https://uz.sputniknews.ru/20240422/nagoya-otkrytiye-uzbekistan-yaponiya-torgovyy-dom-43549653.html
В Нагое открыли первый Узбекско-японский торговый дом
В Нагое открыли первый Узбекско-японский торговый дом
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в нем осуществляют оптовую и розничную продажу продуктов питания - сухофруктов и овощей, соков, джемов, специй, а также изделий народных промыслов, гончарных изделий, товаров для дома, текстильной продукции
2024-04-22T16:00+0500
2024-04-22T16:00+0500
2024-04-22T17:19+0500
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япония
торговый дом
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экономика
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Японии открыли первый Узбекско-японский торговый дом, сообщает корреспондент ИА "Дунё".Ее приурочили к 5-летию подписания соглашения о сотрудничестве между Нагоей и Ташкентом.По словам почетного консула Узбекистана в Нагое Хироюки Ито, в последнее время японские компании все больше заинтересованы в импорте продуктов питания, текстиля, изделий ручной работы и керамики из Узбекистана. Подчеркивалось, что Узбекско-японский торговый дом будет играть важную роль в продвижении узбекской продукции в Японии, содействовать заключению новых экспортных контрактов, разработке новых логистических маршрутов.В настоящее время в торговом доме осуществляется оптовая и розничная продажа продуктов питания: сухофруктов и овощей, соков, джемов, специй, а также изделий народных промыслов, товаров для дома, текстильной продукции.При поддержке посольства Узбекистана ведется работа по увеличению ассортимента продукции, налаживанию экспорта дынь и винограда.
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узбекско-японский торговый дом нагоя открытие
узбекско-японский торговый дом нагоя открытие
В Нагое открыли первый Узбекско-японский торговый дом
16:00 22.04.2024 (обновлено: 17:19 22.04.2024)
В настоящее время в нем осуществляют оптовую и розничную продажу продуктов питания: сухофруктов и овощей, соков, джемов, специй, а также изделий народных промыслов, товаров для дома, текстильной продукции.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
В Японии открыли первый Узбекско-японский торговый дом, сообщает корреспондент ИА "Дунё".
"В ходе визита делегации Посольства Узбекистана в Японии в город Нагоя прошла церемония открытия Узбекско-японского торгового дома", — говорится в сообщении.
Ее приурочили к 5-летию подписания соглашения о сотрудничестве между Нагоей и Ташкентом.
По словам почетного консула Узбекистана в Нагое Хироюки Ито, в последнее время японские компании все больше заинтересованы в импорте продуктов питания, текстиля, изделий ручной работы и керамики из Узбекистана.
Подчеркивалось, что Узбекско-японский торговый дом будет играть важную роль в продвижении узбекской продукции в Японии, содействовать заключению новых экспортных контрактов, разработке новых логистических маршрутов.
В настоящее время в торговом доме осуществляется оптовая и розничная продажа продуктов питания: сухофруктов и овощей, соков, джемов, специй, а также изделий народных промыслов, товаров для дома, текстильной продукции.
При поддержке посольства Узбекистана ведется работа по увеличению ассортимента продукции, налаживанию экспорта дынь и винограда.