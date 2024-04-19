https://uz.sputniknews.ru/20240419/v-dushanbe-otkryli-novoe-zdanie-posolstva-uzbekistana--foto-43512961.html

В Душанбе открыли новое здание посольства Узбекистана — фото

В Душанбе открыли новое здание посольства Узбекистана — фото

Sputnik Узбекистан

Лидеры Узбекистана и Таджикистана ознакомились с условиями для дипломатов

2024-04-19T16:52+0500

2024-04-19T16:52+0500

2024-04-19T17:41+0500

узбекистан

таджикистан

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

государственный визит

политика

посольство

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента РУз.Лидеры двух стран торжественно открыли здание дипмиссии Узбекистана, разрезав символическую ленту. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Таджикистана.Мирзиёев и Рахмон ознакомились с условиями для дипломатов в здании посольства.Президенты оставили записи с пожеланиями в Книге почетных гостей посольства.Напомним, что дипломатические отношения между Узбекистаном и Таджикистаном установлены 22 октября 1992 года.После этого, Мирзиёев и Рахмон посетили промышленную выставку Узбекистана, организованную в Экспоцентре Душанбе.Здесь представлена готовая и высокотехнологичная продукция автомобилестроения, электротехника, сельхозтехника и продовольствие, а также товары химической, текстильной, фармацевтической и других отраслей промышленности.Экспозицию с презентацией товаров и услуг под брендом "Made in Uzbekistan" можно будет увидеть в течение еще трех дней.На этом государственный визит президента Узбекистана в Таджикистан завершился.В международном аэропорту Душанбе Шавката Мирзиёева проводил Эмомали Рахмон. Глава РУз вернулся в Ташкент.

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новое здание посольство узбекистана душанбе