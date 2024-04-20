https://uz.sputniknews.ru/20240420/otdyx-sovet-psixolog-43528029.html

Как можно полноценно отдохнуть за два дня — рассказал психолог

Как можно полноценно отдохнуть за два дня — рассказал психолог

Sputnik Узбекистан

Зачастую качественному отдыху мешают зависание в социальных сетях, скроллинг новостных каналов, просмотр фотографий

2024-04-20T20:01+0500

2024-04-20T20:01+0500

2024-04-20T20:01+0500

отдых

психолог

отпуск

выходные

соцсети

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Полноценно отдохнуть можно не только в отпуске, но и за выходные, уверена кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева. В интервью радио Sputnik она объяснила, какое поведение существенно снижает качество отдыха.Чтобы этого не произошло, надо правильно выбирать занятия для отдыха, считает психолог. Идеально — отдыхать активно. Эту активность каждый выбирает сам. Для кого-то это прогулки по лесу, прогулки с детьми, с собакой. Для кого-то это спорт, поход на выставку или в театр.Кроме того, надо разнообразить виды деятельности, добавила эксперт. Нужно переключаться с одного вида деятельности на другой, чтобы мозг получал новые раздражители. В этом тоже отдых.

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