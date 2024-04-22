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https://uz.sputniknews.ru/20240422/aeroport-tashkent-novyye-ambulifty-43558529.html
Парк спецтехники аэропорта "Ташкент" пополнился новыми амбулифтами
Парк спецтехники аэропорта "Ташкент" пополнился новыми амбулифтами
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в столичном аэропорту используют четыре подобные спецмашины для посадки и высадки в/из салона самолёта людей с особыми потребностями
2024-04-22T19:01+0500
2024-04-22T19:01+0500
uzbekistan airports
техника
специальная техника
лица с инвалидностью
общество
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Uzbekistan Airports приобрела для аэропорта "Ташкент" два новых амбулифта от местного производителя MCity, сообщает пресс-служба компании.Всего на данный момент в аэропорту столицы Узбекистана используют четыре подобные спецмашины.Амбулифт — это специализированный подъемник для посадки и высадки в/из салона самолёта людей с ограниченными возможностями. Он представляет собой вместительный крытый кузов, открывающийся с обеих сторон и предназначенный для пассажиров в инвалидных колясках, лежачих пассажиров на носилках и сопровождающего их персонала.Для справки: Uzbekistan Airports планомерно обновляет и модернизирует парк спецтранспорта. В частности, приобретены новые машины для подвоза питьевой воды, перронные автобусы, универсальные машины для уборки на аэродромном комплексе, машины для противообледенительной обработки самолетов, буксировщики воздушных судов, установки воздушного запуска двигателей, наземные установки кондиционирования воздуха в салоне воздушного судна и т. д.
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парк спецтехика аэропорт "ташкент" амбулифты люди с особыми потребностями
парк спецтехика аэропорт "ташкент" амбулифты люди с особыми потребностями

Парк спецтехники аэропорта "Ташкент" пополнился новыми амбулифтами

19:01 22.04.2024
© Uzbekistan AirportsПарк спецтехники аэропорта "Ташкент" пополнился новыми амбулифтами
Парк спецтехники аэропорта Ташкент пополнился новыми амбулифтами - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
© Uzbekistan Airports
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В настоящее время в столичном аэропорту используют четыре подобные спецмашины для посадки и высадки в/из салона самолета людей с особыми потребностями.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Uzbekistan Airports приобрела для аэропорта "Ташкент" два новых амбулифта от местного производителя MCity, сообщает пресс-служба компании.
© Uzbekistan AirportsПарк спецтехники аэропорта "Ташкент" пополнился новыми амбулифтами
Парк спецтехники аэропорта Ташкент пополнился новыми амбулифтами - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
Парк спецтехники аэропорта "Ташкент" пополнился новыми амбулифтами
© Uzbekistan Airports
Всего на данный момент в аэропорту столицы Узбекистана используют четыре подобные спецмашины.
© Uzbekistan AirportsПарк спецтехники аэропорта "Ташкент" пополнился новыми амбулифтами
Парк спецтехники аэропорта Ташкент пополнился новыми амбулифтами - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
Парк спецтехники аэропорта "Ташкент" пополнился новыми амбулифтами
© Uzbekistan Airports
Амбулифт — это специализированный подъемник для посадки и высадки в/из салона самолёта людей с ограниченными возможностями. Он представляет собой вместительный крытый кузов, открывающийся с обеих сторон и предназначенный для пассажиров в инвалидных колясках, лежачих пассажиров на носилках и сопровождающего их персонала.
Для справки: Uzbekistan Airports планомерно обновляет и модернизирует парк спецтранспорта. В частности, приобретены новые машины для подвоза питьевой воды, перронные автобусы, универсальные машины для уборки на аэродромном комплексе, машины для противообледенительной обработки самолетов, буксировщики воздушных судов, установки воздушного запуска двигателей, наземные установки кондиционирования воздуха в салоне воздушного судна и т. д.
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