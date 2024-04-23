https://uz.sputniknews.ru/20240423/chto-esche-uzbekistan-planiruet-eksportirovat-v-rossiyu-43575294.html

Что еще Узбекистан планирует экспортировать в Россию — видео

Что еще Узбекистан планирует экспортировать в Россию — видео

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik Узбекистан озвучили планы по увеличению экспорта отдельных видов плодоовощной продукции.

2024-04-23T18:59+0500

2024-04-23T18:59+0500

2024-04-23T18:59+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

экспорт

плодоовощная продукция

пресс-центр

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить экспорт в Россию плодоовощной продукции. Об этом в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал научный сотрудник НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. ак. М. Мирзаева Шухрат Ахмедов.По его словам, почти 15% территории республики — это горные и предгорные регионы, где можно выращивать очень качественную плодовую продукцию. В частности, на этих территориях можно заниматься виноградарством, переработкой и сушкой полученного урожая.Также Ахмедов рассказал, что в Узбекистане планируют не только закладку плантаций фундука, но и организацию производственных линий по его очистке и сортировке.Кроме того, при развитии ягодоводства в Узбекистане, специалисты видят большой экспортный потенциал страны в выращивании голубики. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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