорту Ташкента. Работы выполнят в три этапа, в результате расширятся возможности для регистрации, таможенного контроля и обеспечения безопасности. Пропускная способность вырастет с нынешних 1,2 тыс. человек до 2,4 тыс. пассажиров в час.
"Также запланировано строительство нового карго-терминала в международном аэропорту Ташкента. Это позволит увеличить способность обработки грузов до 300 тонн в сутки", — говорится в сообщении.
В августе 2022 года в Ургенче заложили первый камень в основание городка Аль-Хорезми. Здесь построят многоэтажные дома, школы и детские сады, центры спорта и культуры, парки, технопарк и другие комплексы. В центре городка появится университет имени Аль-Хорезми.
"Согласно проекту, университет будет включать в себя факультеты математики и естественных наук, информатики, инженерии, здесь будут учиться 4 тысячи студентов. При университете также будет специализированная школа для одаренных детей. Таким образом, здесь будет создан образовательный кластер с интеграцией образования, науки и производства", — указано в сообщении.
Президент подчеркнул важность создания в университете современных лабораторий для исследований молодежи, коммерциализации стартап-проектов, открытия направлений по цифровым технологиям и киберспорту.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены проекты строительства
Представлены проекты строительства - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2024
Представлены проекты строительства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для увековечивания жизненного пути великого ученого и мыслителя Абу Райхана Беруни и его вклада в мировую науку по инициативе главы Узбекистана в центре Берунийского района Каракалпакстана создадут музей.
"Двухэтажное здание будет оснащено самым передовым музейным оборудованием, при оформлении экспозиций будут использоваться интерактивные методы. Перед музеем предусмотрена установка величественного памятника Беруни", — говорится в сообщении.
В ходе презентации рассмотрели несколько вариантов реализации проектов. Мирзиёев дал указания ответственным лицам по доработке проектов, дальнейшему улучшению качества строительства и сервиса.
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