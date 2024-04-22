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https://uz.sputniknews.ru/20240422/v-minske-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43556543.html
В Минске представили туристический потенциал Узбекистана — подробности
В Минске представили туристический потенциал Узбекистана — подробности
Sputnik Узбекистан
Участников и посетителей выставки заинтересовали историко-архитектурный, гастрономический, MICE (деловой), экстремальный и экотуризм, а также возможности крупнейшего в Узбекистане горнолыжного комплекса "Амирсой".
2024-04-22T18:30+0500
2024-04-22T18:30+0500
узбекистан
беларусь
туризм
выставка
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В крупнейшем выставочном центре белорусской столицы "Минск-Арена" делегация Узбекистана представила национальный стенд на международной весенней выставке-ярмарке туристических услуг "Отдых-2024", сообщает ИА "Дунё".В Агентстве отметили, что данная ярмарка проводится в республике в 26-й раз и уже стала бизнес-площадкой для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, представляющих свою продукцию и услуги на белорусском рынке.Национальный стенд Узбекистана организовал Комитет по туризму, предприятие "Национальный PR-центр" при поддержке посольства Узбекистана в Минске.В рамках мероприятия узбекская делегация провела переговоры с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком. Стороны обсудили активизацию двустороннего сотрудничества в сфере туризма и отдыха.Олег Андрейчик отметил, что Узбекистан – уникальная страна, имеющая огромный туристический потенциал и богатое культурное историческое наследие, на территории которой возникали и развивались древнейшие цивилизации и культуры. Символом восточного гостеприимства считается широко известная в мире национальная узбекская кухня и кулинарные традиции.Во время презентации туристического потенциала Узбекистана участников и посетителей выставки заинтересовали историко-архитектурный, гастрономический, MICE (деловой), экстремальный и экотуризм, а также возможности крупнейшего в Узбекистане горнолыжного комплекса "Амирсой".Отмечается, что узбекская сторона проинформировала специалистов туристической индустрии о программах, турах и новых направлениях туризма в республике. Кроме того, представила информацию о потенциальных деловых партнерах, с которыми в дальнейшем можно наладить взаимодействие и продолжить совместную взаимовыгодную деятельность.
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узбекистан беларусь минск выставка туризм сотрудничество
узбекистан беларусь минск выставка туризм сотрудничество

В Минске представили туристический потенциал Узбекистана — подробности

18:30 22.04.2024
© ИА "Дунё"Международная весенняя выставка-ярмарка туристических услуг "Отдых-2024" в Минске.
Международная весенняя выставка-ярмарка туристических услуг Отдых-2024 в Минске. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
© ИА "Дунё"
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Участников и посетителей выставки заинтересовали историко-архитектурный, гастрономический, MICE (деловой), экстремальный и экотуризм, а также возможности крупнейшего в Узбекистане горнолыжного комплекса "Амирсой".
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В крупнейшем выставочном центре белорусской столицы "Минск-Арена" делегация Узбекистана представила национальный стенд на международной весенней выставке-ярмарке туристических услуг "Отдых-2024", сообщает ИА "Дунё".
В Агентстве отметили, что данная ярмарка проводится в республике в 26-й раз и уже стала бизнес-площадкой для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, представляющих свою продукцию и услуги на белорусском рынке.
Национальный стенд Узбекистана организовал Комитет по туризму, предприятие "Национальный PR-центр" при поддержке посольства Узбекистана в Минске.
В рамках мероприятия узбекская делегация провела переговоры с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком. Стороны обсудили активизацию двустороннего сотрудничества в сфере туризма и отдыха.
© ИА "Дунё"Узбекская делегация провела переговоры с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком.
Узбекская делегация провела переговоры с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
Узбекская делегация провела переговоры с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком.
© ИА "Дунё"

“Было предложено организовывать взаимные пресс-туры для туроператоров, представителей СМИ, тревел-блогеров, а также демонстрировать видеоролики на местных телеканалах, публиковать в СМИ, размещать на билбордах на центральных улицах крупных городов обеих стран рекламные и информационные сообщения о туристических возможностях Узбекистана и Беларуси“, — говорится в сообщении.

Олег Андрейчик отметил, что Узбекистан – уникальная страна, имеющая огромный туристический потенциал и богатое культурное историческое наследие, на территории которой возникали и развивались древнейшие цивилизации и культуры. Символом восточного гостеприимства считается широко известная в мире национальная узбекская кухня и кулинарные традиции.
Во время презентации туристического потенциала Узбекистана участников и посетителей выставки заинтересовали историко-архитектурный, гастрономический, MICE (деловой), экстремальный и экотуризм, а также возможности крупнейшего в Узбекистане горнолыжного комплекса "Амирсой".
Отмечается, что узбекская сторона проинформировала специалистов туристической индустрии о программах, турах и новых направлениях туризма в республике. Кроме того, представила информацию о потенциальных деловых партнерах, с которыми в дальнейшем можно наладить взаимодействие и продолжить совместную взаимовыгодную деятельность.
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