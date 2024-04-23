https://uz.sputniknews.ru/20240423/innoprom-dialog-regiony-rossiya-uzbekistan-43568228.html

Иннопром 2024 подтверждает эффективность диалога между регионами России и Узбекистана

Иннопром 2024 подтверждает эффективность диалога между регионами России и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Ташкент принимает международную промышленную выставку уже в 4-й раз. В этом году организаторы впервые используют новый формат — бизнес для регионов. По мнению экспертов, это один из ключевых инструментов эффективного экономического развития

2024-04-23T13:55+0500

2024-04-23T13:55+0500

2024-04-23T16:35+0500

"иннопром"

экономика

промышленность

узбекистан

россия

регион

сотрудничество

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В этом году Иннопром определяет новые векторы индустриального партнерства стран центральноазиатского региона. Выставка собрала более 10 тыс. участников и бизнес-делегаций из 27 стран, свою продукцию представляют 230 иностранных компаний. Традиционно Иннопром проходит в формате B2B (бизнес для бизнеса). Однако по словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в этом году Иннопром впервые использует новый формат — бизнес для регионов.Что стоит ожидать от нового формата выставки, как проходит взаимодействие регионов Узбекистана и РФ и почему выгодными для размещения индустриальных парков Россия считает территории, расположенные рядом с железнодорожной инфраструктурой — в материале Sputnik Узбекистан.Глобализация теряет привлекательностьПо мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, Иннопром способствует приходу российских компаний и Узбекистан этому открыт, поэтому цель выставки — максимально активизировать сотрудничество.Как показывают последние цифры, товарооборот между Россией и Узбекистаном устойчиво растет. По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева, в 2024 году этот показатель достиг $10 млрд, а портфель инвестпроектов составляет более $20 млрд.По словам Джамшида Ходжаева, новые перспективы в интересах обеих стран открываются в частности в сельском хозяйстве, где регионы Узбекистана и России могут эффективно взаимодействовать и взаимно дополнять друг друга. Например, создавать совместные крупные агропромышленные кластеры, складские терминалы и перерабатывающие мощности.Он также добавил, что Иннопром стал традиционным и знаковым мероприятием в сотрудничестве не только между регионами России и Узбекистана, но и в целом в центральноазиатском регионе, а также за его пределами.В свою очередь заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также отметил, что межрегиональное сотрудничество — одно из важнейших направлений для развития взаимодействия обеих стран.Почему Иннопром проходит в новом формате? По мнению Станислава Притчина, это отвечает существующим трендам в регионализации, потому что глобализация сама по себе уже теряет свою привлекательность, "меняются разделительные линии".По мнению директора Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёра Эргашева, Иннопром – это попытка создать площадку, где представители бизнеса из разных стран, прежде всего, из Узбекистана и России встречаются друг с другом, где предоставляется полная информация о потенциале сотрудничества с каждой из сторон.Реальные вложенияБахтиер Эргашев также уточняет, что Узбекистану необходимо реализовать политику индустриализации, а для этого ему нужны партнеры и инвесторы. По мнению эксперта, Россия готова работать с Узбекистаном в этом направлении, поскольку является одной из немногих стран, которые реально вкладывают инвестиции в промышленные производства.При этом производства запускаются непосредственно в регионах республики. Один из ярких примеров — индустриальные парки в Чирчике и Джизаке, открывшиеся в 2022-м и 2023 году соответственно, при участии татарстанского технополиса "Химград".Татарстан является самым активным регионом РФ, который сотрудничает с Узбекистаном.Как сообщил на Иннопроме глава Татарстана Рустам Минниханов, по итогам 2023 года товарооборот обеих республик вырос на 27% и составил $370 млн.В Ташкентской области запущено 14 проектов на сумму $32 млн с участием Татарстана. К запуску готовятся еще немало проектов, рассказал хоким Ташобласти Зоир Мирзаев.Еще один активно взаимодействующий с Узбекистаном субъект РФ — Башкортостан, который привез на Иннопром 72 компании. В первые часы после открытия выставки состоялись встречи их представителей с потенциальными партнерами 90 узбекистанских предприятий. С декабря 2023 года в Узбекистане при Торгпредстве РФ в Узбекистане работает торговый представитель Азат Аскаров.В числе точек роста взаимовыгодного сотрудничества регионов называют экспорт нефти и продуктов нефтепереработки из Башкортостана в Узбекистан, а также поставки плодово-ягодной продукции, орехов и овощей из Узбекистана в Башкирию.Среди других регионов, которые активно заходят на рынок Узбекистана — Новосибирская, Томская, Новгородская, Тульская области. Так, например, Тульская область намерена сотрудничать с Наманганской.Технопарки рядом с ж/дРоссия продолжает выстраивать глобальные цепочки вместе с надежными партнерами. С теми, кто руководствуется не геополитикой, а экономическими интересами и благополучием народов своих стран, подчеркнул Денис Мантуров.В связи с этим министр обращает внимание на более активную интеграцию в кооперационные процессы высокотехнологического малого бизнеса.Он также добавил, что с точки зрения размещения индустриальных парков, самыми выгодными будут территории, расположенные рядом с железнодорожной инфраструктурой. В частности, международный транспортный коридор Север – Юг.С российским министром согласен и Бахтиер Эргашев, который также считает, что развитие промышленных производств должно "садиться" на транспортные маршруты."И чем больше их будет, в частности, транспортный коридор Север – Юг, тем лучший экспортный потенциал будет иметь производимая продукция. То есть, создание промышленных производств, например, узбекско-российских в Узбекистане в связке с развитием транспортных коридоров с выходом на Юг и южные морские порты Ирана, Пакистана позволяют понять перспективы развития тех или иных производств, а также объемы производимой продукции. Сотрудничество России и Узбекистана в реализации транспортных маршрутов, в частности Север – Юг, это важнейшее и очень перспективное направление сотрудничества. Это касается как маршрутов через Афганистан с выходом на порты Пакистана, так и иранского маршрута с выходом на порты Ирана в Аравийском море и Персидском заливе", — уточняет эксперт.Между тем Станислав Притчин отмечает, что относительно коридора Север – Юг для Узбекистана основным сдерживающим фактором остается отсутствие прямого выхода со стороны республики к туркменской железной дороге, которая в конечном итоге выходит на Иран."С решением этого вопроса, со строительством межрегиональной связки Узбекистан – Туркменистан можно было бы, конечно, максимально улучшить логистическую ситуацию Узбекистана и подключиться напрямую к восточному полигону Север – Юг", — объяснил Притчин.

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иннопром 2024 эффективность диалог россия узбекистан новый формат бизнес регионы эксперты