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https://uz.sputniknews.ru/20240422/muzaffarbek-turaboyev-chempion-mira-dzyudo-gonkong-43555574.html
Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо
Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо
Sputnik Узбекистан
Спортсмен победил соперника из ОАЭ в рамках континентального первенства в Гонконге
2024-04-22T17:35+0500
2024-04-22T17:42+0500
узбекистан
спорт
дзюдо
турнир
чемпионат азии
гонконг
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо, сообщает НОК.Турабоев одержал победу над представителем ОАЭ Джафаром Костоевым. Также по итогам выступлений в индивидуальном направлении у сборной Узбекистана 1 серебро и 4 бронзы.Золото:Серебро:Бронза:23 апреля в рамках ЧА пройдут схватки в командном миксте.Напомним, что Гонконг принимает чемпионат Азии по дзюдо среди взрослых. Республику на турнире представляют 17 атлетов.
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узбекистан музаффарбек турабоев чемпион азия дзюдо континетальное первенство гонконг
узбекистан музаффарбек турабоев чемпион азия дзюдо континетальное первенство гонконг

Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо

17:35 22.04.2024 (обновлено: 17:42 22.04.2024)
© Минспорта УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана закончили XIX Азиатские игры на втором месте.
Дзюдоисты Узбекистана закончили XIX Азиатские игры на втором месте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
© Минспорта Узбекистана
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Спортсмен победил соперника из ОАЭ в рамках континентального первенства в Гонконге. Также у сборной Узбекистана по итогам выступления в индивидуальном направлении 1 серебро и 4 бронзы.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо, сообщает НОК.
"Сборная Узбекистана по дзюдо в рамках континентального первенства в Гонконге завоевала первую золотую медаль. Чемпион Азиады Ханчжоу-2022 Музаффарбек Турабоев, выступавший в весовой категории -100 кг, преодолел всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала", — говорится в сообщении.
Турабоев одержал победу над представителем ОАЭ Джафаром Костоевым.
Также по итогам выступлений в индивидуальном направлении у сборной Узбекистана 1 серебро и 4 бронзы.
Золото:
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
Серебро:
-73 кг: Муроджон Йулдошев
Бронза:
-60 кг: Достон Рузиев
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-70 кг: Шохиста Назарова
23 апреля в рамках ЧА пройдут схватки в командном миксте.
Напомним, что Гонконг принимает чемпионат Азии по дзюдо среди взрослых. Республику на турнире представляют 17 атлетов.
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