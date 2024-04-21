https://uz.sputniknews.ru/20240421/v-azerbaydjanskom-gyandje-otkrylos-pochetnoe-konsulstvo-uzbekistana-43534542.html

В азербайджанском Гяндже открылось почетное консульство Узбекистана

В азербайджанском Гяндже открылось почетное консульство Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Первым почетным консулом Узбекистана в Азербайджане назначен Кянан Джалилов.

2024-04-21T16:26+0500

2024-04-21T16:26+0500

2024-04-21T16:26+0500

узбекистан

азербайджан

консульство

дипломаты

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В одном из древних городов Азербайджана — Гяндже состоялась официальная церемония открытия первого почетного консульства Узбекистана в этой стране, сообщает ИА “Дунё”.Церемония открытия прошла в присутствии главы исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамова, руководителей консульств Турции и Грузии в Гяндже, представителей бизнес-сообщества, науки и общественности города.Сообщается, что первым почетным консулом Узбекистана в Азербайджане назначен Кянан Джалилов.Выступившие на торжественном мероприятии отметили, что данное событие будет способствовать дальнейшему расширению и углублению взаимовыгодных партнерских отношений между двумя странами. Было также подчеркнуто, что открытие почетного консульства Узбекистана в Гяндже будет записано как историческое событие в летописи сотрудничества двух братских республик.После официальной церемонии открытия сотрудники посольства организовали выездной прием для соотечественников, проживающих в этом городе.

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