https://uz.sputniknews.ru/20240419/muynak-eko-zabeg-posadka-derevya-43503679.html

Эко-забег в Муйнаке: в восстановлении природы участвовали 200 активистов

Эко-забег в Муйнаке: в восстановлении природы участвовали 200 активистов

Sputnik Узбекистан

Общая дистанция эко-забега Aral Sea Eco Race составила 2 км, каждый из его участников внес вклад в восстановление природы

2024-04-19T10:40+0500

2024-04-19T10:40+0500

2024-04-19T10:40+0500

узбекистан

каракалпакстан

муйнак

экология

забег

посадка

деревья

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Муйнаке, в рамках Недели туризма Арала, прошел эко-забег Aral Sea Eco Race, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.Среди 200 участников марафона — студенты вузов Узбекистана и Каракалпакстана, школьники, экоактивисты и туристы, интересующиеся историей Арала. Самому старшему из них — 70 лет, самому юному — 7.Шесть победителей эко-марафона получили ценные призы, а все его участники — медали в виде символического дерева в знак признания их вклада в реализацию проекта по восстановлению природы.

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