https://uz.sputniknews.ru/20240420/samarkand-may-aziya-jenskiy-forum-43524322.html
В Самарканде в мае пройдет Азиатский форум женщин – что обсудят участницы
В Самарканде в мае пройдет Азиатский форум женщин – что обсудят участницы
Sputnik Узбекистан
Участницы обсудят передовой опыт и инновационные подходы ННО к продвижению "зеленой" экономики, решению вопросов влияния изменения климата на гендерные проблемы в регионе, защите прав и интересов женщин
2024-04-20T12:25+0500
2024-04-20T12:25+0500
2024-04-20T12:27+0500
самарканд
форум
азия
женщины
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В городе Самарканде 13-14 мая 2024 года пройдет Азиатский форум женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей", сообщает ИА "Дунё".Ожидается, что в его работе примут участие женщины–парламентарии стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.В программе форума – 10 параллельных сессий. Кроме того, они рассмотрят вопрос участия женщин в достижении Целей устойчивого развития. Особое внимание уделят вопросам расширения экономических возможностей женщин, роли парламентов в стимулировании их участия в бизнесе, гендерно-ориентированного бюджетирования, устранения гендерного различия в использовании финансовых возможностей, искоренения всех форм насилия в отношении женщин и детей.По итогам форума планируется принять Самаркандскую декларацию.
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самарканд май азиатский форум женщины участницы опыт инновации подход нно продвижение зеленая экономика решение вопрос влияние изменение климат гендерные проблемы регион защита права интересы
самарканд май азиатский форум женщины участницы опыт инновации подход нно продвижение зеленая экономика решение вопрос влияние изменение климат гендерные проблемы регион защита права интересы
В Самарканде в мае пройдет Азиатский форум женщин – что обсудят участницы
12:25 20.04.2024 (обновлено: 12:27 20.04.2024)
Планируют рассмотреть передовой опыт и инновационные подходы ННО к продвижению "зеленой" экономики, решению вопросов влияния изменения климата на гендерные проблемы в регионе, защите прав и интересов женщин.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В городе Самарканде 13-14 мая 2024 года пройдет Азиатский форум женщин на тему "Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и расширение возможностей", сообщает ИА "Дунё".
Ожидается, что в его работе примут участие женщины–парламентарии стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, главы правительств, представители государственных органов и институтов гражданского общества, деловые женщины, политологи, общественные активисты, ученые, представители отраслей экономики и других сфер.
В программе форума – 10 параллельных сессий.
"Участники обсудят вопросы участия женщин в научной деятельности, в сфере образования и инновационной деятельности, а также использования цифровых технологий, сокращения бедности посредством расширения экономических прав и возможностей женщин, привлечения их к предпринимательству и инновациям, обеспечения их лидерства в современной глобальной экономике", – говорится в сообщении.
Кроме того, они рассмотрят вопрос участия женщин в достижении Целей устойчивого развития. Особое внимание уделят вопросам расширения экономических возможностей женщин, роли парламентов в стимулировании их участия в бизнесе, гендерно-ориентированного бюджетирования, устранения гендерного различия в использовании финансовых возможностей, искоренения всех форм насилия в отношении женщин и детей.
По итогам форума планируется принять Самаркандскую декларацию.