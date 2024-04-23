https://uz.sputniknews.ru/20240423/putin-aliyev-peregovory-vstrecha-bam-43566793.html

Путин и Алиев провели переговоры и встретились с ветеранами-строителями БАМа

Путин и Алиев провели переговоры и встретились с ветеранами-строителями БАМа

Sputnik Узбекистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Москве с рабочим визитом

2024-04-23T11:51+0500

2024-04-23T11:51+0500

2024-04-23T12:08+0500

политика

россия

президент

владимир путин

азербайджан

ильхам алиев

переговоры

встреча

строители

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Москве, где Алиев находится с рабочим визитом, началась с переговоров, посвященных двусторонним отношениям.Глава РФ отметил, что двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.Он отметил, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.Речь шла и о вопросах региональной безопасности. В Баку "рады тому, как они решаются". "Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое", — подчеркнул Алиев.Российский лидер в ходе встречи с азербайджанским коллегой выразил благодарность за вклад, который его отец сделал в строительство БАМа.Он напомнил, что БАМ был грандиозным проектом, важным для всего Советского Союза. Отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением Байкало-Амурской магистрали. По сути он был одним из организаторов этого проекта, возглавлял правительственную комиссию, многократно сам выезжал на стройку, отметил президент РФ.Разговор о Байкало-Амурской магистрали продолжился в ходе встречи президентов с ветеранами-строителями и ее работниками.Путин напомнил, что БАМ стал символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей.Он назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век.На встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали, Ильхам Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг".Алиев напомнил, что на территории Азербайджана существует железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана.В свою очередь глава РФ пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте по созданию транспортного коридора "Север – Юг", который должен стать примером самой широкой международной кооперации.Он добавил, что рассчитывает на то, что в этом проекте будут востребованы лучшие проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи строителей БАМа, людей разных национальностей, объединенных общей целью.Вместе с тем он рассказал о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба с использованием передовых технологий.По его словам, это имеет огромное значение для укрепления связанности страны и ее политического и экономического суверенитета.Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа, и занимается его реконструкцией сейчас. Он подчеркнул, что для поддержки строителей Байкало-Амурской магистрали необходимы конкретные шаги государства, власти будут создавать условия для тех, кто в настоящее время живет и работает на БАМе.Он сообщил, что правительство России уже утвердило планы комплексного социально-экономического развития таких ключевых городов БАМа, как Тында, Северобайкальск, Нерюнгри, Комсомольск-на-Амуре.Для справки: в 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4 324 километра, — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает 3 часовых пояса и 6 регионов РФ. В ее строительстве участвовали более 2 млн человек."Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 трлн рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году — 173 млн тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу, в рамках которого планируется увеличить провозную способность до 255 млн тонн. В начале года на БАМе начали эксплуатацию первых импортозамещенных грузовых тепловозов новой серии 3ТЭ28.

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политика, россия, президент, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев, переговоры, встреча, строители