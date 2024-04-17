https://uz.sputniknews.ru/20240417/uzbekistan-sport-populyarizatsiya-pojilyye-lyudi-43470461.html
Через спорт — к активному долголетию
Через спорт — к активному долголетию
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане представителей старшего поколения активно привлекают к занятиям физкультурой и спортом
2024-04-17T16:05+0500
2024-04-17T16:05+0500
2024-04-17T16:32+0500
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спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Около 30 тыс. узбекистанцев стали участниками спортивных мероприятий в рамках "Недели пожилых людей".Цель — пропаганда здорового образа жизни среди представителей старшего поколения.В частности, в Фергане для граждан серебряного возраста организовали соревнования по велоспорту, баскетболу, шахматам, гимнастике и другим видам спорта. Участники спортивных состязаний демонстрируют высокий соревновательный дух, поддерживают хорошую физическую форму и служат примером для молодежи.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан спорт популяризация старшее поколение
узбекистан спорт популяризация старшее поколение
Через спорт — к активному долголетию
16:05 17.04.2024 (обновлено: 16:32 17.04.2024)
Эксклюзив
В Узбекистане представителей старшего поколения активно привлекают к занятиям физкультурой и спортом.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Около 30 тыс. узбекистанцев стали участниками спортивных мероприятий в рамках "Недели пожилых людей".
Цель — пропаганда здорового образа жизни среди представителей старшего поколения.
В частности, в Фергане для граждан серебряного возраста организовали соревнования по велоспорту, баскетболу, шахматам, гимнастике и другим видам спорта.
"Я езжу на велосипеде с 2011 года. Это улучшает аппетит, нормализует сон. Езда на велосипеде также является здоровым способом похудеть", — рассказал участник соревнований по велоспорту Каримджон Хакимов.
Участники спортивных состязаний демонстрируют высокий соревновательный дух, поддерживают хорошую физическую форму и служат примером для молодежи.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.