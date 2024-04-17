https://uz.sputniknews.ru/20240417/uzbekistan-sport-populyarizatsiya-pojilyye-lyudi-43470461.html

Через спорт — к активному долголетию

Через спорт — к активному долголетию

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане представителей старшего поколения активно привлекают к занятиям физкультурой и спортом

2024-04-17T16:05+0500

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спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Около 30 тыс. узбекистанцев стали участниками спортивных мероприятий в рамках "Недели пожилых людей".Цель — пропаганда здорового образа жизни среди представителей старшего поколения.В частности, в Фергане для граждан серебряного возраста организовали соревнования по велоспорту, баскетболу, шахматам, гимнастике и другим видам спорта. Участники спортивных состязаний демонстрируют высокий соревновательный дух, поддерживают хорошую физическую форму и служат примером для молодежи.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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