https://uz.sputniknews.ru/20240417/tashkent-innoprom-aprel-2024-43466179.html

В Ташкенте в четвертый раз пройдет Иннопром — что в деловой программе

В Ташкенте в четвертый раз пройдет Иннопром — что в деловой программе

Sputnik Узбекистан

Участники Международной промышленной выставки обсудят новые аспекты и инструменты промышленной кооперации на международном, федеральном и региональном уровнях

2024-04-17T12:49+0500

2024-04-17T12:49+0500

2024-04-17T15:22+0500

ташкент

"иннопром"

узбекистан

россия

узэкспоцентр

выставка

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В ташкентском Узэкспоцентре 22–24 апреля в четвертый раз пройдет Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия", сообщает пресс-служба оргкомитета выставки.Это ключевое событие для развития торгово-промышленного сотрудничества в ЦА. Выставка призвана решить несколько важных задач, в том числе помочь в продвижении новейших промышленных технологий и наладить взаимодействие между предприятиями.Ее участники — делегации и компании не только из всех стран Центральной Азии, но и из Беларуси, КНР и Турции — обсудят новые аспекты и инструменты промышленной кооперации на международном, федеральном и региональном уровнях.Посетители выставки смогут ознакомиться с инновациями промышленного производства, которые продемонстрируют экспортный потенциал всех стран-участниц.На выставке "Иннопром. Центральная Азия" определят новые векторы индустриального партнерства региона. Выставка предоставляет уникальные возможности для открытого и неполитизированного общения представителей предпринимательского, научного и экспертного сообщества, установления новых деловых связей, расширения имеющихся торгово-производственных контактов, выработки новых перспективных инициатив и проектов.Деловую программу выставки откроет главная пленарная сессия "Международная промышленная кооперация в Центральной Азии: партнерство с индустриальными и технологическими лидерами", в которой планируется участие заместителя премьер-министра РУз Жамшида Ходжаева, зампреда правительства РФ — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, хокимов областей Узбекистана и губернаторов российских регионов. Участники сессии обсудят развитие торгово-экономических отношений, флагманские проекты и перспективы взаимодействия.Ключевые направления деловой программы:"Зеленый" транспорт — безусловный современный тренд развития Узбекистана. Минтранс и Минэкологии, "Современные транспортные технологии", BYD Uzbekistan Factory, РЭНЕРА и НАМИ проанализируют накопленный опыт и обсудят инвестиции в электрокары и автомобили на альтернативном топливе.Цифровые решения в области интегрированного управления промышленными предприятиями сокращают расходы и увеличивают производительность. Результатами своих исследований поделятся представители профильных министерств Узбекистана и России, компаний MCS Holding, "АСКОН", "1С", "Узметкомбинат" и "Узэлтехсаноат"."Чистая" энергия и инновации в ТЭК — одно из важнейших стратегических направлений для ЦА. Сессия соберет стейкхолдеров из Минэнерго Узбекистана, министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Росатома, Узбекнефтегаза, Узатома, Юнигрин Энерджи, Института нефтегазовых технологических инициатив.Узбекистан стремительно "перерастает" свою транспортную инфраструктуру. Для ее развития требуется не только укрупнение, но и качественное обновление. О перспективах развития автоматизации путей сообщения в городах и на производствах расскажут эксперты из Минтранса, Узбекистон темир йуллари, ВЭБ.РФ, ГК 1520, Синара и Positive Technologies.Создание международной инвестэкосистемы промышленных парков — перспективный вектор развития для самого быстрорастущего формата промкооперации. Достигнутые форматы сотрудничества закрепят руководители Ассоциации индустриальных парков России, Узкимёсаноата, Химграда, КИП "Мастер", Ассоциации организованных промышленных зон Турции (OSBÜK), Управления экономических городов и особых зон Саудовской Аравии.Тема межрегионального сотрудничества будет одной из ключевых в повестке выставки "Иннопром. Центральная Азия". Главы регионов Узбекистана и России продемонстрируют самые перспективные проекты, а представители бизнес-сообщества и региональные эксперты обсудят шаги по реализации озвученных инициатив.Россия и Узбекистан — стратегические экономические партнеры уже более тридцати лет. Россия — один из основных инвесторов в экономику республики: совокупные российские капиталовложения, по данным узбекской стороны, превысили $13 млрд (21% общего объема инвестиций). В Узбекистане функционируют свыше 3 000 российских и совместных предприятий, а в РФ зарегистрировано более 600 компаний с участием резидентов РУз. В результате реализации подписанной Комплексной программы экономического сотрудничества на 2022–2026 годы, охватывающей торговлю, промышленную кооперацию, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, межрегиональное сотрудничество и другие аспекты, общий объем торговли двух государств в 2023 году превысил $10 млрд.В третий день выставки состоится традиционный "Университет Иннопром". Он предусматривает лекции и семинары для студентов и молодых специалистов от руководства профильных вузов и промышленных компаний России и Узбекистана — разговор пойдет о ключевых технологических трендах и особенностях работы бизнеса с ведущими университетами и инженерными школами.Зарегистрироваться в качестве посетителя Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" можно бесплатно по ссылке https://tashkent.bigindustrialweek.com/ru/registration/visitor_lqmgr/#/Все мероприятия деловой программы: https://tashkent.bigindustrialweek.com/ru/business-program/Представители СМИ могут аккредитоваться по ссылке: https://tashkent.bigindustrialweek.com/ru/registration/media-accreditation/Организаторы мероприятия — министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли РФ.Для справки: Первый Иннопром прошел в Узбекистане в 2021 году. Ежегодно растут как выставочные площади, так и число экспонентов и посетителей выставки. Так, в третьем Иннопроме, прошедшем в 2023-м, участвовали более 10 тыс. представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения: в 2022-м было 2,5 тыс. участников из 12 стран.

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