Военнослужащие РФ полностью освободили Новомихайловку в ДНР
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Населенный пункт взят под контроль благодаря успешным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российские войска полностью освободили село Новомихайловка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", — указано в сводке о ходе спецоперации.
Кроме того, российские войска ударили по позициям 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.
Также в оборонном ведомстве сообщили об отражении бойцами группировки "Юг" трех украинских контратак в районах Богдановки и Победы.
Украинская армия на этом направлении потеряла до 410 военнослужащих, девять автомобилей, САУ "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.