Эко-забег в Муйнаке: в восстановлении природы участвовали 200 активистов
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
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Общая дистанция эко-забега Aral Sea Eco Race составила 2 км, каждый из его участников посадил дерево.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Муйнаке, в рамках Недели туризма Арала, прошел эко-забег Aral Sea Eco Race, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
Среди 200 участников марафона — студенты вузов Узбекистана и Каракалпакстана, школьники, экоактивисты и туристы, интересующиеся историей Арала. Самому старшему из них — 70 лет, самому юному — 7.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
"Общая дистанция эко-забега составила 2 км. Согласно концепции, во время забега участники, пробежав дистанцию в 1 км, посадили саженец дерева. За каждым участником на персональном номере был закреплен уникальный чип, который зарегистрировал факт посадки дерева", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
Шесть победителей эко-марафона получили ценные призы, а все его участники — медали в виде символического дерева в знак признания их вклада в реализацию проекта по восстановлению природы.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана