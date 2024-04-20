https://uz.sputniknews.ru/20240420/svo-avdeyevka-obezvrejivaniye-nerazorvavshiysya-boyepripas-43525625.html

СВО: в Авдеевке обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов

СВО: в Авдеевке обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов

Sputnik Узбекистан

Военнослужащие также обезвредили самодельные взрывные устройства, растяжки и скрытые мины-ловушки

2024-04-20T15:06+0500

2024-04-20T15:06+0500

2024-04-20T15:06+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

военнослужащие

россия

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и самодельных взрывных устройств в Авдеевке. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.В ведомстве также отметили, что специалисты инженерных войск выполняют задачи по расчистке "местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов", основу которых составляют противопехотные, противотанковые мины, мины иностранного производства.

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