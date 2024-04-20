https://uz.sputniknews.ru/20240420/malayziya-uzbekistan-investproyekt-elektrotexnika-43525305.html

Узбекистан и Малайзия планируют инвестпроекты в сфере электротехники

Узбекистан и Малайзия планируют инвестпроекты в сфере электротехники

Sputnik Узбекистан

Совместные инвестиционные проекты обсудили в ходе встречи в Куала-Лумпуре с участием посла Узбекистана и представителей малазийской компании

2024-04-20T14:35+0500

2024-04-20T14:35+0500

2024-04-20T14:35+0500

малайзия

сотрудничество

инвестиции

узбекистан

техника

бытовая техника

продукция

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Вопросы реализации совместных с Малайзией инвестиционных проектов в регионах Узбекистана по производству трансформаторов, бытовой электротехнической продукции обсудили в ходе встречи посол РУз Каромиддин Гадоев и исполнительный директор малазийской компании "Erwan Technology Sdn. Bhd." Ли Йеоув Лунг, сообщает ИА "Дунё".В ходе беседы говорили о проводимых в Узбекистане реформах по переработке медного сырья, модернизации энергосистемы страны, а также возможностях производства электротехнической продукции. По итогам встречи достигнута договоренность о визите малазийской компании в Узбекистан с целью разработки конкретных проектов в рассмотренных направлениях.

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