https://uz.sputniknews.ru/20240421/uzbekskie-grebtsy-zavoevali-putevki-na-olimpiadu-v-parije--imena-43529227.html

Узбекские гребцы завоевали путевки на Олимпиаду в Париже — имена

Узбекские гребцы завоевали путевки на Олимпиаду в Париже — имена

Sputnik Узбекистан

Новые лицензии гребцы и байдарочники из Узбекистана завоевали на лицензионных турнирах в Японии и Южной Корее.

2024-04-21T09:56+0500

2024-04-21T09:56+0500

2024-04-21T09:58+0500

узбекистан

спорт

лицензия

академическая гребля

олимпийские игры

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Узбекские гребцы, завоевавшие путевки на соревнованиях в Японии, будут участвовать на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета.Лицензиаты Париж-2024 определились в ходе лицензионного турнира Азии по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в эти дни в Токио.В данных соревнованиях представительнице сборной Узбекистана Нилуфар Зокировой в гонке на 200 метров удалось завоевать золотую медаль. Благодаря этому результату спортсменка стала обладательницей лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024. Олимпиада станет второй по счету для спортсменки. Байдарочник Шахриёр Махкамов тоже примет участие на Олимпиаде, отметили в Комитете. В завершающий день лицензионного турнира по гребле на байдарках и каноэ представитель сборной Узбекистана в гонке на 1000 метров завоевал золотую награду и удостоился лицензии на летние Олимпийские игры в Париже.Кроме того, список лицензиатов Париж-2024 пополнила представительница сборной республики Анна Пракатень на лицензионном турнире по академической гребле в Южной Корее.Другие гребцы Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев успешно выступили на лицензионном турнире, организованном в Южной Корее, и завоевали путевку в Париж-2024 в парной программе, добавили в пресс-службе.Таким образом количество лицензий спортсменов из Узбекистана на главные старты четырехлетия в Париже достигло 35.

https://uz.sputniknews.ru/20240420/uzbekistan-kuveyt-kubok-azii-futbol-match-43521480.html

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