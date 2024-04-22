https://uz.sputniknews.ru/20240422/import-iz-tsa-na-rossiyskiy-rynok-vyros-pochti-na-12--manturov-43543808.html

Импорт из ЦА на российский рынок вырос почти на 12% — Мантуров

Импорт из ЦА на российский рынок вырос почти на 12% — Мантуров

Sputnik Узбекистан

Сегодня в Ташкенте начала работу IV Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".

2024-04-22T13:15+0500

2024-04-22T13:15+0500

2024-04-22T14:31+0500

узбекистан

ташкент

россия

"иннопром"

выставка

центральная азия

экономика

денис мантуров

жамшид ходжаев

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Импорт из стран Центральной Азии на российский рынок в прошлом году увеличился почти на 12%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии “Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус” международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", открывшейся в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В приветственном обращении к участникам мероприятия, Мантуров выразил уверенность, что нынешний формат выставки рассчитан на самую широкую аудиторию участников и зарубежных гостей. А ее успех во многом отражает интерес дальнейшего развития операционных процессов в Центральноазиатском регионе.Он отметил, что Россия сохраняет позицию основного торгового партнера стран Центральноазиатского региона и выступает ключевым поставщиком продукции, в частности, продовольственных товаров, минеральных ресурсов, продуктов металлургической отрасли и химической промышленности. Мантуров подчеркнул, что рост взаимной торговли будет способствовать развитию логистики, увеличению количества совместных проектов и доли расчетов в национальных валютах.По его словам, в странах Центральной Азии в настоящее время работает порядка 24 000 компаний с российским капиталом. Совокупный объем накопленных инвестиций превысил $38 млрд.Мантуров также напомнил слова Владимира Путина, который отмечал в своем послании, что не нужно пытаться самим производить "все и вся". Наоборот, мы продолжим выстраивать глобальные цепочки вместе с надежными партнерами".В свою очередь заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев, рассказал, что в настоящее время портфель инвестпроектов между Россией и Узбекистаном уже составляет более $20 млрд, а также отметил то, что в настоящее время Россия остается одним из главных торговых партнеров республики.По его словам, Иннопром является традиционной площадкой и демонстрирует сотрудничество не только узбекско-российских предприятий, но и всего Центральноазиатского региона. Нынешний Иннопром собрал свыше 10 000 участников, 230 иностранных компаний и бизнес делегации из 27 стран мира. Эти цифры подтверждают высокий интерес международных компаний к перспективному быстро развивающемуся рынку как Узбекистана, так и региона в целом, подчеркнул зампремьера.Выставка, которая пройдет 22-24 апреля в Узэкспоцентре, призвана помочь в решении ряда важных задач, в том числе продвижении новейших промышленных технологий и наладить взаимодействие между предприятиями.

узбекистан

ташкент

россия

центральная азия

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