https://uz.sputniknews.ru/20240422/v-minske-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43556543.html

В Минске представили туристический потенциал Узбекистана — подробности

В Минске представили туристический потенциал Узбекистана — подробности

Sputnik Узбекистан

Участников и посетителей выставки заинтересовали историко-архитектурный, гастрономический, MICE (деловой), экстремальный и экотуризм, а также возможности крупнейшего в Узбекистане горнолыжного комплекса "Амирсой".

2024-04-22T18:30+0500

2024-04-22T18:30+0500

2024-04-22T18:30+0500

узбекистан

беларусь

туризм

выставка

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43556743_0:47:634:404_1920x0_80_0_0_37e9eeb2c1f2fa8a52bdfd1d837e4dd8.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В крупнейшем выставочном центре белорусской столицы "Минск-Арена" делегация Узбекистана представила национальный стенд на международной весенней выставке-ярмарке туристических услуг "Отдых-2024", сообщает ИА "Дунё".В Агентстве отметили, что данная ярмарка проводится в республике в 26-й раз и уже стала бизнес-площадкой для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, представляющих свою продукцию и услуги на белорусском рынке.Национальный стенд Узбекистана организовал Комитет по туризму, предприятие "Национальный PR-центр" при поддержке посольства Узбекистана в Минске.В рамках мероприятия узбекская делегация провела переговоры с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Олегом Андрейчиком. Стороны обсудили активизацию двустороннего сотрудничества в сфере туризма и отдыха.Олег Андрейчик отметил, что Узбекистан – уникальная страна, имеющая огромный туристический потенциал и богатое культурное историческое наследие, на территории которой возникали и развивались древнейшие цивилизации и культуры. Символом восточного гостеприимства считается широко известная в мире национальная узбекская кухня и кулинарные традиции.Во время презентации туристического потенциала Узбекистана участников и посетителей выставки заинтересовали историко-архитектурный, гастрономический, MICE (деловой), экстремальный и экотуризм, а также возможности крупнейшего в Узбекистане горнолыжного комплекса "Амирсой".Отмечается, что узбекская сторона проинформировала специалистов туристической индустрии о программах, турах и новых направлениях туризма в республике. Кроме того, представила информацию о потенциальных деловых партнерах, с которыми в дальнейшем можно наладить взаимодействие и продолжить совместную взаимовыгодную деятельность.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан беларусь минск выставка туризм сотрудничество