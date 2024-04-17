https://uz.sputniknews.ru/20240417/zelenskiy-priznal-razval-oborony-vsu-dengi-zapada-ne-pomogut-43465076.html
Зеленский признал развал обороны ВСУ: деньги Запада не помогут
Зеленский признал развал обороны ВСУ: деньги Запада не помогут
Sputnik Узбекистан
Российская армия доминирует на украинском ТВД, и с боями продвигается вперед западнее Авдеевки, на восточной окраине Часова Яра и на Марьинском участке фронта. Подразделения ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, деградируют морально-психологически
2024-04-17T10:45+0500
2024-04-17T10:45+0500
2024-04-17T11:05+0500
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Даже верховный лицедей киевского режима признает, что его войска бегут с линии фронта, а мобилизационные резервы массово исчезают за границей. На Западе прогнозируют близкий коллапс ВСУ, который невозможно компенсировать мобилизацией, оружием и деньгами.Вооруженные силы России на Авдеевском направлении расширяют контроль над Очеретинским железнодорожным узлом, продолжают охват Бердычей. На Марьинском участке фронта – вошли в Красногоровку, продвинулись вперед к северу от Новомихайловки, ожесточенные бои идут близ поселка Победа.В районе Часова Яра российские войска берут под контроль новые высоты, укрепляют позиции на восточной окраине города. Продолжаются бои близ Клещеевки и Курдюмовки (в 10 км южнее Артемовска). Командование ВСУ судорожно пытается удержать фронт от обрушения, уступая в численности войск на отдельных участках в семь-десять раз. Не касаясь даже абсолютного доминирования авиации, артиллерии, бронетехники ВС РФ.Ранее президент Владимир Зеленский пожаловался иностранным журналистам и украинским студентам (в городе Черновцы) на предателей-дезертиров, которые оставили боевые позиции и массово сдались в плен "целым коллективом". Из-за этого часть подразделений ВСУ попала в окружение, и была ликвидирована. Зеленский не назвал номер "коллектива", однако речь шла о сдаче в плен около 200 бойцов 25-й аэромобильной бригады. Аналогичная ситуация складывается в городе Часов Яр, где командиры 67-й отдельной механизированной бригады (сформированной из добровольцев террористического "Правого сектора") бросили свои подразделения на передовой, и ушли на западную окраину – для дальнейшей эвакуации.Главком ВСУ Александр Сырский расформировал обе упомянутые бригады и перебросил "компенсационные" резервы с других участков фронта. Однако и 3-я штурмовая бригада бандеровцев (террористической организации "Азов") также отказалась "держать фортецию". Ситуация для украинских войск в Часовом Яре критическая. Между тем, Зеленский поставил командованию ВСУ задачу "любой ценой" удержать этот город до июньской "мирной конференции" в Швейцарии. Киев считает потерю еще одной "фортеции" прологом к провалу конференции, хотя так называемая "формула мира" Зеленского находится вне реальности, и обречена изначально.Обратный эффект "жесткой" мобилизацииГлавком ВСУ Александр Сырский признал "значительное ухудшение" ситуации на восточном фронте на фоне активизации российского наступления, и выхода из кризиса нет. После огромных потерь ВСУ на фронте Верховная рада 11 апреля отменила демобилизацию, положенную ранее после трех лет службы, как "непозволительную роскошь". Ранее Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Украинские войска и мобилизационные резервы отреагировали крайне негативно.Перспектива "вечной" войны, "до последнего украинца" за интересы США и НАТО подрывает моральный дух военнослужащих, обостряет кризисные явления в обществе. На западе Украины целые полки уклонистов бегают по горным тропам, плавают через реки и летают на воздушных шарах, чтобы навсегда исчезнуть на просторах безопасной пока еще зоны ЕС. Процветает "бизнес" посредников нелегального пересечения границы – цена за одного человека выросла до 10 тысяч долларов. Румынские власти сообщили, что на их берег Тисы нелегально прибыли более 6000 мужчин. Многие украинцы утонули, предпочитая такой конец "жесткой" мобилизации и бесконечной войне с Россией.Конгресс США намерен рассмотреть выделение военной помощи Украине отдельно от воюющего Израиля, и это не обещает ВСУ былой оперативности и "манны небесной". Запад ясно осознает "риск коллапса сил Украины и прорыва России". Инвестировать в поражение – бессмысленно. Раньше или позже Вашингтону придется договариваться с Москвой. Возможность российской победы констатировало германское издание Berliner Zeitung. В США обсуждают урегулирование конфликта на Украине на условиях России.Наполеоновские планы ГУР по уничтожению Крымского моста дополнительного финансирования ВСУ не обещают. Вероятнее – принудительное возвращение Украины в 17-й век (без мостов, электростанций, железных дорог, промышленности), и новые многомиллионные потоки украинских беженцев в антироссийской Европе. Западные разведки прямо предупреждают киевский режим о ракетном доминировании России (ОПК ежемесячно производит более 600 дальнобойных ракет), и безнадежности украинской (натовской) ПВО в ходе ожидаемого российского наступления летом 2024 года.Киевский режим пока еще "находится на жизнеобеспечении Запада". Однако, эскалация многолетнего ирано-израильского конфликта и западные "двойные стандарты" – со всей очевидностью ускоряют движение "украинского проекта" США на обочину истории. Экономика Запада "не тянет" продолжительную войну с Россией и многополярностью мира. Журнал The American Conservative подвел предварительные итоги "хронической дисфункции" Вашингтона: "Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы слишком обширными, а его международное влияние слишком значительным, чтобы его можно было эффективно изолировать. Это не просто серьезный политический провал (хотя и это правда), но и необходимость отказа от основных предпосылок и основ внешней политики США". Поражение киевского режима знаменует завершение периода "квазирелигиозной" американской "исключительности".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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зеленский признание развал оборона всу россия армия доминирование украинский твд
зеленский признание развал оборона всу россия армия доминирование украинский твд
Зеленский признал развал обороны ВСУ: деньги Запада не помогут
10:45 17.04.2024 (обновлено: 11:05 17.04.2024)
Российская армия доминирует на украинском ТВД и с боями продвигается вперед западнее Авдеевки, на восточной окраине Часова Яра и на Марьинском участке фронта. Подразделения ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, деградируют морально-психологически.
