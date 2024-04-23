https://uz.sputniknews.ru/20240423/innoprom-dialog-regiony-rossiya-uzbekistan-43568228.html
Иннопром 2024 подтверждает эффективность диалога между регионами России и Узбекистана
Иннопром 2024 подтверждает эффективность диалога между регионами России и Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Ташкент принимает международную промышленную выставку уже в 4-й раз. В этом году организаторы впервые используют новый формат — бизнес для регионов. По мнению экспертов, это один из ключевых инструментов эффективного экономического развития
2024-04-23T13:55+0500
2024-04-23T13:55+0500
2024-04-23T16:35+0500
"иннопром"
экономика
промышленность
узбекистан
россия
регион
сотрудничество
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В этом году Иннопром определяет новые векторы индустриального партнерства стран центральноазиатского региона. Выставка собрала более 10 тыс. участников и бизнес-делегаций из 27 стран, свою продукцию представляют 230 иностранных компаний. Традиционно Иннопром проходит в формате B2B (бизнес для бизнеса). Однако по словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в этом году Иннопром впервые использует новый формат — бизнес для регионов.Что стоит ожидать от нового формата выставки, как проходит взаимодействие регионов Узбекистана и РФ и почему выгодными для размещения индустриальных парков Россия считает территории, расположенные рядом с железнодорожной инфраструктурой — в материале Sputnik Узбекистан.Глобализация теряет привлекательностьПо мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, Иннопром способствует приходу российских компаний и Узбекистан этому открыт, поэтому цель выставки — максимально активизировать сотрудничество.Как показывают последние цифры, товарооборот между Россией и Узбекистаном устойчиво растет. По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева, в 2024 году этот показатель достиг $10 млрд, а портфель инвестпроектов составляет более $20 млрд.По словам Джамшида Ходжаева, новые перспективы в интересах обеих стран открываются в частности в сельском хозяйстве, где регионы Узбекистана и России могут эффективно взаимодействовать и взаимно дополнять друг друга. Например, создавать совместные крупные агропромышленные кластеры, складские терминалы и перерабатывающие мощности.Он также добавил, что Иннопром стал традиционным и знаковым мероприятием в сотрудничестве не только между регионами России и Узбекистана, но и в целом в центральноазиатском регионе, а также за его пределами.В свою очередь заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также отметил, что межрегиональное сотрудничество — одно из важнейших направлений для развития взаимодействия обеих стран.Почему Иннопром проходит в новом формате? По мнению Станислава Притчина, это отвечает существующим трендам в регионализации, потому что глобализация сама по себе уже теряет свою привлекательность, "меняются разделительные линии".По мнению директора Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёра Эргашева, Иннопром – это попытка создать площадку, где представители бизнеса из разных стран, прежде всего, из Узбекистана и России встречаются друг с другом, где предоставляется полная информация о потенциале сотрудничества с каждой из сторон.Реальные вложенияБахтиер Эргашев также уточняет, что Узбекистану необходимо реализовать политику индустриализации, а для этого ему нужны партнеры и инвесторы. По мнению эксперта, Россия готова работать с Узбекистаном в этом направлении, поскольку является одной из немногих стран, которые реально вкладывают инвестиции в промышленные производства.При этом производства запускаются непосредственно в регионах республики. Один из ярких примеров — индустриальные парки в Чирчике и Джизаке, открывшиеся в 2022-м и 2023 году соответственно, при участии татарстанского технополиса "Химград".Татарстан является самым активным регионом РФ, который сотрудничает с Узбекистаном.Как сообщил на Иннопроме глава Татарстана Рустам Минниханов, по итогам 2023 года товарооборот обеих республик вырос на 27% и составил $370 млн.В Ташкентской области запущено 14 проектов на сумму $32 млн с участием Татарстана. К запуску готовятся еще немало проектов, рассказал хоким Ташобласти Зоир Мирзаев.