https://uz.sputniknews.ru/20240419/gosispytaniya-mrk-burya-uspeshnye-strelby-kompleksom-pantsir-m-43505183.html

Госиспытания МРК "Буря": успешные стрельбы комплексом "Панцирь-М"

Госиспытания МРК "Буря": успешные стрельбы комплексом "Панцирь-М"

Sputnik Узбекистан

Балтийский флот ВМФ России активно пополняется кораблями проекта 22800 "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" на борту, с интегрированным в систему вооружения морской модификацией ракетно-артиллерийского комплекса ПВО "Панцирь-М"

2024-04-19T17:25+0500

2024-04-19T17:25+0500

2024-04-19T17:25+0500

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Способность "Каракуртов" поражать воздушные, надводные, подводные и береговые цели – достойный ответ на агрессивное развитие военной инфраструктуры и ударных возможностей НАТО в балтийском регионе и в зонах ответственности трех других флотов России.Малый ракетный корабль "Буря" завершает госиспытания, и 17 апреля успешно выполнил стрельбы по воздушной цели зенитными ракетами комплекса "Панцирь-М" в Балтийском море. МРК "Буря" – второй корабль проекта 22800 "Каракурт", оснащенный ракетно-артиллерийским комплексом ПВО "Панцирь-М" дальностью до 20 км. После завершения государственных испытаний новейший МРК будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей Балтийской военно-морской базы, которую ранее пополнили три МРК прорывного проекта 22800 – "Мытищи", "Советск", "Одинцово"."Каракурты" значительно увеличили ударную мощь оперативно-стратегического объединения ВМФ России на Балтике. Главное оружие МРК – многократно проверенные в боевой обстановке высокоточные крылатые ракеты "Калибр", способные поражать цели на расстоянии до 2500 км (восемь ячеек вертикального пуска, боеголовка массой до 450 кг). Вероятна интеграция гиперзвуковых "Цирконов" дальностью более 1000 км. Комплекс ПВО "Панцирь-М" на борту обеспечивает дополнительную огневую мощь и боевую живучесть отдельного корабля и всего объединения. Малые ракетные корабли у пирса Балтийской ВМБ подолгу не стоят, активно выполняют учебные задачи в море.МРК "Буря" способен уничтожить ракетный эсминец, военную базу или аэродром противника. Напомню, от российской военно-морской базы Балтийск до авиабазы Ramstein в Германии – всего 1000 км. Боевые задачи "Буря" может выполнять самостоятельно и в составе корабельной ударной группы. Кроме передового ракетного вооружения, МРК оснащен скорострельной 76-мм автоматической пушкой (до 125 выстрелов в минуту) для поражения целей на удалении до 15 км, современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы, противодиверсионными средствами, переносными ЗРК. На борту имеется также разведывательный беспилотник "Орлан-10"."Калиброносец" стратегического значенияПроект 22800 "Каракурт" – серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанных специалистами санкт-петербургского Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" для всех четырех флотов России. "Каракурт" создан с использованием серийных систем, без традиционных опытно-конструкторских разработок. Это значительно ускорило проектирование, и строительство серии.В отличие от других новейших проектов, на "Каракуртах" сразу все надежно работает, и не надо ничего "допиливать". Важная особенность – энергетическая установка российского производства на базе трех дизельных двигателей М-507Д-1 и трех дизель-генераторов ДГАС-315. Корабль получился эффективным и недорогим.Основное предназначение "Каракурта" – охрана и оборона ближней морской зоны, и все же в компактном корабельном корпусе длиной 67 метров и шириной 11 метров заключена огромная боевая мощь. При необходимости, высокоточные крылатые ракеты дальностью до 2500 км трансформируют МРК в средство стратегического сдерживания. "Каракурт" располагает высокотехнологичной автоматизированной системой управления огнем. Мониторинг окружающей обстановки экипаж ведет с помощью многофункционального комплекса "Минерал-М" (активная и пассивная РЛС загоризонтной дальности). Одна из возможных специализаций этого МРК – "охота" за субмаринами противника.Интегрированный "Панцирь-М" – единственная в мире корабельная система, совмещающая в башенной установке мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение, радиолокационно-оптическую систему управления. Комплекс обеспечивает почти мгновенную (три-пять секунд) реакцию на угрозы, и способен поражать все типы воздушных целей (летящих со скоростями до 1000 м/сек), включая противокорабельные ракеты, авиабомбы, беспилотники – на удалении до 20 км и на высотах до 15 км.В арсенале морского "Панциря" – два 30-мм шестиствольных зенитных автомата АО-18КД с боекомплектом по 500 снарядов (темп стрельбы – до 5000 выстрелов в минуту бронебойно-подкалиберными и осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 4 км). Ракетное вооружение "Панциря-М" – восемь пусковых для зенитных управляемых ракет 57Э6-Е1 с твердотопливными ускорителями и стержневыми боевыми частями (боезапас на корабле – до 32 единиц). Высокоманевренные ракеты 57Э6-Е1 способны разгоняться до 1300 м/сек. Масса боевой части – 20 кг, радиус поражения – 7 м, вероятность прямого попадания – 95 процентов.Ракетные корабли проекта 22800 уникальны по конструкции и боевым возможностям, полностью соответствуют главным задачам Балтийского флота (защита экономической зоны и районов производственной деятельности, обеспечение безопасности судоходства, выполнение внешнеполитических акций российского правительства в экономически важных районах Мирового океана), и расширяют операционные возможности ВМФ. Неслучайно новейшие МРК заметили на Западе. Американский военно-политический портал The National Interest ранее опубликовал обзор, посвященный продвинутым малым ракетным кораблям проекта "Каракурт", и модернизации ВМФ России. Который получит всего 18 "Каракуртов", на сегодня построены и заложены шестнадцать. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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балтийский флот вмф россия госиспытания мрк "буря"