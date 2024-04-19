https://uz.sputniknews.ru/20240419/russkiy-yazyk-dlya-raboty-kursy-43518631.html

Русский язык для работы: курсы и советы преподавателей

Русский язык для работы: курсы и советы преподавателей

Sputnik Узбекистан

Какие курсы русского языка выбрать, чтобы подготовиться к общению с его носителями, а также к экзамену для получения патента на работу — в материале Sputnik Узбекистан.

2024-04-19T19:11+0500

2024-04-19T19:11+0500

2024-04-19T19:11+0500

узбекистан

русский язык

образование

общество

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По данным заместителя руководителя Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, около 1 млн узбекистанцев находятся на заработках в России. Чтобы получить разрешение на работу, от мигрантов требуется знание русского языка. Sputnik Узбекистан собрал подборку языковых курсов. С их помощью можно выучить язык с нуля и подготовиться к экзамену. Бесплатный онлайн-курс СПбГУ "Русский для жизни и работы"Онлайн-курс Санкт-Петербургского государственного университета предназначен для иностранцев и мигрантов. Он подготовит пользователя к общению на русском языке и получению разрешения на работу. Программа полностью переведена на узбекский язык и состоит из 64 видеоуроков, которые можно выполнять в удобное время. Подойдет как новичкам, так и тем, кто немного владеет русским языком.Ссылка на курс: https://migrant.spbu.ru/Курс русского языка в IldamРазработчики курса делают упор на развитие разговорной речи, а также индивидуальный подбор техники обучения. Преподаватели имеют опыт работы более 8 лет. Помимо русского языка с нуля, здесь дают экспресс уроки корпоративного русского языка, необходимого для поездки. Также можно прийти на первый бесплатный урок. Занятия проводят в понедельник, среду и пятницу. Каждый урок длится 1-1,5 часа.Стоимость обучения 400 тыс. сумов за один месяц.Телефон для справок: +998 (95) 152-22-30.Онлайн – школа русскогоВ школе Preply можно записаться на курс русского языка для сдачи экзаменов, работы и путешествий. Здесь можно выбрать удобное время для обучения, страну и репетитора. На платформе представлены курсы для подготовки к самым популярным языковым экзаменам, а также интенсив русского и уроки для детей. Стоимость одного занятия начинается от $12.Ссылка на школу: https://preply.com/ru/online/repetitory--russkogo?CoB=UZКурс русского языка и литературыКурс подойдет для тех, кто собирается изучать язык для свободного общения. Здесь обещают научить свободно говорить и понимать прочитанное. Занятия проводят по вторникам, четвергам и пятницам. Один месяц обучения обойдется в 750 тыс. сумов.Телефон для справок: +998 (78) 777-03-50.Центр русского языка в ТашкентеНа курсах центра предлагают разобраться в самых сложных темах и преодолеть языковой барьер вместе с методистами из России. Обучение проходит по авторской программе центра. В одной группе не более 5 учеников, им предоставляют все необходимые материалы. Здесь доступны программы разговорного и бизнес русского, а также подготовка к ЕГЭ и поступлению в вузы.Телефон для справок: +998 (90) 998 -39-64.

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