Еще один активно взаимодействующий с Узбекистаном субъект РФ — Башкортостан, который привез на Иннопром 72 компании. В первые часы после открытия выставки состоялись встречи их представителей с потенциальными партнерами 90 узбекистанских предприятий. С декабря 2023 года в Узбекистане при Торгпредстве РФ в Узбекистане работает торговый представитель Азат Аскаров.В числе точек роста взаимовыгодного сотрудничества регионов называют экспорт нефти и продуктов нефтепереработки из Башкортостана в Узбекистан, а также поставки плодово-ягодной продукции, орехов и овощей из Узбекистана в Башкирию.Среди других регионов, которые активно заходят на рынок Узбекистана — Новосибирская, Томская, Новгородская, Тульская области. Так, например, Тульская область намерена сотрудничать с Наманганской.Технопарки рядом с ж/дРоссия продолжает выстраивать глобальные цепочки вместе с надежными партнерами. С теми, кто руководствуется не геополитикой, а экономическими интересами и благополучием народов своих стран, подчеркнул Денис Мантуров.В связи с этим министр обращает внимание на более активную интеграцию в кооперационные процессы высокотехнологического малого бизнеса.Он также добавил, что с точки зрения размещения индустриальных парков, самыми выгодными будут территории, расположенные рядом с железнодорожной инфраструктурой. В частности, международный транспортный коридор Север – Юг.С российским министром согласен и Бахтиер Эргашев, который также считает, что развитие промышленных производств должно "садиться" на транспортные маршруты."И чем больше их будет, в частности, транспортный коридор Север – Юг, тем лучший экспортный потенциал будет иметь производимая продукция. То есть, создание промышленных производств, например, узбекско-российских в Узбекистане в связке с развитием транспортных коридоров с выходом на Юг и южные морские порты Ирана, Пакистана позволяют понять перспективы развития тех или иных производств, а также объемы производимой продукции. Сотрудничество России и Узбекистана в реализации транспортных маршрутов, в частности Север – Юг, это важнейшее и очень перспективное направление сотрудничества. Это касается как маршрутов через Афганистан с выходом на порты Пакистана, так и иранского маршрута с выходом на порты Ирана в Аравийском море и Персидском заливе", — уточняет эксперт.Между тем Станислав Притчин отмечает, что относительно коридора Север – Юг для Узбекистана основным сдерживающим фактором остается отсутствие прямого выхода со стороны республики к туркменской железной дороге, которая в конечном итоге выходит на Иран."С решением этого вопроса, со строительством межрегиональной связки Узбекистан – Туркменистан можно было бы, конечно, максимально улучшить логистическую ситуацию Узбекистана и подключиться напрямую к восточному полигону Север – Юг", — объяснил Притчин.
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Анна Желиховская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
иннопром 2024 эффективность диалог россия узбекистан новый формат бизнес регионы эксперты
иннопром 2024 эффективность диалог россия узбекистан новый формат бизнес регионы эксперты
Иннопром 2024 подтверждает эффективность диалога между регионами России и Узбекистана
13:55 23.04.2024 (обновлено: 16:35 23.04.2024)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Ташкент принимает международную промышленную выставку уже в 4-й раз. В этом году организаторы впервые используют новый формат — бизнес для регионов. По мнению экспертов, это один из ключевых инструментов эффективного экономического развития.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В этом году Иннопром определяет новые векторы индустриального партнерства стран центральноазиатского региона. Выставка собрала более 10 тыс. участников и бизнес-делегаций из 27 стран, свою продукцию представляют 230 иностранных компаний. Традиционно Иннопром проходит в формате B2B (бизнес для бизнеса). Однако по словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в этом году Иннопром впервые использует новый формат — бизнес для регионов.
Что стоит ожидать от нового формата выставки, как проходит взаимодействие регионов Узбекистана и РФ и почему выгодными для размещения индустриальных парков Россия считает территории, расположенные рядом с железнодорожной инфраструктурой — в материале Sputnik Узбекистан.
