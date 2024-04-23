https://uz.sputniknews.ru/20240423/kak-v-uzbekistane-podderjat-migrantov-43574067.html

Как в Узбекистане поддержат мигрантов — инфографика

Как в Узбекистане поддержат мигрантов — инфографика

Sputnik Узбекистан

В республике ожидается ряд изменений в сфере миграции. Указом президента определены меры по облегчению доступа граждан на внешний рынок труда и поддержке вернувшихся на родину

2024-04-23T18:08+0500

2024-04-23T18:08+0500

2024-04-23T18:08+0500

инфографика

миграция

мигранты

узбекистан

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За последние два года Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана организованно отправило 70 тыс. соотечественников на работу в развитые страны. Однако нередки случаи, когда граждане отправляются за рубеж самостоятельно для осуществления деятельности, не требующей специальной квалификации. При этом, условия их труда и жизни не всегда соответствуют стандартам.В связи с этим, в апреле текущего года президент подписал указ "О дополнительных мерах по совершенствованию процессов трудовой миграции и поддержке лиц, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом". Цель — повышение эффективности системы управления процессами трудовой миграции, создание благоприятных условий для граждан, желающих работать за рубежом, реинтеграция лиц, вернувшихся из трудовой миграции, в том числе обеспечение их трудоустройства, повышение профессиональных навыков и поощрение предпринимательских инициатив.В соответствии с документом, Агентство внешней трудовой миграции при министерстве занятости преобразуют в орган управления в форме госучреждения. В посольствах и консульствах Узбекистана в Великобритании, Германии, Польше, Венгрии, Японии появится должность атташе по трудовой миграции.Как расширят возможности оказания помощи узбекистанцам, временно работающим за рубежом и оказавшимся в сложной ситуации, будут ли использовать IT-технологии в этом процессе?Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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