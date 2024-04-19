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Эксперты обсудили единые подходы к обеспечению безопасности пищевых добавок в ЕАЭС
Эксперты обсудили единые подходы к обеспечению безопасности пищевых добавок в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Речь шла о причинах исключения из технического регламента 19 пищевых добавок, а также применении консервантов, красителей, подсластителей, загустителей в мясной, молочной, кондитерской и других пищевых отраслях
2024-04-19T13:50+0500
2024-04-19T13:50+0500
2024-04-19T14:35+0500
еаэс
безопасность
еэк
семинар
пищевая промышленность
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. По инициативе Госкомитета по стандартизации Беларуси в Евразийской экономической комиссии обсудили единые подходы по применению новых требований техрегламента о безопасности пищевых добавок, сообщает пресс-служба ЕЭК.Изменения в технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств затронули до 70% его положений. Это и обусловило необходимость организации семинара по выработке единых подходов к реализации новых требований.В нем участвовали свыше 170 представителей уполномоченных органов, отраслевых бизнес-объединений и организаций государств-членов Евразийского экономического союза.Всего уполномоченные органы и бизнес озвучили более 60 вопросов и уточнений.По итогам семинара достигнут консенсус к единым подходам реализации отдельных новых требований, отметили в ЕЭК.Очередной блок вопросов о применении пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств обсудят на следующем семинаре во второй половине II квартала 2024 года.
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еаэс безопасность пищевые добавки обеспечение
Эксперты обсудили единые подходы к обеспечению безопасности пищевых добавок в ЕАЭС
13:50 19.04.2024 (обновлено: 14:35 19.04.2024)
Речь шла о причинах исключения из технического регламента 19 пищевых добавок, а также применении консервантов, красителей, подсластителей, загустителей в мясной, молочной, кондитерской и других пищевых отраслях.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
По инициативе Госкомитета по стандартизации Беларуси в Евразийской экономической комиссии обсудили единые подходы по применению новых требований техрегламента о безопасности пищевых добавок, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Изменения в технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств затронули до 70% его положений. Это и обусловило необходимость организации семинара по выработке единых подходов к реализации новых требований.
В нем участвовали свыше 170 представителей уполномоченных органов, отраслевых бизнес-объединений и организаций государств-членов Евразийского экономического союза.
"Департамент совместно с ведущими экспертами отрасли прокомментировали наиболее актуальные вопросы, в том числе о причинах исключения из технического регламента 19 пищевых добавок, о применении консервантов, красителей, подсластителей, загустителей в мясной, молочной, кондитерской и других пищевых отраслях, о подходах к оценке безопасности комплексных пищевых добавок, о правилах переноса пищевых добавок через компоненты состава продуктов питания и др.", — говорится в сообщении.
Всего уполномоченные органы и бизнес озвучили более 60 вопросов и уточнений.
По итогам семинара достигнут консенсус к единым подходам реализации отдельных новых требований, отметили в ЕЭК.
Очередной блок вопросов о применении пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств обсудят на следующем семинаре во второй половине II квартала 2024 года.