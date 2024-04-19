Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240419/muynak-eko-zabeg-posadka-derevya-43503679.html
Эко-забег в Муйнаке: в восстановлении природы участвовали 200 активистов
Эко-забег в Муйнаке: в восстановлении природы участвовали 200 активистов
Sputnik Узбекистан
Общая дистанция эко-забега Aral Sea Eco Race составила 2 км, каждый из его участников внес вклад в восстановление природы
2024-04-19T10:40+0500
2024-04-19T10:40+0500
узбекистан
каракалпакстан
муйнак
экология
забег
посадка
деревья
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/13/43501696_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_835437da22f815210d46582f6c9f20da.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Муйнаке, в рамках Недели туризма Арала, прошел эко-забег Aral Sea Eco Race, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.Среди 200 участников марафона — студенты вузов Узбекистана и Каракалпакстана, школьники, экоактивисты и туристы, интересующиеся историей Арала. Самому старшему из них — 70 лет, самому юному — 7.Шесть победителей эко-марафона получили ценные призы, а все его участники — медали в виде символического дерева в знак признания их вклада в реализацию проекта по восстановлению природы.
узбекистан
каракалпакстан
муйнак
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/13/43501696_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_902c90c4a674649886a2d97746d0a107.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
эко-забег муйнак посадка деревья дистанция
эко-забег муйнак посадка деревья дистанция

Эко-забег в Муйнаке: в восстановлении природы участвовали 200 активистов

10:40 19.04.2024
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
Подписаться
Общая дистанция эко-забега Aral Sea Eco Race составила 2 км, каждый из его участников посадил дерево.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Муйнаке, в рамках Недели туризма Арала, прошел эко-забег Aral Sea Eco Race, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
Среди 200 участников марафона — студенты вузов Узбекистана и Каракалпакстана, школьники, экоактивисты и туристы, интересующиеся историей Арала. Самому старшему из них — 70 лет, самому юному — 7.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
"Общая дистанция эко-забега составила 2 км. Согласно концепции, во время забега участники, пробежав дистанцию в 1 км, посадили саженец дерева. За каждым участником на персональном номере был закреплен уникальный чип, который зарегистрировал факт посадки дерева", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
Шесть победителей эко-марафона получили ценные призы, а все его участники — медали в виде символического дерева в знак признания их вклада в реализацию проекта по восстановлению природы.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаЭко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
Эко-забег Aral Sea Eco Race в рамках недели туризма Арала в Муйнаке
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0