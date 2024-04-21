https://uz.sputniknews.ru/20240421/palata-predstaviteley-ssha-odobrila-vydelenie-novoy-pomoschi-ukraine-43530505.html

Палата представителей США одобрила выделение новой помощи Украине

Палата представителей США одобрила выделение новой помощи Украине

Sputnik Узбекистан

Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя, считает Wall Street Journal.

2024-04-21T10:58+0500

2024-04-21T10:58+0500

2024-04-21T10:58+0500

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вооружение

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине почти на $60 млрд 840 млн, передает РИА Новости.Уточняется, что за законопроект проголосовали 311 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в сенат США.В опубликованном в среду тексте законопроекта до внесения поправок говорилось, что США передадут Украине дальнобойные ракетные системы ATACMS "настолько быстро, насколько это практически осуществимо".Всего из бюджета США предлагалось выделить $60,84 млрд, из них 23,2 млрд направить на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг.Еще $13,8 млрд должны были пойти на закупку для Киева вооружения и оказание оборонных услуг, и $11,3 млрд — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе".К моменту рассмотрения парламентарии предложили внести в документ более 130 поправок.Кроме того, нижняя палата парламента также приняла законопроекты о военной помощи Тайваню и Израилю.В МИД России назвали военную поддержку Киева прямым финансированием терроризма, американскую помощь Тайваню — откровенным вмешательством во внутренние дела КНР, а помощь Израилю — еще большей эскалацией беспрецедентного обострения в регионе.Между тем газета Wall Street Journal отмечает, что "Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя".

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