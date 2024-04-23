https://uz.sputniknews.ru/20240423/chto-esche-uzbekistan-planiruet-eksportirovat-v-rossiyu-43575294.html
Что еще Узбекистан планирует экспортировать в Россию — видео
Что еще Узбекистан планирует экспортировать в Россию — видео
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан озвучили планы по увеличению экспорта отдельных видов плодоовощной продукции.
2024-04-23T18:59+0500
2024-04-23T18:59+0500
2024-04-23T18:59+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
экспорт
плодоовощная продукция
пресс-центр
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить экспорт в Россию плодоовощной продукции. Об этом в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал научный сотрудник НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. ак. М. Мирзаева Шухрат Ахмедов.По его словам, почти 15% территории республики — это горные и предгорные регионы, где можно выращивать очень качественную плодовую продукцию. В частности, на этих территориях можно заниматься виноградарством, переработкой и сушкой полученного урожая.Также Ахмедов рассказал, что в Узбекистане планируют не только закладку плантаций фундука, но и организацию производственных линий по его очистке и сортировке.Кроме того, при развитии ягодоводства в Узбекистане, специалисты видят большой экспортный потенциал страны в выращивании голубики. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан экспорт плодоовощная продукция россия планы пресс-центр sputnik узбекистан
узбекистан экспорт плодоовощная продукция россия планы пресс-центр sputnik узбекистан
Что еще Узбекистан планирует экспортировать в Россию — видео
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik Узбекистан озвучили планы по увеличению экспорта отдельных видов плодоовощной продукции.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить экспорт в Россию плодоовощной продукции. Об этом в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал научный сотрудник НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. ак. М. Мирзаева Шухрат Ахмедов.
По его словам, почти 15% территории республики — это горные и предгорные регионы, где можно выращивать очень качественную плодовую продукцию. В частности, на этих территориях можно заниматься виноградарством, переработкой и сушкой полученного урожая.
"По нашим оценкам, у нас хорошие перспективы в выращивании фундука, т.е. лесного ореха. В настоящее время в республику завозят его сорта и технологии по закладке плантаций фундука, мы работаем в тесном сотрудничестве с азербайджанскими коллегами", — сообщил специалист.
Также Ахмедов рассказал, что в Узбекистане планируют не только закладку плантаций фундука, но и организацию производственных линий по его очистке и сортировке.
Кроме того, при развитии ягодоводства в Узбекистане, специалисты видят большой экспортный потенциал страны в выращивании голубики.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.