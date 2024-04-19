В Душанбе открыли новое здание посольства Узбекистана — фото
16:52 19.04.2024 (обновлено: 17:41 19.04.2024)
© пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
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Лидеры Узбекистана и Таджикистана ознакомились с условиями для дипломатов.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан прошло торжественное открытие нового здания посольства Узбекистана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента РУз.
Лидеры двух стран торжественно открыли здание дипмиссии Узбекистана, разрезав символическую ленту. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Таджикистана.
© пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Мирзиёев и Рахмон ознакомились с условиями для дипломатов в здании посольства.
"В посольстве созданы все необходимые условия для эффективной организации работы, нацеленной на дальнейшее развитие многогранных отношений стратегического партнерства и союзничества двух государств", — говорится в сообщении.
Президенты оставили записи с пожеланиями в Книге почетных гостей посольства.
© пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Напомним, что дипломатические отношения между Узбекистаном и Таджикистаном установлены 22 октября 1992 года.
После этого, Мирзиёев и Рахмон посетили промышленную выставку Узбекистана, организованную в Экспоцентре Душанбе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь представлена готовая и высокотехнологичная продукция автомобилестроения, электротехника, сельхозтехника и продовольствие, а также товары химической, текстильной, фармацевтической и других отраслей промышленности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Экспозицию с презентацией товаров и услуг под брендом "Made in Uzbekistan" можно будет увидеть в течение еще трех дней.
"Главы государств отметили необходимость расширения кооперации ведущих предприятий, взаимного обмена опытом и трансфера технологий", — говорится в сообщении.
На этом государственный визит президента Узбекистана в Таджикистан завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Душанбе Шавката Мирзиёева проводил Эмомали Рахмон. Глава РУз вернулся в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана