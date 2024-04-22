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Военнослужащие РФ полностью освободили Новомихайловку в ДНР

Военнослужащие РФ полностью освободили Новомихайловку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Населенный пункт взят под контроль благодаря успешным действиям подразделений "Южной" группировки войск

2024-04-22T18:05+0500

2024-04-22T18:05+0500

2024-04-22T18:05+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российские войска полностью освободили село Новомихайловка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Кроме того, российские войска ударили по позициям 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.Также в оборонном ведомстве сообщили об отражении бойцами группировки "Юг" трех украинских контратак в районах Богдановки и Победы. Украинская армия на этом направлении потеряла до 410 военнослужащих, девять автомобилей, САУ "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.

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