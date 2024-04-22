https://uz.sputniknews.ru/20240422/muzaffarbek-turaboyev-chempion-mira-dzyudo-gonkong-43555574.html

Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо

Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо

Sputnik Узбекистан

Спортсмен победил соперника из ОАЭ в рамках континентального первенства в Гонконге

2024-04-22T17:35+0500

2024-04-22T17:35+0500

2024-04-22T17:42+0500

узбекистан

спорт

дзюдо

турнир

чемпионат азии

гонконг

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистанец Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии по дзюдо, сообщает НОК.Турабоев одержал победу над представителем ОАЭ Джафаром Костоевым. Также по итогам выступлений в индивидуальном направлении у сборной Узбекистана 1 серебро и 4 бронзы.Золото:Серебро:Бронза:23 апреля в рамках ЧА пройдут схватки в командном миксте.Напомним, что Гонконг принимает чемпионат Азии по дзюдо среди взрослых. Республику на турнире представляют 17 атлетов.

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