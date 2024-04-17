https://uz.sputniknews.ru/20240417/tashkent-zdravooxraneniye-tihe-2024-rossiya-uchastiye-43472689.html
На Узбекистан большие планы: российские компании участвуют в выставке TIHE 2024
На Узбекистан большие планы: российские компании участвуют в выставке TIHE 2024
Sputnik Узбекистан
Узбекистан – перспективный, активно развивающийся рынок, который успешно осваивают многие российские партнеры
2024-04-17T18:57+0500
2024-04-17T18:57+0500
2024-04-17T18:57+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
ташкент
выставка
здравоохранение
россия
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В международной выставке "Здравоохранение – TIHE 2024" участвуют 34 российские компании, 25 из них представлены на национальном стенде под брендом Made in Russia, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году в числе участников выставки — 310 компаний из 21 страны, среди которых Бангладеш, Беларусь, Германия, Египет, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Турция. По информации организаторов экспозиции, доля иностранных компаний составила 82%, дебютантов — 54% от общего числа участников. Россия традиционно входит в топ участников международной выставки. Ее опережает лишь Китай со 154 производителями.Одна из самых больших делегаций приехала из Волгоградской области. Областной Комитет здравоохранения представил проект по развитию медицинского туризма. Кроме того, медики планируют обмениваться опытом и технологиями с узбекистанскими коллегами.Узбекистан – перспективный, активно развивающийся рынок, который успешно осваивают многие российские компании."Мы уже имели опыт поставок в эту республику. Планируем развивать наши партнерские отношения и в дальнейшем. В частности, прорабатываем вопрос о реализации в интересах местного здравоохранения щелевой лампы ЛС-01-"Зенит", которая представлена на выставке "Здравоохранение – TIHE 2024". Сегодня разработку нашего Красногорского завода им С. А. Зверева используют российские офтальмологи для стереоскопического наблюдения и исследования конъюнктивы, радужки, роговицы, хрусталика и склеры. Вместе с тем мы активно знакомим с ней зарубежных врачей. Подчеркну, что лампа позволяет на ранней стадии диагностировать такие заболевания, как глаукома и катаракта. Разработка обладает реальным стереоэффектом, большой глубиной резкости и высокой разрешающей способностью благодаря оптической системе Грену. Среди других преимуществ стоит отметить диоптрийную подстройку окуляра от -7 до +7 диоптрий, в то время как у аналогичных изделий этот показатель составляет от -5 до +5 диоптрий", — рассказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех Лев Борисов.Если одни компании уже работают на рынке Узбекистана, другие серьезно намерены стать его участниками. Так, например, буквально на днях в Чирчике откроется производство одноразовой медицинской одежды и белья.Что еще представляет Россия на международной выставке в Ташкенте — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан выставка tihe 2024 россия компании участие
узбекистан выставка tihe 2024 россия компании участие
На Узбекистан большие планы: российские компании участвуют в выставке TIHE 2024
Эксклюзив
Узбекистан – перспективный, активно развивающийся рынок, который успешно осваивают многие российские партнеры.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В международной выставке "Здравоохранение – TIHE 2024" участвуют 34 российские компании, 25 из них представлены на национальном стенде под брендом Made in Russia, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В этом году в числе участников выставки — 310 компаний из 21 страны, среди которых Бангладеш, Беларусь, Германия, Египет, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Турция. По информации организаторов экспозиции, доля иностранных компаний составила 82%, дебютантов — 54% от общего числа участников.
Россия традиционно входит в топ участников международной выставки. Ее опережает лишь Китай со 154 производителями.
Одна из самых больших делегаций приехала из Волгоградской области. Областной Комитет здравоохранения представил проект по развитию медицинского туризма. Кроме того, медики планируют обмениваться опытом и технологиями с узбекистанскими коллегами.
Узбекистан – перспективный, активно развивающийся рынок, который успешно осваивают многие российские компании.
"Мы уже имели опыт поставок в эту республику. Планируем развивать наши партнерские отношения и в дальнейшем. В частности, прорабатываем вопрос о реализации в интересах местного здравоохранения щелевой лампы ЛС-01-"Зенит", которая представлена на выставке "Здравоохранение – TIHE 2024". Сегодня разработку нашего Красногорского завода им С. А. Зверева используют российские офтальмологи для стереоскопического наблюдения и исследования конъюнктивы, радужки, роговицы, хрусталика и склеры. Вместе с тем мы активно знакомим с ней зарубежных врачей. Подчеркну, что лампа позволяет на ранней стадии диагностировать такие заболевания, как глаукома и катаракта. Разработка обладает реальным стереоэффектом, большой глубиной резкости и высокой разрешающей способностью благодаря оптической системе Грену. Среди других преимуществ стоит отметить диоптрийную подстройку окуляра от -7 до +7 диоптрий, в то время как у аналогичных изделий этот показатель составляет от -5 до +5 диоптрий", — рассказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех Лев Борисов.
Если одни компании уже работают на рынке Узбекистана, другие серьезно намерены стать его участниками. Так, например, буквально на днях в Чирчике откроется производство одноразовой медицинской одежды и белья.
"На Узбекистан у нас большие планы, 23 апреля мы открываем производство в технопарке города Чирчик. Это будет производство полного цикла, включая стерилизацию нашей продукции. Производить будем всю линейку: одноразовые хирургические и акушерские комплекты, комплекты для гемодиализа, простыни, салфетки, тампоны", — рассказала помощник директора Zdravmedtech Оксана Клевасова
Что еще представляет Россия на международной выставке в Ташкенте — в видео Sputnik Узбекистан.