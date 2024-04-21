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https://uz.sputniknews.ru/20240421/uzbekskie-grebtsy-zavoevali-putevki-na-olimpiadu-v-parije--imena-43529227.html
Узбекские гребцы завоевали путевки на Олимпиаду в Париже — имена
Узбекские гребцы завоевали путевки на Олимпиаду в Париже — имена
Sputnik Узбекистан
Новые лицензии гребцы и байдарочники из Узбекистана завоевали на лицензионных турнирах в Японии и Южной Корее.
2024-04-21T09:56+0500
2024-04-21T09:58+0500
узбекистан
спорт
лицензия
академическая гребля
олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Узбекские гребцы, завоевавшие путевки на соревнованиях в Японии, будут участвовать на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета.Лицензиаты Париж-2024 определились в ходе лицензионного турнира Азии по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в эти дни в Токио.В данных соревнованиях представительнице сборной Узбекистана Нилуфар Зокировой в гонке на 200 метров удалось завоевать золотую медаль. Благодаря этому результату спортсменка стала обладательницей лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024. Олимпиада станет второй по счету для спортсменки. Байдарочник Шахриёр Махкамов тоже примет участие на Олимпиаде, отметили в Комитете. В завершающий день лицензионного турнира по гребле на байдарках и каноэ представитель сборной Узбекистана в гонке на 1000 метров завоевал золотую награду и удостоился лицензии на летние Олимпийские игры в Париже.Кроме того, список лицензиатов Париж-2024 пополнила представительница сборной республики Анна Пракатень на лицензионном турнире по академической гребле в Южной Корее.Другие гребцы Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев успешно выступили на лицензионном турнире, организованном в Южной Корее, и завоевали путевку в Париж-2024 в парной программе, добавили в пресс-службе.Таким образом количество лицензий спортсменов из Узбекистана на главные старты четырехлетия в Париже достигло 35.
https://uz.sputniknews.ru/20240420/uzbekistan-kuveyt-kubok-azii-futbol-match-43521480.html
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узбекистан гребля лицензия олимпийские игры париж-2024
узбекистан гребля лицензия олимпийские игры париж-2024

Узбекские гребцы завоевали путевки на Олимпиаду в Париже — имена

09:56 21.04.2024 (обновлено: 09:58 21.04.2024)
© Пресс-служба НОК Узбекистана Шахриер Махкамов завоевал серебряную медаль по гребле на байдарках на дистанции 1000 метров на XIX Азиатских играх в Ханчжоу.
 Шахриер Махкамов завоевал серебряную медаль по гребле на байдарках на дистанции 1000 метров на XIX Азиатских играх в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Новые лицензии гребцы и байдарочники из Узбекистана завоевали на лицензионных турнирах в Японии и Южной Корее.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Узбекские гребцы, завоевавшие путевки на соревнованиях в Японии, будут участвовать на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета.
Лицензиаты Париж-2024 определились в ходе лицензионного турнира Азии по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в эти дни в Токио.
В данных соревнованиях представительнице сборной Узбекистана Нилуфар Зокировой в гонке на 200 метров удалось завоевать золотую медаль. Благодаря этому результату спортсменка стала обладательницей лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024. Олимпиада станет второй по счету для спортсменки.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаНилуфар Зокирова — лицензиат Олимпийских игр Париж-2024.
Нилуфар Зокирова — лицензиат Олимпийских игр Париж-2024. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2024
Нилуфар Зокирова — лицензиат Олимпийских игр Париж-2024.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Байдарочник Шахриёр Махкамов тоже примет участие на Олимпиаде, отметили в Комитете.
В завершающий день лицензионного турнира по гребле на байдарках и каноэ представитель сборной Узбекистана в гонке на 1000 метров завоевал золотую награду и удостоился лицензии на летние Олимпийские игры в Париже.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаШахриёр Махкамов — лицензиат летних Олимпийских игр Париж-2024.
Шахриёр Махкамов — лицензиат летних Олимпийских игр Париж-2024. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2024
Шахриёр Махкамов — лицензиат летних Олимпийских игр Париж-2024.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Кроме того, список лицензиатов Париж-2024 пополнила представительница сборной республики Анна Пракатень на лицензионном турнире по академической гребле в Южной Корее.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАнна Пракатень — лицензиат летних Олимпийских игр Париж-2024.
Анна Пракатень — лицензиат летних Олимпийских игр Париж-2024. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2024
Анна Пракатень — лицензиат летних Олимпийских игр Париж-2024.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
“Чемпионка Азиады Ханчжоу-2022 Анна Пракатень в одиночном направлении среди женщин завоевала лицензию Париж-2024 и пополнила копилку делегации Узбекистана“, — говорится в сообщении.
Другие гребцы Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев успешно выступили на лицензионном турнире, организованном в Южной Корее, и завоевали путевку в Париж-2024 в парной программе, добавили в пресс-службе.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаШахзод Нурматов и Собир Сафаралиев — лицензиаты летней Олимпиады Париж-2024.
Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев — лицензиаты летней Олимпиады Париж-2024. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2024
Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев — лицензиаты летней Олимпиады Париж-2024.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Таким образом количество лицензий спортсменов из Узбекистана на главные старты четырехлетия в Париже достигло 35.
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