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Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо
Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо
Sputnik Узбекистан
Спортсмен победил соперника из ОАЭ в рамках континентального первенства в Гонконге
2024-04-22T17:35+0500
2024-04-22T17:35+0500
2024-04-22T17:42+0500
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дзюдо
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо, сообщает НОК.Турабоев одержал победу над представителем ОАЭ Джафаром Костоевым. Также по итогам выступлений в индивидуальном направлении у сборной Узбекистана 1 серебро и 4 бронзы.Золото:Серебро:Бронза:23 апреля в рамках ЧА пройдут схватки в командном миксте.Напомним, что Гонконг принимает чемпионат Азии по дзюдо среди взрослых. Республику на турнире представляют 17 атлетов.
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узбекистан музаффарбек турабоев чемпион азия дзюдо континетальное первенство гонконг
узбекистан музаффарбек турабоев чемпион азия дзюдо континетальное первенство гонконг
Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо
17:35 22.04.2024 (обновлено: 17:42 22.04.2024)
Спортсмен победил соперника из ОАЭ в рамках континентального первенства в Гонконге. Также у сборной Узбекистана по итогам выступления в индивидуальном направлении 1 серебро и 4 бронзы.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо, сообщает
НОК.
"Сборная Узбекистана по дзюдо в рамках континентального первенства в Гонконге завоевала первую золотую медаль. Чемпион Азиады Ханчжоу-2022 Музаффарбек Турабоев, выступавший в весовой категории -100 кг, преодолел всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала", — говорится в сообщении.
Турабоев одержал победу над представителем ОАЭ Джафаром Костоевым.
Также по итогам выступлений в индивидуальном направлении
у сборной Узбекистана 1 серебро и 4 бронзы.
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
-73 кг: Муроджон Йулдошев
23 апреля в рамках ЧА пройдут схватки в командном миксте.
Напомним, что Гонконг принимает чемпионат Азии по дзюдо среди взрослых. Республику на турнире представляют 17 атлетов.