https://uz.sputniknews.ru/20240419/kuda-poyti-na-vyxodnyx-v-tashkente-43517954.html

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Маркет локальных брендов, кинопоказ и Stand-up концерт. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан

2024-04-19T18:40+0500

2024-04-19T18:40+0500

2024-04-19T18:40+0500

ташкент

выходные

афиша на выходные

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Суббота, 20 апреляКинопоказ и творческая встреча с Николаем ЕвстифеевымРоссийский режиссер, обладатель специального приза Гильдии кинорежиссеров РФ проведет кинопоказ и обсуждение картины "Песни таежной души или медвежий ор о Родине".Время: 19.00Место: Eco CafeВход свободныйНеобходима предварительная регистрация по ссылке: https://t.me/conffennТелефон для справок: (+998) 95−633−2332Stand-up концерт Виктории СкладчиковойStand-up комик выступит с юмористическими монологами о своей жизни и переживаниях на сцене концертного зала "Зарафшан".Время: 19.00 Место: Концертный зал "Зарафшан"Стоимость билетов: 150–800 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−005−2646Маркет локальных брендов "Тепло"Более 60 представителей локальных брендов представят одежду, украшения, аксессуары для дома, косметику и бакалею на ярмарке в FoodMall Tashkent.Время: с 12.00 до 21.00Место: Парковка FoodMall TashkentВход свободныйVI Ташкентский международный марафонУчастниками марафона могут стать все желающие любители бега и спортсмены. Стартово-финишная площадка марафона будет расположена на пересечении улиц Афросиаб и Бешагач. Забеги для мужчин и женщин пройдут на дистанции 42 км 195 м, 21 км 97,5 м, 10 км и 3 км.Время: 10.00Стоимость участия: 150 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 21 апреляЛекции ко Дню ЗемлиУчастники узнают об изменениях климата, циркулярной экономике и о том, как сделать планету чище.Время: 13.00Место: C-SpaceВход свободныйНеобходима предварительная регистрация по ссылке: https://t.me/Aquila_clangaТелефон для справок: (+998) 97−479−5752Концерт Султана Али РахматоваКомпозитор представит новую концертную программу на сцене Дворца профсоюзов Узбекистана.Время: 19.00Место: Дворец профсоюзов УзбекистанаСтоимость билетов: 300–600 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 33−511−1488, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Познавательная программа в Республиканской детской библиотекеПосетители смогут принять участие в собрании детского книжного клуба, мастер-классе керамиста Алишера Назарова, а также сыграть в настольные игры.Необходима регистрация: https://acdflibrary.uz/masterclassВремя: 13.00Место: Республиканская детская библиотекаУчастие бесплатноеКонцерт группы MillionПопулярная юмористическая группа выступит с концертной программой на сцене дворца "Дружба народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 55 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

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