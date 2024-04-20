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https://uz.sputniknews.ru/20240420/molodej-uzbekistan-obucheniye-yazyk-podgotovka-rabota-za-rubejom-43521222.html
Молодежь Узбекистана обучат языкам и подготовят к работе за рубежом
Молодежь Узбекистана обучат языкам и подготовят к работе за рубежом
Sputnik Узбекистан
Постановление о мерах по совершенствованию системы обучения молодежи профессии (специальности) и иностранным языкам принял Кабинет Министров
2024-04-20T09:47+0500
2024-04-20T09:47+0500
узбекистан
трудовая миграция
язык
обучение
молодежь
центр
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане в структуре Агентства внешней трудовой миграции создали Центр обучения иностранным языкам и подготовки к работе в зарубежных странах, сообщает NORMA. Основные задачи Центра:Документ утверждает:
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молодежь узбекистан обучение язык подготовка работа за рубежом постановление меры совершенствование система профессия специальность кабинет министров
молодежь узбекистан обучение язык подготовка работа за рубежом постановление меры совершенствование система профессия специальность кабинет министров

Молодежь Узбекистана обучат языкам и подготовят к работе за рубежом

09:47 20.04.2024
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории. Иллюстративное фото
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2024
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Постановление о мерах по совершенствованию системы обучения молодежи профессии (специальности) и иностранным языкам принял Кабинет Министров.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане в структуре Агентства внешней трудовой миграции создали Центр обучения иностранным языкам и подготовки к работе в зарубежных странах, сообщает NORMA.
Основные задачи Центра:
организация учебных курсов в профессиональных образовательных учреждениях для обучения студентов профессиям и иностранным языкам;
выявление потребностей иностранных работодателей в сфере трудовой миграции и информирование о них широкой общественности;
формирование заказов по профессиям (специальностям), преподаваемым в профессиональных образовательных учреждениях;
организация процесса отбора работодателями граждан Узбекистана, желающих работать за рубежом;
обеспечение профессиональных образовательных учреждений информацией об обычаях и культуре зарубежных стран.
"Центр осуществляет свою деятельность непосредственно под руководством Агентства без образования юрлица. Расходы по содержанию 16 штатных единиц осуществляются за счет средств, полученных от платных услуг, оказываемых Агентством", – говорится в сообщении.
Документ утверждает:
перечень профессиональных образовательных учреждений, организующих обучение по профессии (специальности) и иностранным языкам;
программу мер по организации обучения в профессиональных образовательных организациях по профессии (специальности) и иностранным языкам.
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