На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования"
© Пресс-служба министерства науки и высшего образования РФСостоялось восьмое Совещание Министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
© Пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ
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Также учредят одноименный нагрудный знак. Такое решение приняли на совещании министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества — первом мероприятии столь высокого уровня по линии образования в рамках ШОС за последние 5 лет.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. На пространстве ШОС появится звание "Почетный работник образования", сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.
Об этом стало известно на Восьмом совещании министров образования государств-членов ШОС в Москве.
Это первое мероприятие такого высокого уровня по линии образования в рамках ШОС за последние 5 лет.
В нем принял участие замминистра высшего образования, науки и инноваций РУз Отабек Махкамов.
"Для государств-членов ШОС является важным объединение усилий, последовательное укрепление сотрудничества в сфере образования и науки. Уверен, что наращивание взаимодействия в этих областях будет способствовать взаимному обогащению опытом, инновациями, улучшению социально-экономических условий жизни населения и дальнейшему развитию государств-членов ШОС в целом", — сказал заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев.
Участники уделили приоритетное внимание вопросам развития сотрудничества в области академических обменов, проведения совместных научных работ, организации профессионального образования, языкового обучения, интенсификации молодежного взаимодействия, а также цифровизации в сфере образования в рамках ШОС.
По итогам встречи одобрили План мероприятий по реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования на 2024-2026 годы.
Приняли Положения:
о звании "Почетный работник образования ШОС";
"О нагрудном знаке министерств образования государств-членов ШОС "Почетный работник образования Шанхайской организации сотрудничества".
Следующее совещание министров образования государств-членов ШОС пройдет в Китае.