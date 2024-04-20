https://uz.sputniknews.ru/20240420/samarkand-may-aziya-jenskiy-forum-43524322.html

В Самарканде в мае пройдет Азиатский форум женщин – что обсудят участницы

В Самарканде в мае пройдет Азиатский форум женщин – что обсудят участницы

Sputnik Узбекистан

Участницы обсудят передовой опыт и инновационные подходы ННО к продвижению "зеленой" экономики, решению вопросов влияния изменения климата на гендерные проблемы в регионе, защите прав и интересов женщин

2024-04-20T12:25+0500

2024-04-20T12:25+0500

2024-04-20T12:27+0500

самарканд

форум

азия

женщины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b259ecab875802caa6fdd42056abf668.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В городе Самарканде 13-14 мая 2024 года пройдет Азиатский форум женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей", сообщает ИА "Дунё".Ожидается, что в его работе примут участие женщины–парламентарии стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.В программе форума – 10 параллельных сессий. Кроме того, они рассмотрят вопрос участия женщин в достижении Целей устойчивого развития. Особое внимание уделят вопросам расширения экономических возможностей женщин, роли парламентов в стимулировании их участия в бизнесе, гендерно-ориентированного бюджетирования, устранения гендерного различия в использовании финансовых возможностей, искоренения всех форм насилия в отношении женщин и детей.По итогам форума планируется принять Самаркандскую декларацию.

самарканд

азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд май азиатский форум женщины участницы опыт инновации подход нно продвижение зеленая экономика решение вопрос влияние изменение климат гендерные проблемы регион защита права интересы