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https://uz.sputniknews.ru/20240419/soveschaniye-ministry-obrazovaniye-shos-43510528.html
На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования"
На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования"
Sputnik Узбекистан
Также учредят одноименный нагрудный знак. Такое решение приняли на совещании министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества — первом мероприятии столь высокого уровня по линии образования в рамках ШОС за последние 5 лет
2024-04-19T15:51+0500
2024-04-19T15:51+0500
россия
москва
совещание
министр
образование
шос
общество
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования", сообщает Министерство науки и высшего образования РФ. Об этом стало известно на Восьмом совещании министров образования государств-членов ШОС в Москве.Это первое мероприятие такого высокого уровня по линии образования в рамках ШОС за последние 5 лет.В нем принял участие замминистра высшего образования, науки и инноваций РУз Отабек Махкамов.Участники уделили приоритетное внимание вопросам развития сотрудничества в области академических обменов, проведения совместных научных работ, организации профессионального образования, языкового обучения, интенсификации молодежного взаимодействия, а также цифровизации в сфере образования в рамках ШОС.По итогам встречи одобрили План мероприятий по реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования на 2024-2026 годы.Приняли Положения:Следующее совещание министров образования государств-членов ШОС пройдет в Китае.
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шос звание "почетный работник образования" совещание министры образования
шос звание "почетный работник образования" совещание министры образования

На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования"

15:51 19.04.2024
© Пресс-служба министерства науки и высшего образования РФСостоялось восьмое Совещание Министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Состоялось восьмое Совещание Министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
© Пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ
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Также учредят одноименный нагрудный знак. Такое решение приняли на совещании министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества — первом мероприятии столь высокого уровня по линии образования в рамках ШОС за последние 5 лет.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования", сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.
Об этом стало известно на Восьмом совещании министров образования государств-членов ШОС в Москве.
Это первое мероприятие такого высокого уровня по линии образования в рамках ШОС за последние 5 лет.
В нем принял участие замминистра высшего образования, науки и инноваций РУз Отабек Махкамов.
"Для государств-членов ШОС является важным объединение усилий, последовательное укрепление сотрудничества в сфере образования и науки. Уверен, что наращивание взаимодействия в этих областях будет способствовать взаимному обогащению опытом, инновациями, улучшению социально-экономических условий жизни населения и дальнейшему развитию государств-членов ШОС в целом", — сказал заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев.
Участники уделили приоритетное внимание вопросам развития сотрудничества в области академических обменов, проведения совместных научных работ, организации профессионального образования, языкового обучения, интенсификации молодежного взаимодействия, а также цифровизации в сфере образования в рамках ШОС.
По итогам встречи одобрили План мероприятий по реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования на 2024-2026 годы.
Приняли Положения:
о звании "Почетный работник образования ШОС";
"О нагрудном знаке министерств образования государств-членов ШОС "Почетный работник образования Шанхайской организации сотрудничества".
Следующее совещание министров образования государств-членов ШОС пройдет в Китае.
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