Глобализация теряет привлекательность
По мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, Иннопром способствует приходу российских компаний и Узбекистан этому открыт, поэтому цель выставки — максимально активизировать сотрудничество.
"Но при этом, конечно, важно понимать географию Узбекистана, что это единственная страна в Центральной Азии, которая имеет границы со всеми республиками в регионе и максимально нацелена на развитие экспорта. Для российских компаний приход в Узбекистан позволяет сразу же усиливать в целом центральноазиатское направление, отправлять товары и в Таджикистан, и в Туркменистан, и в Кыргызстан", — отметил эксперт.
Как показывают последние цифры, товарооборот между Россией и Узбекистаном устойчиво растет. По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева, в 2024 году этот показатель достиг $10 млрд, а портфель инвестпроектов составляет более $20 млрд.
По словам Джамшида Ходжаева, новые перспективы в интересах обеих стран открываются в частности в сельском хозяйстве, где регионы Узбекистана и России могут эффективно взаимодействовать и взаимно дополнять друг друга. Например, создавать совместные крупные агропромышленные кластеры, складские терминалы и перерабатывающие мощности.
Он также добавил, что Иннопром стал традиционным и знаковым мероприятием в сотрудничестве не только между регионами России и Узбекистана, но и в целом в центральноазиатском регионе, а также за его пределами.
В свою очередь заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также отметил, что межрегиональное сотрудничество — одно из важнейших направлений для развития взаимодействия обеих стран.
"Контакты наших регионов становятся все более интенсивными и разноплановыми, — подчеркнул Мантуров. — К примеру, торгово-экономические отношения с Узбекистаном поддерживают почти 80 субъектов Российской Федерации. Необходимо и дальше их развивать и прежде всего в приоритетных для наших экономик сферах — технологический суверенитет, энергетическая и продовольственная безопасность, логистика, модернизация инфраструктуры, цифровые технологии".
Почему Иннопром проходит в новом формате? По мнению Станислава Притчина, это отвечает существующим трендам в регионализации, потому что глобализация сама по себе уже теряет свою привлекательность, "меняются разделительные линии".
"Регионализация в широком смысле является одним из ключевых инструментов экономического развития. При этом можно еще выделить регионализацию внутри стран. То есть субъектность у субъектов РФ, есть определенная субъектность у регионов в Узбекистане. По опыту, например, российско-казахстанскому у нас есть межрегиональный форум, ежегодные встречи президентов с главами приграничных регионов, которые позволяют как раз решать вопросы активизации экономического сотрудничества", — уточнил Притчин.
По мнению директора Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёра Эргашева, Иннопром – это попытка создать площадку, где представители бизнеса из разных стран, прежде всего, из Узбекистана и России встречаются друг с другом, где предоставляется полная информация о потенциале сотрудничества с каждой из сторон.
"Самое главное в бизнесе – получить достоверную информацию и желательно из первых рук. Иннопром дает эту возможность, как для бизнесменов Узбекистана и России, так и других стран. В этом основная цель выставки, и как мне представляется, Иннопром с этой задачей справляется", — добавляет эксперт.
Бахтиер Эргашев также уточняет, что Узбекистану необходимо реализовать политику индустриализации, а для этого ему нужны партнеры и инвесторы. По мнению эксперта, Россия готова работать с Узбекистаном в этом направлении, поскольку является одной из немногих стран, которые реально вкладывают инвестиции в промышленные производства.
При этом производства запускаются непосредственно в регионах республики. Один из ярких примеров — индустриальные парки в Чирчике и Джизаке, открывшиеся в 2022-м и 2023 году соответственно, при участии татарстанского технополиса "Химград".
Татарстан является самым активным регионом РФ, который сотрудничает с Узбекистаном.
Как сообщил на Иннопроме глава Татарстана Рустам Минниханов, по итогам 2023 года товарооборот обеих республик вырос на 27% и составил $370 млн.
