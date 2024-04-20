https://uz.sputniknews.ru/20240420/molodej-uzbekistan-obucheniye-yazyk-podgotovka-rabota-za-rubejom-43521222.html

Молодежь Узбекистана обучат языкам и подготовят к работе за рубежом

Молодежь Узбекистана обучат языкам и подготовят к работе за рубежом

Sputnik Узбекистан

Постановление о мерах по совершенствованию системы обучения молодежи профессии (специальности) и иностранным языкам принял Кабинет Министров

2024-04-20T09:47+0500

2024-04-20T09:47+0500

2024-04-20T09:47+0500

узбекистан

трудовая миграция

язык

обучение

молодежь

центр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/1b/14634658_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eaca97cde33063769e58c25eb51070e.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане в структуре Агентства внешней трудовой миграции создали Центр обучения иностранным языкам и подготовки к работе в зарубежных странах, сообщает NORMA. Основные задачи Центра:Документ утверждает:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

молодежь узбекистан обучение язык подготовка работа за рубежом постановление меры совершенствование система профессия специальность кабинет министров