Даже верховный лицедей киевского режима признает, что его войска бегут с линии фронта, а мобилизационные резервы массово исчезают за границей. На Западе прогнозируют близкий коллапс ВСУ, который невозможно компенсировать мобилизацией, оружием и деньгами.
Вооруженные силы России на Авдеевском направлении расширяют контроль над Очеретинским железнодорожным узлом, продолжают охват Бердычей. На Марьинском участке фронта – вошли в Красногоровку, продвинулись вперед к северу от Новомихайловки, ожесточенные бои идут близ поселка Победа.
В районе Часова Яра российские войска берут под контроль новые высоты, укрепляют позиции на восточной окраине города. Продолжаются бои близ Клещеевки и Курдюмовки (в 10 км южнее Артемовска). Командование ВСУ судорожно пытается удержать фронт от обрушения, уступая
в численности войск на отдельных участках в семь-десять раз. Не касаясь даже абсолютного доминирования авиации, артиллерии, бронетехники ВС РФ.
Ранее президент Владимир Зеленский пожаловался иностранным журналистам и украинским студентам (в городе Черновцы) на предателей-дезертиров, которые оставили боевые позиции и массово сдались в плен "целым коллективом". Из-за этого часть подразделений ВСУ попала в окружение, и была ликвидирована. Зеленский не назвал номер "коллектива", однако речь шла о сдаче в плен около 200 бойцов 25-й аэромобильной бригады. Аналогичная ситуация складывается в городе Часов Яр, где командиры 67-й отдельной механизированной бригады (сформированной из добровольцев террористического "Правого сектора") бросили свои подразделения на передовой, и ушли на западную окраину – для дальнейшей эвакуации.
Главком ВСУ Александр Сырский расформировал обе упомянутые бригады и перебросил "компенсационные" резервы с других участков фронта. Однако и 3-я штурмовая бригада бандеровцев (террористической организации "Азов") также отказалась "держать фортецию". Ситуация для украинских войск в Часовом Яре критическая. Между тем, Зеленский поставил командованию ВСУ задачу "любой ценой" удержать этот город до июньской "мирной конференции" в Швейцарии. Киев считает потерю еще одной "фортеции" прологом к провалу конференции, хотя так называемая "формула мира" Зеленского находится вне реальности, и обречена изначально.
Обратный эффект "жесткой" мобилизации
Главком ВСУ Александр Сырский признал "значительное ухудшение" ситуации на восточном фронте на фоне активизации российского наступления, и выхода из кризиса нет. После огромных потерь ВСУ на фронте Верховная рада 11 апреля отменила демобилизацию, положенную ранее после трех лет службы, как "непозволительную роскошь". Ранее Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Украинские войска и мобилизационные резервы отреагировали крайне негативно.
Перспектива "вечной" войны, "до последнего украинца" за интересы США и НАТО подрывает моральный дух военнослужащих, обостряет кризисные явления в обществе. На западе Украины целые полки уклонистов бегают по горным тропам, плавают через реки и летают на воздушных шарах, чтобы навсегда исчезнуть на просторах безопасной пока еще зоны ЕС. Процветает "бизнес" посредников нелегального пересечения границы – цена за одного человека выросла до 10 тысяч долларов. Румынские власти сообщили, что на их берег Тисы нелегально прибыли более 6000 мужчин. Многие украинцы утонули, предпочитая такой конец "жесткой" мобилизации и бесконечной войне с Россией.
Конгресс США намерен рассмотреть выделение военной помощи Украине отдельно от воюющего Израиля, и это не обещает ВСУ былой оперативности и "манны небесной". Запад ясно осознает "риск коллапса сил Украины и прорыва России". Инвестировать в поражение – бессмысленно. Раньше или позже Вашингтону придется договариваться с Москвой. Возможность российской победы констатировало германское издание Berliner Zeitung. В США обсуждают
урегулирование конфликта на Украине на условиях России.
Наполеоновские планы ГУР по уничтожению Крымского моста дополнительного финансирования ВСУ не обещают. Вероятнее – принудительное возвращение Украины в 17-й век (без мостов, электростанций, железных дорог, промышленности), и новые многомиллионные потоки украинских беженцев в антироссийской Европе. Западные разведки прямо предупреждают киевский режим о ракетном доминировании России (ОПК ежемесячно производит более 600 дальнобойных ракет), и безнадежности украинской (натовской) ПВО в ходе ожидаемого российского наступления летом 2024 года.
Киевский режим пока еще "находится на жизнеобеспечении Запада". Однако, эскалация многолетнего ирано-израильского конфликта и западные "двойные стандарты" – со всей очевидностью ускоряют движение "украинского проекта" США на обочину истории. Экономика Запада "не тянет" продолжительную войну с Россией и многополярностью мира.
Журнал The American Conservative подвел предварительные итоги "хронической дисфункции" Вашингтона: "Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы слишком обширными, а его международное влияние слишком значительным, чтобы его можно было эффективно изолировать. Это не просто серьезный политический провал (хотя и это правда), но и необходимость отказа от основных предпосылок и основ внешней политики США". Поражение киевского режима знаменует завершение периода "квазирелигиозной" американской "исключительности".
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