https://uz.sputniknews.ru/20240422/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-kultura-43538553.html
Как Узбекистан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере культуры
Как Узбекистан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере культуры
Sputnik Узбекистан
Одно из направлений — перевод различных образцов литературы на узбекский и индийский языки
2024-04-22T09:39+0500
2024-04-22T09:39+0500
2024-04-22T09:57+0500
узбекистан
индия
сотрудничество
культура
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Перспективы узбекско-индийского сотрудничества в сфере культуры обсудили представители посольства РУз в Дели и Общества дружбы "Индия-Узбекистан", сообщает ИА "Дунё".В частности, речь шла об академических обменах. Стороны рассмотрели вопросы организации курсов повышения квалификации узбекских специалистов в Институте менеджмента имени Лала Бахадура Шастри, активизации связей между вузами Узбекистана и Индии, а также проведения совместных культурных мероприятий.
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узбекистан индия сотрудничество литература переводы
узбекистан индия сотрудничество литература переводы
Как Узбекистан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере культуры
09:39 22.04.2024 (обновлено: 09:57 22.04.2024)
Одно из направлений взаимодействия — перевод различных образцов литературы на узбекский и индийский языки.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Перспективы узбекско-индийского сотрудничества в сфере культуры обсудили представители посольства РУз в Дели и Общества дружбы "Индия-Узбекистан", сообщает
ИА "Дунё".
В частности, речь шла об академических обменах.
"Мы готовы организовать визит профессоров и преподавателей высших учебных заведений Узбекистана в Индию. Содействие в процессе перевода различных образцов литературы на узбекский и индийский языки может стать важным направлением наших взаимоотношений. Президент Узбекистана часто повторяет, что существует большая необходимость развивать общение между простыми людьми", — отметил директор Общества дружбы "Индия-Узбекистан" Анил Кумар Шастри.
Стороны рассмотрели вопросы организации курсов повышения квалификации узбекских специалистов в Институте менеджмента имени Лала Бахадура Шастри, активизации связей между вузами Узбекистана и Индии, а также проведения совместных культурных мероприятий.