https://uz.sputniknews.ru/20240422/uzbekistan-filial-novgorod-stroykolledj-plany-43548044.html
В Узбекистане может появиться филиал Новгородского строительного колледжа
В Узбекистане может появиться филиал Новгородского строительного колледжа
Sputnik Узбекистан
Предложение об открытии в республике российского среднего специального профессионального учебного заведения поступило от узбекской стороны
2024-04-22T15:15+0500
2024-04-22T15:15+0500
2024-04-22T16:21+0500
"иннопром"
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выставка
центральная азия
нижний новгород
колледж
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане может появиться филиал Новгородского строительного колледжа. Об этом рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин на пленарной сессии “Промышленная кооперация в ЦА: региональный фокус” международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам Никитина, предложение об открытии в республике российского среднего специального профессионального учебного заведения высказано узбекской стороной.Также Никитин выразил надежду на то, что это станет еще одним совместно реализованным проектом.Он добавил, что в Узбекистане есть предприятие по производству электронных протезов, созданное совместно с компанией из Новгородской области. Эта российская компания — участница прошлогоднего и нынешнего Иннопрома, занимается производством экзоскелетов, вертикализаторов и электронных протезов.В свою очередь, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев сообщил, что власти страны поддерживают открытие в республике новых филиалов российских вузов, в том числе региональных университетов.В Узбекистане функционируют 14 филиалов ведущих российских вузов, которые готовят востребованных специалистов в различных сферах. Вместе с тем, в высших учебных заведениях РФ обучаются около 50 тыс. студентов из РУз. Напомним, что в Ташкенте стартовала международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Она проходит в четвертый раз и призвана решить ряд важных задач, в том числе помочь в продвижении новейших промышленных технологий и наладить взаимодействие между предприятиями.
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узбекистан филиал новгородский строительный колледж
узбекистан филиал новгородский строительный колледж
В Узбекистане может появиться филиал Новгородского строительного колледжа
15:15 22.04.2024 (обновлено: 16:21 22.04.2024)
Предложение об открытии в республике российского среднего специального профессионального учебного заведения поступило от узбекской стороны.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане может появиться филиал Новгородского строительного колледжа. Об этом рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин на пленарной сессии “Промышленная кооперация в ЦА: региональный фокус” международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам Никитина, предложение об открытии в республике российского среднего специального профессионального учебного заведения высказано узбекской стороной.
"К нам обратились партнеры из Узбекистана с предложением открыть в республике филиал нашего строительного колледжа, говорят, что он лучший в России. Мы готовы в этом участвовать и быть пилотным регионом", — сказал он.
Также Никитин выразил надежду на то, что это станет еще одним совместно реализованным проектом.
Он добавил, что в Узбекистане есть предприятие по производству электронных протезов, созданное совместно с компанией из Новгородской области. Эта российская компания — участница прошлогоднего и нынешнего Иннопрома, занимается производством экзоскелетов, вертикализаторов и электронных протезов.
"Эта компания создала совместное предприятие с узбекскими партнерами и сегодня часть этой продукции производится на территории Узбекистана", — рассказал Андрей Никитин.
В свою очередь, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев сообщил, что власти страны поддерживают открытие в республике новых филиалов российских вузов, в том числе региональных университетов.
"Также особо перспективными являются сфера инноваций, IT, обмена знаниями и промышленными технологиями. Мы поддерживаем расширение присутствия в нашей стране ведущих российских вузов, в том числе региональных", — сказал он на пленарной сессии международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
В Узбекистане функционируют 14 филиалов ведущих российских вузов, которые готовят востребованных специалистов в различных сферах. Вместе с тем, в высших учебных заведениях РФ обучаются около 50 тыс. студентов из РУз.
Напомним, что в Ташкенте стартовала международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Она проходит в четвертый раз и призвана решить ряд важных задач, в том числе помочь в продвижении новейших промышленных технологий и наладить взаимодействие между предприятиями.