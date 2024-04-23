https://uz.sputniknews.ru/20240423/putin-aliyev-peregovory-vstrecha-bam-43566793.html
Путин и Алиев провели переговоры и встретились с ветеранами-строителями БАМа
Путин и Алиев провели переговоры и встретились с ветеранами-строителями БАМа
Sputnik Узбекистан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Москве с рабочим визитом
2024-04-23T11:51+0500
2024-04-23T11:51+0500
2024-04-23T12:08+0500
политика
россия
президент
владимир путин
азербайджан
ильхам алиев
переговоры
встреча
строители
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Москве, где Алиев находится с рабочим визитом, началась с переговоров, посвященных двусторонним отношениям.Глава РФ отметил, что двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.Он отметил, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.Речь шла и о вопросах региональной безопасности. В Баку "рады тому, как они решаются". "Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое", — подчеркнул Алиев.Российский лидер в ходе встречи с азербайджанским коллегой выразил благодарность за вклад, который его отец сделал в строительство БАМа.Он напомнил, что БАМ был грандиозным проектом, важным для всего Советского Союза. Отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением Байкало-Амурской магистрали. По сути он был одним из организаторов этого проекта, возглавлял правительственную комиссию, многократно сам выезжал на стройку, отметил президент РФ.Разговор о Байкало-Амурской магистрали продолжился в ходе встречи президентов с ветеранами-строителями и ее работниками.Путин напомнил, что БАМ стал символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей.Он назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век.На встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали, Ильхам Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг".Алиев напомнил, что на территории Азербайджана существует железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана.В свою очередь глава РФ пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте по созданию транспортного коридора "Север – Юг", который должен стать примером самой широкой международной кооперации.Он добавил, что рассчитывает на то, что в этом проекте будут востребованы лучшие проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи строителей БАМа, людей разных национальностей, объединенных общей целью.Вместе с тем он рассказал о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба с использованием передовых технологий.По его словам, это имеет огромное значение для укрепления связанности страны и ее политического и экономического суверенитета.Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа, и занимается его реконструкцией сейчас. Он подчеркнул, что для поддержки строителей Байкало-Амурской магистрали необходимы конкретные шаги государства, власти будут создавать условия для тех, кто в настоящее время живет и работает на БАМе.Он сообщил, что правительство России уже утвердило планы комплексного социально-экономического развития таких ключевых городов БАМа, как Тында, Северобайкальск, Нерюнгри, Комсомольск-на-Амуре.Для справки: в 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4 324 километра, — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает 3 часовых пояса и 6 регионов РФ. В ее строительстве участвовали более 2 млн человек."Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 трлн рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году — 173 млн тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу, в рамках которого планируется увеличить провозную способность до 255 млн тонн. В начале года на БАМе начали эксплуатацию первых импортозамещенных грузовых тепловозов новой серии 3ТЭ28.
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политика, россия, президент, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев, переговоры, встреча, строители
политика, россия, президент, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев, переговоры, встреча, строители
Путин и Алиев провели переговоры и встретились с ветеранами-строителями БАМа
11:51 23.04.2024 (обновлено: 12:08 23.04.2024)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Москве с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Москве, где Алиев находится с рабочим визитом, началась с переговоров, посвященных двусторонним отношениям.
Глава РФ отметил, что двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
"У нас растет товарооборот — достиг уже более 4 миллиардов долларов, 6 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, — инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана", — сказал Путин.
Он отметил, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.
Речь шла и о вопросах региональной безопасности. В Баку "рады тому, как они решаются". "Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое", — подчеркнул Алиев.
Российский лидер в ходе встречи с азербайджанским коллегой выразил благодарность за вклад, который его отец сделал в строительство БАМа.
Он напомнил, что БАМ был грандиозным проектом, важным для всего Советского Союза. Отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением Байкало-Амурской магистрали. По сути он был одним из организаторов этого проекта, возглавлял правительственную комиссию, многократно сам выезжал на стройку, отметил президент РФ.
Разговор о Байкало-Амурской магистрали продолжился в ходе встречи президентов с ветеранами-строителями и ее работниками.
Путин напомнил, что БАМ стал символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей.
Он назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век.
"БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего СССР. Они осуществили во всех смыслах уникальный проект, равных которому не было мировой истории. Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", — заявил Путин.
На встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали, Ильхам Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг".
"Что касается транспортного коридора "Север – Юг", мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) подробно еще раз обсудили этот вопрос, соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта", — сказал он.
Алиев напомнил, что на территории Азербайджана существует железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана.
"Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги с тем, чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана", — добавил президент Азербайджана.
В свою очередь глава РФ пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте по созданию транспортного коридора "Север – Юг", который должен стать примером самой широкой международной кооперации.
"Масштабу, историческому значению БАМа соответствует и еще одно направление российско-азербайджанского сотрудничества сегодня. Речь идет о развитии транспортного коридора "Север – Юг". Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом… Транспортный коридор "Север – Юг" должен стать примером самой широкой международной кооперации, речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга. Хочу еще раз подчеркнуть, мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте", — сказал Путин.
Он добавил, что рассчитывает на то, что в этом проекте будут востребованы лучшие проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи строителей БАМа, людей разных национальностей, объединенных общей целью.
Вместе с тем он рассказал о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба с использованием передовых технологий.
"На базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного полигона железных дорог", — сказал российский лидер.
По его словам, это имеет огромное значение для укрепления связанности страны и ее политического и экономического суверенитета.
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа, и занимается его реконструкцией сейчас. Он подчеркнул, что для поддержки строителей Байкало-Амурской магистрали необходимы конкретные шаги государства, власти будут создавать условия для тех, кто в настоящее время живет и работает на БАМе.
Он сообщил, что правительство России уже утвердило планы комплексного социально-экономического развития таких ключевых городов БАМа, как Тында, Северобайкальск, Нерюнгри, Комсомольск-на-Амуре.
Для справки: в 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4 324 километра, — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает 3 часовых пояса и 6 регионов РФ. В ее строительстве участвовали более 2 млн человек.
"Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 трлн рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году — 173 млн тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу, в рамках которого планируется увеличить провозную способность до 255 млн тонн. В начале года на БАМе начали эксплуатацию первых импортозамещенных грузовых тепловозов новой серии 3ТЭ28.