https://uz.sputniknews.ru/20240421/za-1-god-pobeda-perevezla-iz-moskvy-v-samarkand-i-obratno-pochti-107-tysyach-passajirov--43531789.html

За 1 год “Победа” перевезла из Москвы в Самарканд и обратно почти 107 тысяч пассажиров

За 1 год “Победа” перевезла из Москвы в Самарканд и обратно почти 107 тысяч пассажиров

Sputnik Узбекистан

В мае российская авиакомпания "Победа" планирует увеличить частоту полетов в международный аэропорт Самарканда с 9 до 10 раз в неделю.

2024-04-21T12:37+0500

2024-04-21T12:37+0500

2024-04-21T12:48+0500

узбекистан

россия

международный аэропорт "самарканд"

авиакомпания "победа"

авиаперелет

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. 21 апреля ровно год как авиакомпания "Победа" запустила регулярные полеты по маршруту Москва – Самарканд – Москва. Об этом сообщает пресс-служба компании Air Marakanda.Отмечается, что этот “важный шаг укрепил связи между двумя историческими городами и предоставил пассажирам новые возможности для путешествий, бизнеса и культурного обмена”.В пресс-службе Air Marakanda рассказали, что за год сотрудничества международный аэропорт Самарканда и авиакомпания "Победа”, входящая в Группу "Аэрофлот", совместно выполнили 584 рейса и перевезли в общей сложности 106 667 пассажиров. Также авиакомпания напомнила пассажирам, что ежедневные рейсы выполняются согласно следующему расписанию:Вылет из Москвы в 2:25, прибытие в Самарканд – 8.20, обратный вылет из Самарканда в 9.20, прибытие в Москву в 11.40. По пятницам и воскресеньям полеты осуществляются два раза в день: Вылет из Москвы в 20.30, прибытие в Самарканд – 2.25. Обратный вылет из Самарканда в 3.25, прибытие в Москву в 5.55.Вылет из Москвы в 2.25, прибытие в Самарканд – 8.20. Обратный вылет из Самарканда в 9.20, прибытие в Москву в 11.40. Время для каждого аэропорта указано местное. Также в компании рассказали, что с 4 мая "Победа" планирует увеличить частоту полетов с 9 до 10 раз в неделю. Для справки: AIR MARAKANDA – компания-оператор по наземному обслуживанию и управлению новым терминалом Международного аэропорта Самарканда в рамках первого в авиационной отрасли Узбекистана проекта, основанного на государственно-частном партнерстве.

https://uz.sputniknews.ru/20240331/mejdunarodnyy-aeroport-samarkanda-pereshel-na-vesenne-letnee-raspisaniye-poletov-43220252.html

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