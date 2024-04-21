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Палата представителей США одобрила выделение новой помощи Украине
Палата представителей США одобрила выделение новой помощи Украине
Sputnik Узбекистан
Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя, считает Wall Street Journal.
2024-04-21T10:58+0500
2024-04-21T10:58+0500
в мире
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украина
сво
законопроект
помощь
оборона
вооружение
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине почти на $60 млрд 840 млн, передает РИА Новости.Уточняется, что за законопроект проголосовали 311 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в сенат США.В опубликованном в среду тексте законопроекта до внесения поправок говорилось, что США передадут Украине дальнобойные ракетные системы ATACMS "настолько быстро, насколько это практически осуществимо".Всего из бюджета США предлагалось выделить $60,84 млрд, из них 23,2 млрд направить на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг.Еще $13,8 млрд должны были пойти на закупку для Киева вооружения и оказание оборонных услуг, и $11,3 млрд — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе".К моменту рассмотрения парламентарии предложили внести в документ более 130 поправок.Кроме того, нижняя палата парламента также приняла законопроекты о военной помощи Тайваню и Израилю.В МИД России назвали военную поддержку Киева прямым финансированием терроризма, американскую помощь Тайваню — откровенным вмешательством во внутренние дела КНР, а помощь Израилю — еще большей эскалацией беспрецедентного обострения в регионе.Между тем газета Wall Street Journal отмечает, что "Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя".
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сша украина помощь сво вооружение
сша украина помощь сво вооружение

Палата представителей США одобрила выделение новой помощи Украине

10:58 21.04.2024
CC0 / CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2024
CC0 / CC0 / U.S. Army /
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Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя, считает Wall Street Journal.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине почти на $60 млрд 840 млн, передает РИА Новости.
Уточняется, что за законопроект проголосовали 311 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в сенат США.
В опубликованном в среду тексте законопроекта до внесения поправок говорилось, что США передадут Украине дальнобойные ракетные системы ATACMS "настолько быстро, насколько это практически осуществимо".
Всего из бюджета США предлагалось выделить $60,84 млрд, из них 23,2 млрд направить на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг.
Еще $13,8 млрд должны были пойти на закупку для Киева вооружения и оказание оборонных услуг, и $11,3 млрд — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе".

"Не позднее 60 дней после вступления в силу настоящего закона президент вступает в соглашение с правительством Украины касательно возмещения экономической помощи, предоставленной ею США", – говорится в тексте.

К моменту рассмотрения парламентарии предложили внести в документ более 130 поправок.
Кроме того, нижняя палата парламента также приняла законопроекты о военной помощи Тайваню и Израилю.
В МИД России назвали военную поддержку Киева прямым финансированием терроризма, американскую помощь Тайваню — откровенным вмешательством во внутренние дела КНР, а помощь Израилю — еще большей эскалацией беспрецедентного обострения в регионе.
Между тем газета Wall Street Journal отмечает, что "Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя".
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