https://uz.sputniknews.ru/20240417/tashkent-zdravooxraneniye-tihe-2024-rossiya-uchastiye-43472689.html

На Узбекистан большие планы: российские компании участвуют в выставке TIHE 2024

На Узбекистан большие планы: российские компании участвуют в выставке TIHE 2024

Sputnik Узбекистан

Узбекистан – перспективный, активно развивающийся рынок, который успешно осваивают многие российские партнеры

2024-04-17T18:57+0500

2024-04-17T18:57+0500

2024-04-17T18:57+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

выставка

здравоохранение

россия

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В международной выставке "Здравоохранение – TIHE 2024" участвуют 34 российские компании, 25 из них представлены на национальном стенде под брендом Made in Russia, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году в числе участников выставки — 310 компаний из 21 страны, среди которых Бангладеш, Беларусь, Германия, Египет, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Турция. По информации организаторов экспозиции, доля иностранных компаний составила 82%, дебютантов — 54% от общего числа участников. Россия традиционно входит в топ участников международной выставки. Ее опережает лишь Китай со 154 производителями.Одна из самых больших делегаций приехала из Волгоградской области. Областной Комитет здравоохранения представил проект по развитию медицинского туризма. Кроме того, медики планируют обмениваться опытом и технологиями с узбекистанскими коллегами.Узбекистан – перспективный, активно развивающийся рынок, который успешно осваивают многие российские компании."Мы уже имели опыт поставок в эту республику. Планируем развивать наши партнерские отношения и в дальнейшем. В частности, прорабатываем вопрос о реализации в интересах местного здравоохранения щелевой лампы ЛС-01-"Зенит", которая представлена на выставке "Здравоохранение – TIHE 2024". Сегодня разработку нашего Красногорского завода им С. А. Зверева используют российские офтальмологи для стереоскопического наблюдения и исследования конъюнктивы, радужки, роговицы, хрусталика и склеры. Вместе с тем мы активно знакомим с ней зарубежных врачей. Подчеркну, что лампа позволяет на ранней стадии диагностировать такие заболевания, как глаукома и катаракта. Разработка обладает реальным стереоэффектом, большой глубиной резкости и высокой разрешающей способностью благодаря оптической системе Грену. Среди других преимуществ стоит отметить диоптрийную подстройку окуляра от -7 до +7 диоптрий, в то время как у аналогичных изделий этот показатель составляет от -5 до +5 диоптрий", — рассказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех Лев Борисов.Если одни компании уже работают на рынке Узбекистана, другие серьезно намерены стать его участниками. Так, например, буквально на днях в Чирчике откроется производство одноразовой медицинской одежды и белья.Что еще представляет Россия на международной выставке в Ташкенте — в видео Sputnik Узбекистан.

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