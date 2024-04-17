https://uz.sputniknews.ru/20240417/mirziyoyev-prezentatsiya-proyekty-stroitelstvo-43465389.html

Какие новые объекты построят в Ташкенте, Ургенче и Каракалпакстане — подробности

Какие новые объекты построят в Ташкенте, Ургенче и Каракалпакстане — подробности

Sputnik Узбекистан

Главе Узбекистана представили презентацию проектов в области транспорта и строительства

2024-04-17T11:46+0500

2024-04-17T11:46+0500

2024-04-17T15:11+0500

узбекистан

ташкент

ургенч

каракалпакстан

проект

строительство

презентация

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/11/43463110_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_da16eb4a3345e76dfe979cff410d0e7b.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Ташкенте, Ургенче и Берунийском райне Каракалпакстана планируется строительство ряда объектов. Соответствующую презентацию представили Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, Ташкент становится центром деловой активности и туризма, поэтому особое внимание уделяют развитию транспортной инфраструктуры столицы.В частности, в настоящее время продолжается реконструкция терминала вылета в международном аэропорту Ташкента. Работы выполнят в три этапа, в результате расширятся возможности для регистрации, таможенного контроля и обеспечения безопасности. Пропускная способность вырастет с нынешних 1,2 тыс. человек до 2,4 тыс. пассажиров в час.В августе 2022 года в Ургенче заложили первый камень в основание городка Аль-Хорезми. Здесь построят многоэтажные дома, школы и детские сады, центры спорта и культуры, парки, технопарк и другие комплексы. В центре городка появится университет имени Аль-Хорезми.Президент подчеркнул важность создания в университете современных лабораторий для исследований молодежи, коммерциализации стартап-проектов, открытия направлений по цифровым технологиям и киберспорту.Для увековечивания жизненного пути великого ученого и мыслителя Абу Райхана Беруни и его вклада в мировую науку по инициативе главы Узбекистана в центре Берунийского района Каракалпакстана создадут музей.В ходе презентации рассмотрели несколько вариантов реализации проектов. Мирзиёев дал указания ответственным лицам по доработке проектов, дальнейшему улучшению качества строительства и сервиса.

узбекистан

ташкент

ургенч

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

новые объекты ташкент ургенч каракалпакстан презентация проекты