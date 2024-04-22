https://uz.sputniknews.ru/20240422/nagoya-otkrytiye-uzbekistan-yaponiya-torgovyy-dom-43549653.html

В Нагое открыли первый Узбекско-японский торговый дом

В Нагое открыли первый Узбекско-японский торговый дом

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в нем осуществляют оптовую и розничную продажу продуктов питания - сухофруктов и овощей, соков, джемов, специй, а также изделий народных промыслов, гончарных изделий, товаров для дома, текстильной продукции

2024-04-22T16:00+0500

2024-04-22T16:00+0500

2024-04-22T17:19+0500

узбекистан

япония

торговый дом

открытие

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43551614_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_63b119dfa13e078afdb66c31add637ef.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Японии открыли первый Узбекско-японский торговый дом, сообщает корреспондент ИА "Дунё".Ее приурочили к 5-летию подписания соглашения о сотрудничестве между Нагоей и Ташкентом.По словам почетного консула Узбекистана в Нагое Хироюки Ито, в последнее время японские компании все больше заинтересованы в импорте продуктов питания, текстиля, изделий ручной работы и керамики из Узбекистана. Подчеркивалось, что Узбекско-японский торговый дом будет играть важную роль в продвижении узбекской продукции в Японии, содействовать заключению новых экспортных контрактов, разработке новых логистических маршрутов.В настоящее время в торговом доме осуществляется оптовая и розничная продажа продуктов питания: сухофруктов и овощей, соков, джемов, специй, а также изделий народных промыслов, товаров для дома, текстильной продукции.При поддержке посольства Узбекистана ведется работа по увеличению ассортимента продукции, налаживанию экспорта дынь и винограда.

узбекистан

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекско-японский торговый дом нагоя открытие