https://uz.sputniknews.ru/20240422/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-kultura-43538553.html

Как Узбекистан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере культуры

Как Узбекистан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере культуры

Sputnik Узбекистан

Одно из направлений — перевод различных образцов литературы на узбекский и индийский языки

2024-04-22T09:39+0500

2024-04-22T09:39+0500

2024-04-22T09:57+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/11/36913931_38:168:1253:851_1920x0_80_0_0_b74cc808c1ea9d7abbf53cd5b3d4a507.png

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Перспективы узбекско-индийского сотрудничества в сфере культуры обсудили представители посольства РУз в Дели и Общества дружбы "Индия-Узбекистан", сообщает ИА "Дунё".В частности, речь шла об академических обменах. Стороны рассмотрели вопросы организации курсов повышения квалификации узбекских специалистов в Институте менеджмента имени Лала Бахадура Шастри, активизации связей между вузами Узбекистана и Индии, а также проведения совместных культурных мероприятий.

узбекистан

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан индия сотрудничество литература переводы