https://uz.sputniknews.ru/20240419/soveschaniye-ministry-obrazovaniye-shos-43510528.html

На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования"

На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования"

Sputnik Узбекистан

Также учредят одноименный нагрудный знак. Такое решение приняли на совещании министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества — первом мероприятии столь высокого уровня по линии образования в рамках ШОС за последние 5 лет

2024-04-19T15:51+0500

2024-04-19T15:51+0500

2024-04-19T15:51+0500

россия

москва

совещание

министр

образование

шос

общество

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования", сообщает Министерство науки и высшего образования РФ. Об этом стало известно на Восьмом совещании министров образования государств-членов ШОС в Москве.Это первое мероприятие такого высокого уровня по линии образования в рамках ШОС за последние 5 лет.В нем принял участие замминистра высшего образования, науки и инноваций РУз Отабек Махкамов.Участники уделили приоритетное внимание вопросам развития сотрудничества в области академических обменов, проведения совместных научных работ, организации профессионального образования, языкового обучения, интенсификации молодежного взаимодействия, а также цифровизации в сфере образования в рамках ШОС.По итогам встречи одобрили План мероприятий по реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования на 2024-2026 годы.Приняли Положения:Следующее совещание министров образования государств-членов ШОС пройдет в Китае.

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