В Ташкентской области запущено 14 проектов на сумму $32 млн с участием Татарстана. К запуску готовятся еще немало проектов, рассказал хоким Ташобласти Зоир Мирзаев.
Еще один активно взаимодействующий с Узбекистаном субъект РФ — Башкортостан, который привез на Иннопром 72 компании. В первые часы после открытия выставки состоялись встречи их представителей с потенциальными партнерами 90 узбекистанских предприятий. С декабря 2023 года в Узбекистане при Торгпредстве РФ в Узбекистане работает торговый представитель Азат Аскаров.
"Мы видим эффективность. Мы делали замеры: везде, где появляется наш представитель, это дополнительное "ручное сопровождение" на конкретной территории дает нам ежегодный прирост примерно 6-10%", — рассказал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
В числе точек роста взаимовыгодного сотрудничества регионов называют экспорт нефти и продуктов нефтепереработки из Башкортостана в Узбекистан, а также поставки плодово-ягодной продукции, орехов и овощей из Узбекистана в Башкирию.
Среди других регионов, которые активно заходят на рынок Узбекистана — Новосибирская, Томская, Новгородская, Тульская области. Так, например, Тульская область намерена сотрудничать с Наманганской.
"Этот регион интересен нам стратегически, как партнер в промышленности", — отметил первый заместитель губернатора тульской области — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.
Россия продолжает выстраивать глобальные цепочки вместе с надежными партнерами. С теми, кто руководствуется не геополитикой, а экономическими интересами и благополучием народов своих стран, подчеркнул Денис Мантуров.
В связи с этим министр обращает внимание на более активную интеграцию в кооперационные процессы высокотехнологического малого бизнеса.
"Это можно делать в России — у нас хорошо развита сеть индустриальных парков, промышленных технопарков и предусмотрена соответствующая государственная поддержка. Либо создавать аналогичные промзоны возможно в странах Центральной Азии. Они могут стать очень успешными — опыт технопарков "Чирчик" и "Джизак", которые мы создали с узбекскими коллегами, тому главное подтверждение", — рассказал Мантуров.
Он также добавил, что с точки зрения размещения индустриальных парков, самыми выгодными будут территории, расположенные рядом с железнодорожной инфраструктурой. В частности, международный транспортный коридор Север – Юг.
"Это направление имеет большие перспективы и для прилегающей промышленной инфраструктуры, и для роста товарооборота с азиатскими странами. Только за последний год частота движения контейнерных поездов по восточной части Каспия удвоилась, а это прямые транзитные выгоды для всех сопредельных стран", — отметил Денис Мантуров.
С российским министром согласен и Бахтиер Эргашев, который также считает, что развитие промышленных производств должно "садиться" на транспортные маршруты.
"И чем больше их будет, в частности, транспортный коридор Север – Юг, тем лучший экспортный потенциал будет иметь производимая продукция. То есть, создание промышленных производств, например, узбекско-российских в Узбекистане в связке с развитием транспортных коридоров с выходом на Юг и южные морские порты Ирана, Пакистана позволяют понять перспективы развития тех или иных производств, а также объемы производимой продукции. Сотрудничество России и Узбекистана в реализации транспортных маршрутов, в частности Север – Юг, это важнейшее и очень перспективное направление сотрудничества. Это касается как маршрутов через Афганистан с выходом на порты Пакистана, так и иранского маршрута с выходом на порты Ирана в Аравийском море и Персидском заливе", — уточняет эксперт.
Между тем Станислав Притчин отмечает, что относительно коридора Север – Юг для Узбекистана основным сдерживающим фактором остается отсутствие прямого выхода со стороны республики к туркменской железной дороге, которая в конечном итоге выходит на Иран.
"С решением этого вопроса, со строительством межрегиональной связки Узбекистан – Туркменистан можно было бы, конечно, максимально улучшить логистическую ситуацию Узбекистана и подключиться напрямую к восточному полигону Север – Юг", — объяснил Притчин.