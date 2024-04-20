Молодежь Узбекистана обучат языкам и подготовят к работе за рубежом
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Постановление о мерах по совершенствованию системы обучения молодежи профессии (специальности) и иностранным языкам принял Кабинет Министров.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане в структуре Агентства внешней трудовой миграции создали Центр обучения иностранным языкам и подготовки к работе в зарубежных странах, сообщает NORMA.
Основные задачи Центра:
организация учебных курсов в профессиональных образовательных учреждениях для обучения студентов профессиям и иностранным языкам;
выявление потребностей иностранных работодателей в сфере трудовой миграции и информирование о них широкой общественности;
формирование заказов по профессиям (специальностям), преподаваемым в профессиональных образовательных учреждениях;
организация процесса отбора работодателями граждан Узбекистана, желающих работать за рубежом;
обеспечение профессиональных образовательных учреждений информацией об обычаях и культуре зарубежных стран.
"Центр осуществляет свою деятельность непосредственно под руководством Агентства без образования юрлица. Расходы по содержанию 16 штатных единиц осуществляются за счет средств, полученных от платных услуг, оказываемых Агентством", – говорится в сообщении.
Документ утверждает:
перечень профессиональных образовательных учреждений, организующих обучение по профессии (специальности) и иностранным языкам;
программу мер по организации обучения в профессиональных образовательных организациях по профессии (специальности) и иностранным языкам.