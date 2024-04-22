https://uz.sputniknews.ru/20240422/uzbekistan-filial-novgorod-stroykolledj-plany-43548044.html

В Узбекистане может появиться филиал Новгородского строительного колледжа

В Узбекистане может появиться филиал Новгородского строительного колледжа

Sputnik Узбекистан

Предложение об открытии в республике российского среднего специального профессионального учебного заведения поступило от узбекской стороны

2024-04-22T15:15+0500

2024-04-22T15:15+0500

2024-04-22T16:21+0500

"иннопром"

узбекистан

ташкент

выставка

центральная азия

нижний новгород

колледж

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/18/18479413_0:129:3103:1874_1920x0_80_0_0_f48e34b6986bd8f2564e145ff4e57553.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане может появиться филиал Новгородского строительного колледжа. Об этом рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин на пленарной сессии “Промышленная кооперация в ЦА: региональный фокус” международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам Никитина, предложение об открытии в республике российского среднего специального профессионального учебного заведения высказано узбекской стороной.Также Никитин выразил надежду на то, что это станет еще одним совместно реализованным проектом.Он добавил, что в Узбекистане есть предприятие по производству электронных протезов, созданное совместно с компанией из Новгородской области. Эта российская компания — участница прошлогоднего и нынешнего Иннопрома, занимается производством экзоскелетов, вертикализаторов и электронных протезов.В свою очередь, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев сообщил, что власти страны поддерживают открытие в республике новых филиалов российских вузов, в том числе региональных университетов.В Узбекистане функционируют 14 филиалов ведущих российских вузов, которые готовят востребованных специалистов в различных сферах. Вместе с тем, в высших учебных заведениях РФ обучаются около 50 тыс. студентов из РУз. Напомним, что в Ташкенте стартовала международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Она проходит в четвертый раз и призвана решить ряд важных задач, в том числе помочь в продвижении новейших промышленных технологий и наладить взаимодействие между предприятиями.

узбекистан

ташкент

центральная азия

нижний новгород

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан филиал новгородский строительный колледж