https://uz.sputniknews.ru/20240420/svo-avdeyevka-obezvrejivaniye-nerazorvavshiysya-boyepripas-43525625.html
СВО: в Авдеевке обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов
СВО: в Авдеевке обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов
Sputnik Узбекистан
Военнослужащие также обезвредили самодельные взрывные устройства, растяжки и скрытые мины-ловушки
2024-04-20T15:06+0500
2024-04-20T15:06+0500
2024-04-20T15:06+0500
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и самодельных взрывных устройств в Авдеевке. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.В ведомстве также отметили, что специалисты инженерных войск выполняют задачи по расчистке "местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов", основу которых составляют противопехотные, противотанковые мины, мины иностранного производства.
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сво авдеевка обезвреживание боеприпас военнослужащие взрывные устройства растяжки скрытые мины ловушки
сво авдеевка обезвреживание боеприпас военнослужащие взрывные устройства растяжки скрытые мины ловушки
СВО: в Авдеевке обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов
Военнослужащие также обезвредили самодельные взрывные устройства, растяжки и скрытые мины-ловушки.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Российские военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" обезвредили более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, растяжек и самодельных взрывных устройств в Авдеевке. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости
.
"Более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр" в Авдеевке", — сообщили в министерстве.
В ведомстве также отметили, что специалисты инженерных войск выполняют задачи по расчистке "местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов", основу которых составляют противопехотные, противотанковые мины, мины иностранного производства.