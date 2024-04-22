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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240422/boytsy-rf-osvobojdeniye-novomixaylovka-dnr-43554667.html
Военнослужащие РФ полностью освободили Новомихайловку в ДНР
Военнослужащие РФ полностью освободили Новомихайловку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Населенный пункт взят под контроль благодаря успешным действиям подразделений "Южной" группировки войск
2024-04-22T18:05+0500
2024-04-22T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российские войска полностью освободили село Новомихайловка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Кроме того, российские войска ударили по позициям 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.Также в оборонном ведомстве сообщили об отражении бойцами группировки "Юг" трех украинских контратак в районах Богдановки и Победы. Украинская армия на этом направлении потеряла до 410 военнослужащих, девять автомобилей, САУ "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
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военнослужащие рф освобождение новомихайловка днр
военнослужащие рф освобождение новомихайловка днр

Военнослужащие РФ полностью освободили Новомихайловку в ДНР

18:05 22.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа специального поезда "Енисей"
Боевая работа специального поезда Енисей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Населенный пункт взят под контроль благодаря успешным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российские войска полностью освободили село Новомихайловка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — указано в сводке о ходе спецоперации.
Кроме того, российские войска ударили по позициям 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.
Также в оборонном ведомстве сообщили об отражении бойцами группировки "Юг" трех украинских контратак в районах Богдановки и Победы.
Украинская армия на этом направлении потеряла до 410 военнослужащих, девять автомобилей, САУ "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
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